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Волонтёры спасли обнаруженного в Екатеринбурге енота-бунтаря

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

19.47 Воскресенье, 13 июля 2025
Фото: Вечерние ведомости
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«Миру мур, котики. Ну, что, поздравляйте нас скорее! У нас маленький юбилей — год назад вышла первая колонка добрых новостей от кошки Майи (то есть от меня). Напомню, я по-прежнему претендую на роль самой информированной кошки страны.

Майя — обожаемый нами подкидыш. Кто-то повесил закрытую сумку с котёнком на заборе в промзоне, где её обнаружили случайно. Мы хотели пристроить её в добрые руки и найти дом. Но потом поняли, что редакция — это и есть её дом (и что это она нас пристроит). А сегодня с Майей в редакции живут ещё два кото-репортера — Филя и Серокот.


По случаю праздника я уже получила миллион подарочков и массу внимания от коллег. А теперь — к добрым новостям!

В родном Екотеринбурге на днях обнаружили нетипичного для Урала обитателя — енота. Этот товарищ по какой-то неизвестной причине оказался в садах на окраине Эльмаша, рассказали волонтёры «ЗооСпаса». Могу предположить, что енот сбежал от людей, у которых он жил. В последнее время, как известно, стало модно заводить домашних енотов, а соцсети заполонили мимимишные ролики с их участием. Но енот не так прост и мил, как может показаться на первый взгляд. «В придачу к мультяшной внешности у него есть очень серьёзные зубы и часто агрессивный нрав», — напомнили волонтёры. Им пришлось развернуть целую операцию, чтобы поймать товарища и отправить его специалистам на передержку. Крупный енот оказал яростное сопротивление. Конечно, брать его руками, чтобы усадить в переноску, даже не стали пытаться. С помощью разных приспособлений его, наконец, удалось захватить и посадить в мешок. За всем этим вдобавок наблюдала чрезмерно любопытная собака, которая, надо полагать, очень бесила и без того возмущенного енота. К счастью, никто не пострадал (вроде бы), енота поместили в переноску и передали в передержку. Кс-кстати, оказывается, в Екотеринбурге есть передержка для этих очень непростых зверей, отметили волонтеры. «В дикой природе на Урале еноты не водятся, в нашем климате бездомному еноту не выжить. Поэтому необходимость забирать куда-то такого зверя стоит даже более остро, чем в случаях с кошками и собаками», — рассказали в «ЗооСпасе».

Кс-кстати, без спасения кошек на неделе тоже не обошлось. В посёлке Гать недалеко от Верхней Пышмы красно-оранжевый кот нашёл, наверное, самую высокую сосну и решил там обосноваться. Но через сутки понял, что погорячился и стал жалобно звать на помощь. Он не сразу сообразил, что волонтеры «ЗооСпаса» хотят ему помочь, и зачем-то полез от них еще выше. В итоге оказался на самой макушке на высоте больше 20 (!) метров. Внизу для подстраховки растянули тент. Кота удалось захватить с помощью специальной удочки. «Кот, несмотря на проявленное упрямство, оказался робким и безропотно дал посадить себя в мешок.
Вероятнее всего, что он потерялся здесь, когда был привезен на дачу отдыхающими. Местные жители разместили объявления про кота в поселковом чате и забрали его», — рассказали отважные волонтеры.

Невероятной красоты и изящества косуле помогают в уральском Центре спасения животных «Особый питомец». Косулю-красотулю с большими грустными глазами назвали Маргарита. Малышка, вероятно, попала под машину и получила серьезные травмы. «Косули. Самые частые жертвы дорожно-транспортных происшествий. Совсем юная косуля, скорее всего, прошлого года рождения. Была найдена недалеко от населенного пункта в критическом состоянии. Благодарим от всего сердца людей, кто не прошел мимо, кто привез оперативно к нам!», — говорят волонтеры центра спасения. Они провели трое суток без сна, чтобы экстренно помочь раненой малышке. Сегодня Маргарита, к большому счастью, уже начала самостоятельно есть, с аппетитом жует свежие листья, но пока не может вставать из-за травмы лопатки… «Прогнозов не делаем. Просто говорим: "Маргарита, живи. Живи, девочка!"», — пишут волонтеры Центра. Мы шлем ей и ее спасителям лучи поддержки и верим, что все будет хорошо. Там же на неделе рассказали, что семейка из шести ежат, которых недавно привезли в Центр, уже подросла и готовится к выпуску на волю. «Уже вовсю на нас пыхтят и прогоняют. Перевели полностью на уличное содержание. Начался завершающий этап подготовки к выпуску», — рассказали волонтеры.

К новостям из других регионов. Удивительную историю спасения рассказали на днях в Новосибирске. Бездомный кот вернулся к жизни, когда врачи уже констатировали смерть и зафиксировали остановку сердца. Историю, которые волонтеры называют эмоциональным потрясением для всей команды, рассказали на странице «Базы реабилитации животных» в ВК. Кот попал к ним через бабушку, которая «отбила замученного беднягу у местной шпаны». «Было выявлено, что у него травмирована диафрагма, в результате чего часть органов брюшной полости сместилась в грудную клетку. Уже в ходе подготовки выяснилось, что это не единственные повреждения — из задней лапы кота достали пулю», — пишут волонтеры. Парню провели сложную операцию, но в какой-то момент всё пошло не по плану. «Хирург сработал четко: вернул все на свои места, ушил диафрагму и уже в момент, когда вмешательство подходило к концу, случилась остановка сердца и дыхания. Команда долго предпринимала попытки реанимировать животное, но реакции не последовало. Пришло время констатировать смерть. В подавленном состоянии все отошли от стола, приступили к уборке инструментов и...
Кот задышал!», — рассказывают спасатели. Волонтеры и врачи до сих пор в недоумении: «Что это? Жажда жизни и любви? Открылась следующая из 9 кошачьих жизней? Божественное провидение?». Сейчас, к счастью, котик стабилен, он под круглосуточным контролем в стационаре. Уже требует еды и ласки, что дает надежду на лучшее, отмечают волонтеры. Кс-кстати, коту они дали соответствующее имя — Шредингер.

Новости звериного законодательства. В ГД на неделе внесли важный законопроект (наконец-то) — он существенно увеличивает штрафы для тех, кто плохо содержит домашних животных (и для владельцев приютов тоже). Так, за «несоблюдение общих требований к содержанию животных» штрафы для граждан хотят увеличить с 1,5-3 тысяч до 20-50 тысяч рублей (для юридических лиц побольше — с 15-30 до 200-300 тысяч рублей). А ещё депутаты предлагают «увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за соответствующие правонарушения» — с 60 дней до 3 лет. Мне кажется, ГД, наконец, занялась действительно важными вопросами.

И напоследок — удивительные новости науки. Недавно канадские учёные выяснили, что косатки делятся едой с человеком, чтобы… подружиться. Ну, и в принципе, завести знакомство и «изучить людей». Такое поведение характерно для домашних кошек и собак — они могут приносить человеку добычу или игрушки, чтобы проявить заботу, привлечь внимание и просто поиграть. Но среди диких животных такое замечали крайне редко. Авторы исследования пишут, что им удалось наблюдать целых 34 таких случая среди косаток. Косатки обоих полов, разного возраста и в разных местах обитания предлагали людям добычу и другие предметы. Чаще всего люди при этом находились в лодках (21), но есть случаи «угощений» в воде (11) и даже на берегу (2). «Всего было предложено шесть рыб, пять млекопитающих, три беспозвоночных, две птицы, одна рептилия и одна морская водоросль. Почти в каждом случае киты ждали человеческой реакции, прежде чем отреагировать самим», — пишут авторы. Они предполагают, что такое поведение не случайно и может быть «отражением межвидового альтруизма». «Подобное поведение может представлять собой один из первых случаев, когда дикий хищник намеренно использовал добычу и другие предметы для непосредственного изучения поведения человека», — говорится в статье.

В общем, это, котики. Если хотите с кем-то подружиться — давайте делиться вкусняшками. По-моему, метод стопроцентный. Добрых новостей нам всем на новой неделе.

Ваша Майя, чау-мяу».

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


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15:39 В Свердловской области за сутки в регионе потушено 26 пожаров, спасены 8 человек
14:25 В Алапаевске мужчина угнал авто, сжёг его и пошёл воровать ноутбук в Дом культуры
13:27 Два модульных отеля появятся в Верхней Пышме и Сысерти к 2027 году
12:39 В Свердловской области выросло число лесных пожаров: за сутки зафиксированы три очага
12:18 Водитель Hyundai погиб при опрокидывании в кювет у станции Аять
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17:32 Случайный арест помог раскрыть преступление против пенсионерки в Асбесте, совершённое в 2021 году
16:21 Съезд с Екатеринбурга в Нижние Серги закрыт из-за ремонта до 14 июля
15:16 В Свердловской области на воде с начала сезона погибли 17 человек, включая пятерых детей
14:21 В Свердловской области трёх краснокнижных филинов готовят к выпуску в дикую природу
13:09 В Свердловской области за июнь пропали 131 человек: 10 по-прежнему не найдены
12:01 Пропала школьница: в Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю Ирину Черевиченко
11:31 В Екатеринбурге на два дня закроют улицу Латвийскую из-за строительных работ
11:19 Под Нижним Тагилом в лобовом столкновении погибли три человека
10:56 В Екатеринбурге ограничат движение транспорта во время крестного хода 16–17 июля
10:42 В Свердловской области тушат лесной пожар площадью 2 гектара
01:19 Выступление «Четверио» в екатеринбургском баре сорвали на половине концерта, несколько человек задержали
23:37 Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова покинула свою должность
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