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В Шарташском лесопарке спасли застрявшего на 20-метровой высоте бенгала
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. На этой неделе собрала для вас много добрых новостей, но и без возмуртительных, как обычно, не обошлось. Обо всем по порядку.
В родном Екотеринбурге вновь порадовали неутомимые спасатели ЗооСпаса. На днях в Шарташском лесопарке развернулась спасательная операция из-за застрявшей на высоченной сосне кошки. Ее было практически не видно в ветвях. Отдыхавшие здесь горожане вызвали спасателей и пообещали, что заберут кошку себе. «Кошку разглядеть удалось, только поднявшись на приличную высоту, она сливалась цветом с золотистыми ветками на почти 20-метровой высоте», — пишет спасатель. Сначала она, естественно, испугалась и поползла по ветке, а спасатель — за ней (я в обмороке была, когда читала!). Но потом ветка закончилась и кошка решила, что человеку можно доверять. «Кошка обнюхивает перчатку и делает два шага в мою сторону. Тут я вижу характерные леопардовые детали окраса. Очевидно, что передо мной какая-то породистая кошка, по-видимому, бенгальская», — пишет спасатель, добавив, что кошка, «несмотря на несколько суровое выражение лица, оказалась вполне покладистой». Неизвестно, как долго киса сидела на сосне и как вообще оказалась в лесу. Могу предположить, это всё гены дикой бенгальской кошки, не иначе.
Ещё один животный был спасен волонтёрами в лесу Свердловской области. Дворняга с жёлтой биркой в ухе умудрилась провалиться в канализационный колодец, который вообще непонятно каким образом оказался в глуши. Волонтеры говорят, что в этих местах редко ходят люди, но пса к большому счастью услышала женщина, которая пришла в лес за хворостом. «Собаке очень повезло. Причём она ещё и свалилась очень удачно, избежав встречи с торчащим на дне колодца вентилем», — рассказали в ЗооСпасе. Песеля достали из ямы и он радостно рванул по своим делам. Надеюсь, он не намерен искать другие ямы. Кс-кстати, опасный колодец волонтеры прикрыли обломками берёзовых стволов, на всякий пожарный.
К слову о пожарах. В Бурятии во время тушения лесного пожара лесники спасли красавца изюбря. Его, бедного, придавило деревом, и сотрудники лесхоза помогли ему выбраться. «Спустя время обитатель тайги вышел к своим спасителям, по предположениям самих лесников, чтобы поблагодарить», — рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства. Не могу не отметить, до чего же удивительное животное и то, как его назвали (просто для меня изюбрь — это такое время года на Урале, когда холодно, мокро и вообще непонятно, какой месяц на дворе). А в Красноярском крае лесные пожарные спасли от огня ещё более удивительное животное — детёныша кабарги (это такие крохотные олени). Бригадир лесопожарной станции хотел распилить на горящей кромке валежину, а из-под неё раздался оглушительный писк, рассказали в лесопожарном центре. Спасатель «сразу сграбастал малыша в охапку и унёс подальше от огня». «Кабарожек совсем крошечный, невесомый, будто вчера родился. Пока его спасли, мамка металась поодаль среди деревьев. Но подойти боялась. На метров сто оттащили её детёныша от пожара. Там они воссоединились и убежали», — рассказал бригадир. А пока малыша спасали, бригадир называл его «братишечка мой». Кс-кстати, у этого кабарожка (если он самец) скоро появятся длинные изогнутые клыки, так что он сможет и сам за себя постоять в случае чего. Эх, если бы клыки спасали от пожаров…
В Орле на этой неделе произошел пожар на восьмом этаже жилого дома. Обошлось без жертв, но пострадал чёрно-белый домашний котик. К счастью, ему вовремя помогли. «Пожарные спасли кота на пожаре, а с помощью дыхательного аппарата привели его в чувство», — рассказали в МурЧС. За спасением с тревогой наблюдал, кажется, весь двор. Котику дали воды и передали хозяевам.
А в Южно-Сахалинске спасли домашнюю собаку, которая выпала из окна на 12 (!) этаже. Пёс выпрыгнул в открытое окно и оказался в коробе для кондиционера на уровне 10-го этажа, рассказали в МурЧС. Жильцы дома в ожидании спасателей развернули брезент. Пса пытались достать с помощью автолестницы, но ее длины не хватило, поэтому собаку в итоге сняли из окна соседней квартиры. Не забывайте, пожалуйста, следить за окнами, если в доме животные.
Новости экономики. Спрос на специалистов по уходу за животными вырос в РФ почти в 3 раза, пишет издание «Ветеринария и жизнь». Например, число вакансий для зоонянь увеличилось почти на 175%, для грумеров – на 53% (за последний год). А в Тюмени, как пишет издание, опубликована вакансия повар для животных. Такому специалисту предлагают зарплату 52 тыс. рублей «за приготовление натурального питания по готовым рецептам». Мне вот очень интересно, каким именно животным требуется персональный повар и будет ли дегустация на собеседовании с соискателями. А в Кемеровской области, как пишут коллеги, неплохую зарплату предлагают парикмахерам для животных — грумеры там могут рассчитывать на 75 тыс. рублей при гибком графике работы.
К возмутительным новостям недели. В Ленинградской области продавали покрашенных краской цыплят. Так продавец пытался изобразить «разные породы», в том числе дорогостоящие. Торговца обнаружила госветслужба. «Цыплята были без сопроводительных документов, а ещё и вручную покрашены. Хозяева пытались выдать их за разные породы кур. Специалисты отобрали пробы на инфекционные заболевания, а нарушителям теперь грозит административное наказание», — рассказали в канале ведомства. Но я лично считаю, что этого недостаточно. Кто ответит за то, что цыплят неизвестно чем покрасили, и как это вообще отразится на их самочувствии? Требую расследования.
Продолжение международного скандала. Напомним, кота Бурака, который в марте случайно прибыл из Стамбула в Новороссийск на транспортном судне и застрял на таможне, недавно приютила сотрудница таможни. Перед этим ему долго оформляли разные документы и заявили, что Бурак теперь российский «гражданин». Но на днях кота вернули волонтёрам. Говорят, семья не смогла с ним справиться. Волонтер, которая сейчас ухаживает за котом, считает, что семья приняла поспешное решение. «Все-таки кот жил долгое время в закрытом пространстве, по ночам был один. Ему нужна была адаптация», — цитирует волонтёра КП. Причем, она не винит людей, вернувших кота, а считает, что «нужно было учесть некоторые моменты в его биографии». По словам волонтёра, по ночам Бурак тревожился и «кидался на клетку». Девушка предположила, что кот боится и пока не может привыкнуть к новым условиям. А чтобы успокоить кота, волонтёр включала ему ночник и… сериалы на турецком. Сейчас путешественнику снова ищут хозяев, и вроде бы есть претенденты. А я удивляюсь, куда смотрят компетентные органы Турции? В этой истории просто необходимо их вмешательство! Я убеждена, что парня нужно вернуть домой. Плохо ему на чужбине, а вы про сериалы…
Напоследок — курьёз недели. В аэропорту Бангкока задержали мужчину, который пытался вывезти из страны трёх питонов, спрятав их… в нижнем белье. Змей он предварительно поместил в сетки. К счастью, питоны спасены, но кто компенсирует им колоссальный моральный ущерб? В общем, в очередной раз убеждаюсь, что человеческая глупость не знает границ.
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей нам на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
В родном Екотеринбурге вновь порадовали неутомимые спасатели ЗооСпаса. На днях в Шарташском лесопарке развернулась спасательная операция из-за застрявшей на высоченной сосне кошки. Ее было практически не видно в ветвях. Отдыхавшие здесь горожане вызвали спасателей и пообещали, что заберут кошку себе. «Кошку разглядеть удалось, только поднявшись на приличную высоту, она сливалась цветом с золотистыми ветками на почти 20-метровой высоте», — пишет спасатель. Сначала она, естественно, испугалась и поползла по ветке, а спасатель — за ней (я в обмороке была, когда читала!). Но потом ветка закончилась и кошка решила, что человеку можно доверять. «Кошка обнюхивает перчатку и делает два шага в мою сторону. Тут я вижу характерные леопардовые детали окраса. Очевидно, что передо мной какая-то породистая кошка, по-видимому, бенгальская», — пишет спасатель, добавив, что кошка, «несмотря на несколько суровое выражение лица, оказалась вполне покладистой». Неизвестно, как долго киса сидела на сосне и как вообще оказалась в лесу. Могу предположить, это всё гены дикой бенгальской кошки, не иначе.
Ещё один животный был спасен волонтёрами в лесу Свердловской области. Дворняга с жёлтой биркой в ухе умудрилась провалиться в канализационный колодец, который вообще непонятно каким образом оказался в глуши. Волонтеры говорят, что в этих местах редко ходят люди, но пса к большому счастью услышала женщина, которая пришла в лес за хворостом. «Собаке очень повезло. Причём она ещё и свалилась очень удачно, избежав встречи с торчащим на дне колодца вентилем», — рассказали в ЗооСпасе. Песеля достали из ямы и он радостно рванул по своим делам. Надеюсь, он не намерен искать другие ямы. Кс-кстати, опасный колодец волонтеры прикрыли обломками берёзовых стволов, на всякий пожарный.
К слову о пожарах. В Бурятии во время тушения лесного пожара лесники спасли красавца изюбря. Его, бедного, придавило деревом, и сотрудники лесхоза помогли ему выбраться. «Спустя время обитатель тайги вышел к своим спасителям, по предположениям самих лесников, чтобы поблагодарить», — рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства. Не могу не отметить, до чего же удивительное животное и то, как его назвали (просто для меня изюбрь — это такое время года на Урале, когда холодно, мокро и вообще непонятно, какой месяц на дворе). А в Красноярском крае лесные пожарные спасли от огня ещё более удивительное животное — детёныша кабарги (это такие крохотные олени). Бригадир лесопожарной станции хотел распилить на горящей кромке валежину, а из-под неё раздался оглушительный писк, рассказали в лесопожарном центре. Спасатель «сразу сграбастал малыша в охапку и унёс подальше от огня». «Кабарожек совсем крошечный, невесомый, будто вчера родился. Пока его спасли, мамка металась поодаль среди деревьев. Но подойти боялась. На метров сто оттащили её детёныша от пожара. Там они воссоединились и убежали», — рассказал бригадир. А пока малыша спасали, бригадир называл его «братишечка мой». Кс-кстати, у этого кабарожка (если он самец) скоро появятся длинные изогнутые клыки, так что он сможет и сам за себя постоять в случае чего. Эх, если бы клыки спасали от пожаров…
В Орле на этой неделе произошел пожар на восьмом этаже жилого дома. Обошлось без жертв, но пострадал чёрно-белый домашний котик. К счастью, ему вовремя помогли. «Пожарные спасли кота на пожаре, а с помощью дыхательного аппарата привели его в чувство», — рассказали в МурЧС. За спасением с тревогой наблюдал, кажется, весь двор. Котику дали воды и передали хозяевам.
А в Южно-Сахалинске спасли домашнюю собаку, которая выпала из окна на 12 (!) этаже. Пёс выпрыгнул в открытое окно и оказался в коробе для кондиционера на уровне 10-го этажа, рассказали в МурЧС. Жильцы дома в ожидании спасателей развернули брезент. Пса пытались достать с помощью автолестницы, но ее длины не хватило, поэтому собаку в итоге сняли из окна соседней квартиры. Не забывайте, пожалуйста, следить за окнами, если в доме животные.
Новости экономики. Спрос на специалистов по уходу за животными вырос в РФ почти в 3 раза, пишет издание «Ветеринария и жизнь». Например, число вакансий для зоонянь увеличилось почти на 175%, для грумеров – на 53% (за последний год). А в Тюмени, как пишет издание, опубликована вакансия повар для животных. Такому специалисту предлагают зарплату 52 тыс. рублей «за приготовление натурального питания по готовым рецептам». Мне вот очень интересно, каким именно животным требуется персональный повар и будет ли дегустация на собеседовании с соискателями. А в Кемеровской области, как пишут коллеги, неплохую зарплату предлагают парикмахерам для животных — грумеры там могут рассчитывать на 75 тыс. рублей при гибком графике работы.
К возмутительным новостям недели. В Ленинградской области продавали покрашенных краской цыплят. Так продавец пытался изобразить «разные породы», в том числе дорогостоящие. Торговца обнаружила госветслужба. «Цыплята были без сопроводительных документов, а ещё и вручную покрашены. Хозяева пытались выдать их за разные породы кур. Специалисты отобрали пробы на инфекционные заболевания, а нарушителям теперь грозит административное наказание», — рассказали в канале ведомства. Но я лично считаю, что этого недостаточно. Кто ответит за то, что цыплят неизвестно чем покрасили, и как это вообще отразится на их самочувствии? Требую расследования.
Продолжение международного скандала. Напомним, кота Бурака, который в марте случайно прибыл из Стамбула в Новороссийск на транспортном судне и застрял на таможне, недавно приютила сотрудница таможни. Перед этим ему долго оформляли разные документы и заявили, что Бурак теперь российский «гражданин». Но на днях кота вернули волонтёрам. Говорят, семья не смогла с ним справиться. Волонтер, которая сейчас ухаживает за котом, считает, что семья приняла поспешное решение. «Все-таки кот жил долгое время в закрытом пространстве, по ночам был один. Ему нужна была адаптация», — цитирует волонтёра КП. Причем, она не винит людей, вернувших кота, а считает, что «нужно было учесть некоторые моменты в его биографии». По словам волонтёра, по ночам Бурак тревожился и «кидался на клетку». Девушка предположила, что кот боится и пока не может привыкнуть к новым условиям. А чтобы успокоить кота, волонтёр включала ему ночник и… сериалы на турецком. Сейчас путешественнику снова ищут хозяев, и вроде бы есть претенденты. А я удивляюсь, куда смотрят компетентные органы Турции? В этой истории просто необходимо их вмешательство! Я убеждена, что парня нужно вернуть домой. Плохо ему на чужбине, а вы про сериалы…
Напоследок — курьёз недели. В аэропорту Бангкока задержали мужчину, который пытался вывезти из страны трёх питонов, спрятав их… в нижнем белье. Змей он предварительно поместил в сетки. К счастью, питоны спасены, но кто компенсирует им колоссальный моральный ущерб? В общем, в очередной раз убеждаюсь, что человеческая глупость не знает границ.
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей нам на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
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— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
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