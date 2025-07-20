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Мэр города в УрФО помогает волонтёрам пристроить бездомных котят
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Говорят, в соседнем регионе нашелся самый отзывчивый мэр, который занят самыми важными мэрскими делами — судьбой беззащитных котят. Но обо всём по порядку.
В родном Екотеринбурге — ни дня без спасенных котиков. В садах по Чусовскому тракту здоровенного мейнкуно-сибиряка снимали с высоченной сосны, куда он зачем-то залез от встревоженных хозяев. Кс-кстати, по их словам, весит этот малыш около 8 кг. А сосну он почему-то выбрал очень тоненькую. Пока спасатели придумывали план спасения, этот парень придумал свой план, и когда сосну удалось притянуть к другой, более надёжной, сосне, он соизволил… спуститься обратно. «Наверху произошло какое-то движение и мы увидели, что кот начал мало-помалу слезать. И в итоге спустился сам», — пишут обожаемые мной волонтеры «ЗооСпаса». Каждый раз удивляюсь их терпению (лично я бы сказала пару ласковых этому малышу).
Ещё одну историю спасения рассказали екатеринбургские волонтёры — в шахту вентиляции девятиэтажного дома провалилась бедная сорока. Хозяйка квартиры на первом этаже, не раздумывая, разрешила спасателям сделать отверстие в стене. «Через несколько минут в проделанное перфоратором отверстие у плинтуса просунулся клюв. Сорока просидела в заточении всего несколько часов и была очень активной. Мы вышли с ней во двор и она сейчас же бодро улетела», — пишут волонтёры.
А в соседнем регионе, в ХМАО, зооволонтеры на днях пристраивали в добрые руки целое кошачье семейство — двух котов и 10 котят, которых бросили на произвол судьбы так называемые «хозяева». История, конечно, не редкая, но волонтёрам решил помогать сам глава города. Мэр Нягани Иван Ямашев опубликовал пост с фотографиями. «Два взрослых кота и 10 котят остались на улице. К счастью, нашлись неравнодушные люди, которые временно за ними присматривают и кормят, пока волонтеры подыскивают им дом. <...> Если вы не уверены, что справитесь с воспитанием хвостатых и сможете обеспечить им необходимые условия, то лучше не заводите питомцев», — пишет мэр. Говорят, троих котят уже забрали. Кс-кстати, у самого мэра, как пишет издание «Подъем», уже есть два подобранных кота и кошечка. «Горожане пристраивают, и я стараюсь помочь. Обязательно пристроим, у нас люди отзывчивые», — сказал он журналистам. Хочется верить, что такая инициатива мэра будет не единственной. А вообще — всем другим мэрам стоит присмотреться к этому примэру.
Ещё один кот-путешественник на днях удивил страну. Он каким-то образом оказался в контейнере грузового судна и поплыл из Ленинградской области в Калининградскую. Безбилетник провел в контейнере целую неделю — без воды и еды! Его обнаружили в Балтийске при приемке груза, пишет «Фонтанка». Причем, в отличие от ставшего знаменитым кота Бурака, который приплыл судном из Стамбула в Новороссийск, этот кот оказался очень похожим на домашнего — он ухоженный, ласковый и сразу пошел на руки к сотрудникам паромной линии. Парня там накормили, напоили, приютили и ждут, когда объявятся хозяева. Впрочем, ему уже дали временную кличку — Мафик, так работники порта называют платформы, на которых стоят контейнеры. Но если хозяева не обнаружатся, то Мафик, похоже, останется жить у сотрудника порта.
Кс-кстати, об именах. В правительстве Москвы на днях рассказали, какие клички дают собакам жители столицы (данными поделились ветклиники, которые регистрируют животных — с начала года регистрацию прошли уже почти 25 тысяч столичных собак). Самыми редкими именами оказались те, которые были когда-то самыми популярными: так, в этом году в Москве была зарегистрирована всего одна Жучка, а также один Бобик, один Барбос и один Дружок. А самыми популярными остаются Джеки, Рич, Альма, Буся, Джесси, Микки, Барни и Тайсон. Конечно, многие хозяева стараются дать своим питомцам особенное, редкое имя. Так, например, в Москве теперь официально зарегистрированы пес по имени Леонид Петрович, пес Дофамин (видимо, много радости приносит хозяевам), пес Адреналин, хвостатая пациентка породы бишон-фризе по имени Пушкин. Есть целая «аллея звёзд» в честь известных личностей — ветеринары зарегистрировали четвероногих Орнеллу Мути, Джеки Чана, Уму Турман, Бейонсе, Сару Джессику, Джобса, Зидана, Тимати, Веронику Кастро, а также… Барклая де Толли и Че Гевару. Есть целый фан-клуб владельцев, которые дают собакам имена в честь героев книг о Гарри Поттере (почему-то большинство проживает на северо-востоке Москвы). Там зарегистрировано несколько собак по кличке Гарри, а также Лавгуд, Седрик и Невилл, кроме того, в столице есть питомцы Альбус и Нимфадора, рассказали в правительстве. Не менее популярны имена героев «Звездных войн» — питомцев называют Лея, Йода и Чубакка. Среди модных веяний — называть собак «вкусными» именами: Бисквит, Маффин, Трюфель, Сырник, Капучино и даже Мильфей. Встречаются в ветпаспортах клички Беляш, Шашлык, Хамон и Рататуй, а также Тофу и Чука. Кс-кстати, есть любители как супер коротких имен, так и наоборот, очень длинных и сложных. Так, в столице зарегистрировали собак по имени Кусь и Вий, а среди длинных имён — Черноглазая Дива, Хозяин Жизни, Верховная Ведьма и Крепкий Орешек. Самое длинное зарегистрированное имя для собаки — Ваша Очароваша Благослава Счастливая.
И напоследок — новости науки. Щенки из замороженных эмбрионов впервые появились на свет в России. Как пишет издание «Ветеринария и жизнь», это настоящий прорыв для ветеринарной репродуктологии. Щенки, девочка и два мальчика, появились на свет 5 июля, сейчас они на естественном вскармливании рядом со своей мамой. Учёные считают, что метод сверхбыстрого замораживания клеток поможет восстанавливать редкие породы животных и сохранять биоразнообразие. Кс-кстати, когда щенки подрастут, они станут воспитанниками школы подготовки собак-проводников. Так, например, первый в России щенок из пробирки, лабрадор по кличке Аки, которая появилась на свет в 2023 году, недавно успешно сдала экзамены по сопровождению незрячего человека и уже уехала с новым хозяином в Вологодскую область, пишет издание.
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей нам всем на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
В родном Екотеринбурге — ни дня без спасенных котиков. В садах по Чусовскому тракту здоровенного мейнкуно-сибиряка снимали с высоченной сосны, куда он зачем-то залез от встревоженных хозяев. Кс-кстати, по их словам, весит этот малыш около 8 кг. А сосну он почему-то выбрал очень тоненькую. Пока спасатели придумывали план спасения, этот парень придумал свой план, и когда сосну удалось притянуть к другой, более надёжной, сосне, он соизволил… спуститься обратно. «Наверху произошло какое-то движение и мы увидели, что кот начал мало-помалу слезать. И в итоге спустился сам», — пишут обожаемые мной волонтеры «ЗооСпаса». Каждый раз удивляюсь их терпению (лично я бы сказала пару ласковых этому малышу).
Ещё одну историю спасения рассказали екатеринбургские волонтёры — в шахту вентиляции девятиэтажного дома провалилась бедная сорока. Хозяйка квартиры на первом этаже, не раздумывая, разрешила спасателям сделать отверстие в стене. «Через несколько минут в проделанное перфоратором отверстие у плинтуса просунулся клюв. Сорока просидела в заточении всего несколько часов и была очень активной. Мы вышли с ней во двор и она сейчас же бодро улетела», — пишут волонтёры.
А в соседнем регионе, в ХМАО, зооволонтеры на днях пристраивали в добрые руки целое кошачье семейство — двух котов и 10 котят, которых бросили на произвол судьбы так называемые «хозяева». История, конечно, не редкая, но волонтёрам решил помогать сам глава города. Мэр Нягани Иван Ямашев опубликовал пост с фотографиями. «Два взрослых кота и 10 котят остались на улице. К счастью, нашлись неравнодушные люди, которые временно за ними присматривают и кормят, пока волонтеры подыскивают им дом. <...> Если вы не уверены, что справитесь с воспитанием хвостатых и сможете обеспечить им необходимые условия, то лучше не заводите питомцев», — пишет мэр. Говорят, троих котят уже забрали. Кс-кстати, у самого мэра, как пишет издание «Подъем», уже есть два подобранных кота и кошечка. «Горожане пристраивают, и я стараюсь помочь. Обязательно пристроим, у нас люди отзывчивые», — сказал он журналистам. Хочется верить, что такая инициатива мэра будет не единственной. А вообще — всем другим мэрам стоит присмотреться к этому примэру.
Ещё один кот-путешественник на днях удивил страну. Он каким-то образом оказался в контейнере грузового судна и поплыл из Ленинградской области в Калининградскую. Безбилетник провел в контейнере целую неделю — без воды и еды! Его обнаружили в Балтийске при приемке груза, пишет «Фонтанка». Причем, в отличие от ставшего знаменитым кота Бурака, который приплыл судном из Стамбула в Новороссийск, этот кот оказался очень похожим на домашнего — он ухоженный, ласковый и сразу пошел на руки к сотрудникам паромной линии. Парня там накормили, напоили, приютили и ждут, когда объявятся хозяева. Впрочем, ему уже дали временную кличку — Мафик, так работники порта называют платформы, на которых стоят контейнеры. Но если хозяева не обнаружатся, то Мафик, похоже, останется жить у сотрудника порта.
Кс-кстати, об именах. В правительстве Москвы на днях рассказали, какие клички дают собакам жители столицы (данными поделились ветклиники, которые регистрируют животных — с начала года регистрацию прошли уже почти 25 тысяч столичных собак). Самыми редкими именами оказались те, которые были когда-то самыми популярными: так, в этом году в Москве была зарегистрирована всего одна Жучка, а также один Бобик, один Барбос и один Дружок. А самыми популярными остаются Джеки, Рич, Альма, Буся, Джесси, Микки, Барни и Тайсон. Конечно, многие хозяева стараются дать своим питомцам особенное, редкое имя. Так, например, в Москве теперь официально зарегистрированы пес по имени Леонид Петрович, пес Дофамин (видимо, много радости приносит хозяевам), пес Адреналин, хвостатая пациентка породы бишон-фризе по имени Пушкин. Есть целая «аллея звёзд» в честь известных личностей — ветеринары зарегистрировали четвероногих Орнеллу Мути, Джеки Чана, Уму Турман, Бейонсе, Сару Джессику, Джобса, Зидана, Тимати, Веронику Кастро, а также… Барклая де Толли и Че Гевару. Есть целый фан-клуб владельцев, которые дают собакам имена в честь героев книг о Гарри Поттере (почему-то большинство проживает на северо-востоке Москвы). Там зарегистрировано несколько собак по кличке Гарри, а также Лавгуд, Седрик и Невилл, кроме того, в столице есть питомцы Альбус и Нимфадора, рассказали в правительстве. Не менее популярны имена героев «Звездных войн» — питомцев называют Лея, Йода и Чубакка. Среди модных веяний — называть собак «вкусными» именами: Бисквит, Маффин, Трюфель, Сырник, Капучино и даже Мильфей. Встречаются в ветпаспортах клички Беляш, Шашлык, Хамон и Рататуй, а также Тофу и Чука. Кс-кстати, есть любители как супер коротких имен, так и наоборот, очень длинных и сложных. Так, в столице зарегистрировали собак по имени Кусь и Вий, а среди длинных имён — Черноглазая Дива, Хозяин Жизни, Верховная Ведьма и Крепкий Орешек. Самое длинное зарегистрированное имя для собаки — Ваша Очароваша Благослава Счастливая.
И напоследок — новости науки. Щенки из замороженных эмбрионов впервые появились на свет в России. Как пишет издание «Ветеринария и жизнь», это настоящий прорыв для ветеринарной репродуктологии. Щенки, девочка и два мальчика, появились на свет 5 июля, сейчас они на естественном вскармливании рядом со своей мамой. Учёные считают, что метод сверхбыстрого замораживания клеток поможет восстанавливать редкие породы животных и сохранять биоразнообразие. Кс-кстати, когда щенки подрастут, они станут воспитанниками школы подготовки собак-проводников. Так, например, первый в России щенок из пробирки, лабрадор по кличке Аки, которая появилась на свет в 2023 году, недавно успешно сдала экзамены по сопровождению незрячего человека и уже уехала с новым хозяином в Вологодскую область, пишет издание.
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей нам всем на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
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— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
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