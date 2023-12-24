«Автомобилист» уверенно победил «Ладу» на выезде и поднялся в турнирной таблице

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Хоккейный клуб «Автомобилист» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ победил в Тольятти местную «Ладу». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу екатеринбургского клуба.Исход матча решила успешная реализация большинства — три шайбы из пяти «Автомобилист» забросил при численном преимуществе. Счёт открыл Сергей Широков на 10-й минуте первого периода — он реализовал большинство в атаке, в которой поучаствовали Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. На 8-й минуте второго периода уже в равных составах преимущество удвоил Анатолий Голышев, передачами отметились Алексей Макеев и Сергей Зборовский.В конце второго периода «Лада» сократила разрыв в счёте — шайба на счету Максима Березина. На последний период команды ушли при счёте 1:2.В третьем периоде отличались уже только хоккеисты «Автомобилиста» — большинство реализовали Сергей Широков на 2-й минуте и Ник Эберт на 16-й. А за 12 секунд до конца Андрей Обидин установил окончательный счёт матча — 1:5.«Автомобилист» набрал два очка и обошёл в турнирной таблице Восточной конференции казанский «Ак Барс», накануне уступивший «Сибири». Сейчас клуб из Екатеринбурга занимает 6-ю строчку в турнирной таблице с 51 очком, казанцы — 7-ю с 50 очками. «Лада» с 53 очками расположилась на 4-й строчке, лидирует в таблице магнитогорский «Металлург» (59 баллов).Свой следующий матч «Автомобилист» проведёт в Минске против местного «Динамо», игра состоится во вторник, 26 декабря.