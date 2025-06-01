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Спасенный на Урале пеликан Вася готовится к выпуску на волю

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

20.43 Воскресенье, 8 июня 2025
Фото: Вечерние ведомости
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«Миру мур, котики. Очень много добрых событий подарила нам эта неделя, поэтому, без лишних слов, давайте сразу к новостям.

Пожалуй, веселее всех отметил день рождения Александра Пушкина наш уральский кот, а вместе с ним и спасатели, которые пытались снять парня, естественно, с дуба. Домашний кот устроил сказочный перформанс — он обосновался на огромном толстом дубе в школьном дворе на улице Луганской, рассказали в сообществе «ЗооСпас Екатеринбург». Спасатели предположили, что кот — «достаточно учёный» (ведь рядом находится школа). Но, думаю, всё-таки не достаточно: слезать этот товарищ напрочь отказывался и ругался при этом всякими нелитературными выражениями. Чтобы снять этого сказочника с дуба, спасателям пришлось лезть на дерево. «…Удаётся подползти к коту. На нём есть ошейник — удобно за него взяться. Ухватываю кота, и сила тяжести тащит нас назад к стволу. Кот такого обращения не ожидал, громко ругался и хотел вырваться. Но разум (в моём лице) победил, и кот был спущен в мешке на верёвке вниз», — пишут на странице сообщества в ВК. Причем, внизу кот продолжил сквернословить, чем окончательно разрушил образ культурного человека. «Кот ухоженный, не худой. Был выпущен, и уверенно отправился в направлении садов», — добавили спасатели. Хотя, я тут подумала… Может, у товарища на дубе литературный вечер планировался? Сказки там, песни налево-направо... Русалки, звери невиданные намечались, а его раз — и за ошейник? Опять же — пушкинского кота никто с дуба не стаскивал! Ну, или мы чего-то не знаем. Цензура — дело ведь такое, не пощадит ни быль, ни сказку, ни наше всё…

А ещё в «ЗооСпасе» рассказали сразу несколько историй чудесного спасения пернатых. Так, на днях в поселке недалеко от Сысерти спасателям удалось достать из глубокого вентиляционного канала целых пять птенцов трясогузок. Все выпали из гнезда, которое находилось под навесом. «Хозяин дома разрешил полностью перекрыть вентиляционный выход крышкой, чтобы туда уже никто больше не свалился», — рассказали спасатели. А в Полевском в беду попала ворона (правда, она правильно выбрала место, где попадать в беду — рядом с больницей). Ворона запуталась в верёвке и повисла на сосне на высоте около 17 (!) метров. Спасателям позвонил врач, который заканчивал работу после ночного дежурства, в итоге они незамедлительно выехали из Екатеринбурга на место ЧП, осторожно сняли ворону с высокого дерева и освободили от верёвки. Птицу передали в надежные руки в приют для травмированных животных.

Кс-кстати, вороны — очень умные птицы, и недавно их предложили… привлечь к уборке в российских парках. Как рассказали на днях в Росприроднадзоре, школьник из Санкт-Петербурга презентовал проект «Зеленый клюв». «Идея гениальна в своей простоте: врановые птицы обладают интеллектом 5-летнего ребенка и легко обучаются. Почему бы не научить их собирать мусор за еду?», — сообщает канал руководителя Росприроднадзора. В ведомстве говорят, что подобный опыт уже есть в Нидерландах — с воронами и окурками (ффр-р). Новость у меня вызвала смешанные чувства. То есть мусорит человек, а убирать за ним кто должен? Птички? С другой стороны, тут мои коллеги предлагают дополнить инициативу: научить ворон собранный мусор приносить обратно тем, кто намусорил. Можно даже прямо на голову. Надо предложить органам местного самоуправления.

Долгожданной новостью на этой неделе поделились в уральском центре спасения животных «Особый питомец». Помните, в конце года я рассказывала вам историю спасения пеликана? Его обнаружили зимой где-то на границе Свердловской и Челябинской областей. Бедный птиц вмерз в лед и был совершенно истощен. Зоозащитники не знают, сколько времени он провел в таком состоянии. Пеликана привезли в центр и окружили заботой. Назвали его, напомню, Васей. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в центре, совсем скоро состоится выпуск пеликана на волю, сейчас собирают необходимые бумаги, так как Вася — важная птица, занесённая в Красную Книгу РФ. «У Васи всё хорошо, готовится к выпуску. Выпускать, скорее всего, будем в Челябинской области, там водятся кудрявые пеликаны», — рассказали нам в центре. Там добавили, что точное место выпуска пока не определено, решать будет Росприроднадзор. Хотя Васе, как говорят волонтеры, уже совсем не терпится закончить эту бумажную волокиту и улететь на волю. К другим кудрявым пеликанам.

Новость из зоопарка в родном Екотеринбурге, которая, если честно, возмутила меня до глубины моей кошачьей души. У пары ленивцев Ляли и Боя родился малыш (причем, уже одиннадцатый) — и это чудесно, но! Как сообщают в зоопарке, отец многодетного семейства — самый настоящий ленивец, который отлынивает от своих отцовских обязанностей. «С рождением малыша Ляля всю заботу о потомстве берёт на себя – она кормит детёныша, гуляет с ним, оберегает и держит его постоянно при себе. Отец в воспитании не участвует, спит отдельно и живёт в собственном режиме», — пишут на странице зоопарка. Я убеждена, что такое поведение отца-ленивца — повод обратиться в компетентные органы. Чему он учит своих детей? Считаю, ленивого папашу нужно оставить на хозяйстве, а мамочке предоставить полноценный отпуск. А также право «спать отдельно и жить в собственном режиме»! Хотя бы иногда.

И напоследок — важные международные новости. В Турции моя коллега кошка Лейла, которая живёт в студии местного телеканала TYT, родила пятерых котят. Об этом сообщил телеведущий в конце выпуска новостей, показывая всех пятерых прямо на редакционном столе. «Наша девочка Лейла родила пятерых озорных котят. Мы как следует кормили их мать, она их тоже хорошо кормила и, как видите, они уже не могут стоять на месте», — сказал журналист, обнимая малышей. Всех пятерых редакция предложила в добрые руки, но при соблюдении ряда условий — котят нужно стерилизовать, вакцинировать и «пообещать им хороший уход». Этот выпуск разлетелся по всему миру. В комментариях люди пишут, что это была самая лучшая мировая новость.

Пусть у всех нас будет больше таких новостей, а в новостях — больше любви, мира и добра. Берегите друг друга, котики.

Ваша Майя, чау-мяу».

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


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14:53 В Екатеринбурге и области потеплеет до +32°, возможны дожди и грозы
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13:20 В Чкаловском районе Екатеринбурга пенсионерка погибла под колесами «Рено Сандеро»
12:55 На полигоне в Новоуральске более суток дымит пожар
12:15 С ножом и на балкон: в Каменске-Уральском мужчина удерживал сожительницу
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17:46 Режевский суд запретил водителю с пистолетом приближаться к женщине после конфликта на трассе
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16:18 В Артёмовском депутату Максиму Демашину избрали меру пресечения — домашний арест
15:36 Пожары в Екатеринбурге и посёлках: МЧС спасло 9 человек, двое погибло
13:10 В Свердловской области в мае пропали 109 человек
12:20 Редактора Ura.ru Дениса Аллаярова арестовали до 4 августа
11:54 В Екатеринбурге музей проведёт экскурсию на самокатах по району «Сити» — от Ссыльной слободы до XXI века
11:33 В Екатеринбурге и Верхней Пышме сегодня перекроют улицы из-за мотопробега
11:17 Смертельное ДТП под Кытлымом: водитель квадроцикла погиб после выезда на встречную полосу
10:57 Что читают в Свердловской области: «Доктор Живаго» и три романа Достоевского в топе продаж
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20:41 В Серове мать оставила младенца в раскалённой машине
20:12 В Первоуральске при столкновении четырёх автомобилей пострадали два человека
19:30 В Серове машинистка крана предстанет перед судом по делу о гибели электромонтера
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