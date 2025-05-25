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Волонтёры спасли собаку, которая три года жила под землёй

И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

22.59 Воскресенье, 1 июня 2025
Фото: Вечерние ведомости
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«Миру мур, котики. С первым днём лета! Мне всегда казалось, что летом люди добрее, чем в другое время года. Может, потому, что у них раньше велосипеда не было? Хотя какие велосипеды, сейчас всё больше электросамокаты. И что-то мне подсказывает, что от них добра на дорогах не добавилось…

Ладно, хватит ворчать, ловите скорее добрые новости.

Пожалуй, самая душепищательная история произошла в городе Дятьково Брянской области, где волонтёрам удалось спасти собаку, которая целых три года жила под землёй. Спасательная операция длилась почти месяц, пишут местные издания. Вероятнее всего, пёс провалился в яму во время стройки ещё щенком, спустя какое-то время яму накрыли плитой. В итоге он оказался запертым в небольшом пространстве и застрял в теплопутях. В какое-то время его обнаружила местная жительница и, как пишут коллеги, каждый день приносила собаке еду и воду, спускала вниз на верёвке. Вероятно, она думала, что у собаки есть возможность выбираться на поверхность через отверстие где-то под землёй. О заточенной собаке узнали, когда пенсионерка попала в больницу. Как пишут коллеги, местные власти тоже уверяли, что в системе есть лаз, но волонтеры исследовали десятки метров теплопутей и лаз не обнаружили. Собаку было решено спасать. Она пугалась света, шума и незнакомых людей, волонтёрам достать её на поверхность удалось не с первой попытки. Оказалось, что у собачки от жизни под землёй деформировались задние лапки, ее передали ветеринарам и будут искать любящих хозяев. Пожелаем собаке скорее пойти на поправку и понять, как ей повезло встретить неравнодушных людей.

Об очередной истории спасения рассказали на неделе в екатеринбургском сообществе «Зооспас». Жители пятиэтажки на станции Седельниково три дня слышали странные шорохи за стеной на первом этаже. Оказалось, что туда попал голубь. Он провалился в шахту с чердака. Спасателям помог мастер управляющей компании, который открыл чердак и подсказал, где находится нужная шахта. В итоге бедного голубя успешно достали с помощью сачка — он шагнул в сетку, и его подняли с первого на пятый этаж. Оказалось, это не первый случай, зимой в этом же доме спасали голубя, который попал в ту же шахту. Причём помогали те же сотрудники управляющей компании. Я надеюсь, они смогут что-то предпринять, чтобы птицы больше не попадали в эту ловушку.

Сразу несколько курьёзных случаев рассказали на этой неделе в столичном спасательном отряде «СпасРезерв». Больше всего меня позабавила история про пассажира в автобусе и ехавшую с ним собаку. Молодой человек уснул и доехал до конечной. Уснул очень-очень крепко и совершенно не собирался просыпаться. Разбудить его не могли, так как его сон надежно охранял пёс бойцовской породы. «Собака свои обязанности выполняла исправно. К хозяину никого не подпускала, будить не давала, проявляла агрессию. Автобус пришлось снять с маршрута и вызвать спасателей», — рассказали в отряде. И только спасателям, которые «умеют правильно окликать спящих в автобусе», удалось разбудить мужчину, не потревожив при этом сурового собакена. «Когда хозяин "пришёл в себя”, собака по имени Булочка заобнимала спасателей», — пишут в отряде. И я в очередной раз убеждаюсь, что даже самые суровые пёсели знают толк в добрых людях.

Ещё один курьёз произошел (и происходит до сих пор) на улице Чертановской в столице, где уличный кот уже больше недели держит в страхе сотрудников здания, в котором расположены банк, ателье, пункты выдачи заказов и разные торговые точки. «Кот несколько раз проваливался из подвесного потолка в помещение, а потом убегал. Кот дикий, людей боится. В одну из таких вылазок кот оказался ночью в “Сбербанке”, что привело к приезду полиции», — пишут в отряде. При этом, как сообщается, спасатели осмотрели все доступные потолочные пространства, но кота не нашли. В отряде предполагают, что рецидивист обитает где-то под потолком банка, путешествует по своим потолочным коридорам, а потом падает на головы испуганных посетителей. Мы будем следить за развитием событий этого криминального триллера.

А с курьёзом в Ростовской области разбираются местные чиновники — там управление Россельхознадзора обнаружило ферму, на которой 44 быка за несколько месяцев дали… почти 6 тонн молока. По ветеринарным документам именно такой удой выдали быки. Что это — чудо природы или опять же криминальная история, будут разбираться местные власти.

И напоследок — международные новости.
В США двухмесячного медвежонка выкармливают люди в костюмах медведей. Как пишут СМИ, одинокого малыша обнаружили в лесу и передали в Центр дикой природы. Там за ним ухаживают, а чтобы он не привыкал к людям, сотрудники делают это в костюмах медведей. Когда он подрастет и окрепнет, его вернут в дикую природу. Надеюсь, сотрудникам удастся изобразить медведей достаточно натурально, чтобы малыш не увидел разницы и не заметил подвоха.

Берегите друг друга, котики. Лето — это маленькая жизнь, давайте радоваться каждому дню, проведенному вместе.

Ваша Майя, чау-мяу».

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).


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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


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15:11 Прокуратура проверяет организаторов опасного развлечения в парке Екатеринбурга после несчастного случая
14:52 Ветер с порывами до 18 метров в секунду обещают в Свердловской области
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13:36 СМИ сообщают о несчастном случае при банджи-джампинге в екатеринбургском парке
13:01 На 17 гектаров огнеборцы сократили площадь пожаров в лесах Свердловской области
12:03 В Косулино «под колёсами» грузовика погиб водитель снегоболотохода
10:48 Человек пострадал при пожаре в Верхней Пышме
10:00 На окраине Екатеринбурга сбили 11-летнюю девочку
18:17 В Нижнем Тагиле 12-летнему ребёнку выплатят 300 тысяч рублей за травму от одноклассника
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16:55 Разыскивают 24-летнюю жительницу Карпинска — девушку последний раз видели у вокзала
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13:29 На трассах Свердловской области и Урала ограничат движение фур из-за жары
12:57 В Свердловской области за сутки потушено 21 возгорание, в том числе пожары в домах и на ферме
11:55 В Свердловской области зафиксированы два природных пожара: огнём охвачено 19 гектаров леса
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