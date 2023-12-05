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Свердловские «моржи» готовятся к соревнованию в Нижнем Тагиле
Фото: ВК-группа Федерации зимнего плавания Свердловской области
Тому, кто недостаточно намёрзся в пик аномальных холодов, навестивших Свердловскую область, стоит в ближайшую субботу съездить в Нижний Тагил. Там пройдут соревнования, от одного зрелища которых становится морозно.
Уральские «моржи» съедутся в Нижний Тагил 16 декабря. Они поучаствуют в третьем этапе кубка Свердловской области по зимнему плаванию. Соревноваться планируется на трёх разных дистанциях — 25, 50 и 100 метров. Эти расстояния «моржи» должны будут преодолеть на скорость. Начало мероприятия — в 11:00, но участники начнут собираться на Тагильском пруду на два часа раньше, чтобы пройти регистрацию и немного размяться перед заплывами в ледяной воде.
Организаторы соревнований — Федерация зимнего плавания Свердловской области — сообщают, что на Тагильском пруду уже подготовлена прорубь. Длина её составляет 12 с половиной метров. Правда, аномально низкие даже для Урала температуры заставляют постоянно следить, чтобы эту «дорожку для заплывов» вновь не затянуло льдом.
Уральские «моржи» съедутся в Нижний Тагил 16 декабря. Они поучаствуют в третьем этапе кубка Свердловской области по зимнему плаванию. Соревноваться планируется на трёх разных дистанциях — 25, 50 и 100 метров. Эти расстояния «моржи» должны будут преодолеть на скорость. Начало мероприятия — в 11:00, но участники начнут собираться на Тагильском пруду на два часа раньше, чтобы пройти регистрацию и немного размяться перед заплывами в ледяной воде.
Организаторы соревнований — Федерация зимнего плавания Свердловской области — сообщают, что на Тагильском пруду уже подготовлена прорубь. Длина её составляет 12 с половиной метров. Правда, аномально низкие даже для Урала температуры заставляют постоянно следить, чтобы эту «дорожку для заплывов» вновь не затянуло льдом.
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