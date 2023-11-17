«Автомобилист» сыграет на домашней арене с тольяттинской «Ладой» при полных трибунах

Алиса Левина © Вечерние ведомости

25 ноября екатеринбургский хоккейный клуб проведет домашний матч с командой, которая стала новинкой в этом сезоне чемпионата КХЛ. Увидев «Ладу» в списке Восточной конференции, многие удивились.«Шофёры» сразятся с «Ладой», которая впервые за за пять лет снова стала участницей турнира КХЛ. Уральский же клуб в последний раз играл с тольяттинским аж 6 лет назад. Многие хоккейные болельщики уже и забыли об игре клуба в высшем эшелоне ледовых игр. Однако тольяттинцы стали не просто новым старым клубом, а продолжают лидировать в таблице Восточной конференции лиги, занимая третью строчку на момент публикации.Родной же екатеринбургский «Автомобилист» проиграл два последних матча, и притом обидно для всех любителей ледовых поединков с клюшками – дома, в столице Урала. Так, челябинскому «Трактору» мы «продули» 2:4, а минскому «Динамо» уступили и того три шайбы – 1:3.Уральцы решили поддержать «шоферов» и выкупили все места в ледовом дворце – матч пройдет при полных трибунах.