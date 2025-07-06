Волонтёры спасли обнаруженного в Екатеринбурге енота-бунтаря

Майя — обожаемый нами подкидыш. Кто-то повесил закрытую сумку с котёнком на заборе в промзоне, где её обнаружили случайно. Мы хотели пристроить её в добрые руки и найти дом. Но потом поняли, что редакция — это и есть её дом (и что это она нас пристроит). А сегодня с Майей в редакции живут ещё два кото-репортера — Филя и Серокот.





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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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