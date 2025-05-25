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Волонтёры спасли собаку, которая три года жила под землёй
И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. С первым днём лета! Мне всегда казалось, что летом люди добрее, чем в другое время года. Может, потому, что у них раньше велосипеда не было? Хотя какие велосипеды, сейчас всё больше электросамокаты. И что-то мне подсказывает, что от них добра на дорогах не добавилось…
Ладно, хватит ворчать, ловите скорее добрые новости.
Пожалуй, самая душепищательная история произошла в городе Дятьково Брянской области, где волонтёрам удалось спасти собаку, которая целых три года жила под землёй. Спасательная операция длилась почти месяц, пишут местные издания. Вероятнее всего, пёс провалился в яму во время стройки ещё щенком, спустя какое-то время яму накрыли плитой. В итоге он оказался запертым в небольшом пространстве и застрял в теплопутях. В какое-то время его обнаружила местная жительница и, как пишут коллеги, каждый день приносила собаке еду и воду, спускала вниз на верёвке. Вероятно, она думала, что у собаки есть возможность выбираться на поверхность через отверстие где-то под землёй. О заточенной собаке узнали, когда пенсионерка попала в больницу. Как пишут коллеги, местные власти тоже уверяли, что в системе есть лаз, но волонтеры исследовали десятки метров теплопутей и лаз не обнаружили. Собаку было решено спасать. Она пугалась света, шума и незнакомых людей, волонтёрам достать её на поверхность удалось не с первой попытки. Оказалось, что у собачки от жизни под землёй деформировались задние лапки, ее передали ветеринарам и будут искать любящих хозяев. Пожелаем собаке скорее пойти на поправку и понять, как ей повезло встретить неравнодушных людей.
Об очередной истории спасения рассказали на неделе в екатеринбургском сообществе «Зооспас». Жители пятиэтажки на станции Седельниково три дня слышали странные шорохи за стеной на первом этаже. Оказалось, что туда попал голубь. Он провалился в шахту с чердака. Спасателям помог мастер управляющей компании, который открыл чердак и подсказал, где находится нужная шахта. В итоге бедного голубя успешно достали с помощью сачка — он шагнул в сетку, и его подняли с первого на пятый этаж. Оказалось, это не первый случай, зимой в этом же доме спасали голубя, который попал в ту же шахту. Причём помогали те же сотрудники управляющей компании. Я надеюсь, они смогут что-то предпринять, чтобы птицы больше не попадали в эту ловушку.
Сразу несколько курьёзных случаев рассказали на этой неделе в столичном спасательном отряде «СпасРезерв». Больше всего меня позабавила история про пассажира в автобусе и ехавшую с ним собаку. Молодой человек уснул и доехал до конечной. Уснул очень-очень крепко и совершенно не собирался просыпаться. Разбудить его не могли, так как его сон надежно охранял пёс бойцовской породы. «Собака свои обязанности выполняла исправно. К хозяину никого не подпускала, будить не давала, проявляла агрессию. Автобус пришлось снять с маршрута и вызвать спасателей», — рассказали в отряде. И только спасателям, которые «умеют правильно окликать спящих в автобусе», удалось разбудить мужчину, не потревожив при этом сурового собакена. «Когда хозяин "пришёл в себя”, собака по имени Булочка заобнимала спасателей», — пишут в отряде. И я в очередной раз убеждаюсь, что даже самые суровые пёсели знают толк в добрых людях.
Ещё один курьёз произошел (и происходит до сих пор) на улице Чертановской в столице, где уличный кот уже больше недели держит в страхе сотрудников здания, в котором расположены банк, ателье, пункты выдачи заказов и разные торговые точки. «Кот несколько раз проваливался из подвесного потолка в помещение, а потом убегал. Кот дикий, людей боится. В одну из таких вылазок кот оказался ночью в “Сбербанке”, что привело к приезду полиции», — пишут в отряде. При этом, как сообщается, спасатели осмотрели все доступные потолочные пространства, но кота не нашли. В отряде предполагают, что рецидивист обитает где-то под потолком банка, путешествует по своим потолочным коридорам, а потом падает на головы испуганных посетителей. Мы будем следить за развитием событий этого криминального триллера.
А с курьёзом в Ростовской области разбираются местные чиновники — там управление Россельхознадзора обнаружило ферму, на которой 44 быка за несколько месяцев дали… почти 6 тонн молока. По ветеринарным документам именно такой удой выдали быки. Что это — чудо природы или опять же криминальная история, будут разбираться местные власти.
И напоследок — международные новости.
В США двухмесячного медвежонка выкармливают люди в костюмах медведей. Как пишут СМИ, одинокого малыша обнаружили в лесу и передали в Центр дикой природы. Там за ним ухаживают, а чтобы он не привыкал к людям, сотрудники делают это в костюмах медведей. Когда он подрастет и окрепнет, его вернут в дикую природу. Надеюсь, сотрудникам удастся изобразить медведей достаточно натурально, чтобы малыш не увидел разницы и не заметил подвоха.
Берегите друг друга, котики. Лето — это маленькая жизнь, давайте радоваться каждому дню, проведенному вместе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Ладно, хватит ворчать, ловите скорее добрые новости.
Пожалуй, самая душепищательная история произошла в городе Дятьково Брянской области, где волонтёрам удалось спасти собаку, которая целых три года жила под землёй. Спасательная операция длилась почти месяц, пишут местные издания. Вероятнее всего, пёс провалился в яму во время стройки ещё щенком, спустя какое-то время яму накрыли плитой. В итоге он оказался запертым в небольшом пространстве и застрял в теплопутях. В какое-то время его обнаружила местная жительница и, как пишут коллеги, каждый день приносила собаке еду и воду, спускала вниз на верёвке. Вероятно, она думала, что у собаки есть возможность выбираться на поверхность через отверстие где-то под землёй. О заточенной собаке узнали, когда пенсионерка попала в больницу. Как пишут коллеги, местные власти тоже уверяли, что в системе есть лаз, но волонтеры исследовали десятки метров теплопутей и лаз не обнаружили. Собаку было решено спасать. Она пугалась света, шума и незнакомых людей, волонтёрам достать её на поверхность удалось не с первой попытки. Оказалось, что у собачки от жизни под землёй деформировались задние лапки, ее передали ветеринарам и будут искать любящих хозяев. Пожелаем собаке скорее пойти на поправку и понять, как ей повезло встретить неравнодушных людей.
Об очередной истории спасения рассказали на неделе в екатеринбургском сообществе «Зооспас». Жители пятиэтажки на станции Седельниково три дня слышали странные шорохи за стеной на первом этаже. Оказалось, что туда попал голубь. Он провалился в шахту с чердака. Спасателям помог мастер управляющей компании, который открыл чердак и подсказал, где находится нужная шахта. В итоге бедного голубя успешно достали с помощью сачка — он шагнул в сетку, и его подняли с первого на пятый этаж. Оказалось, это не первый случай, зимой в этом же доме спасали голубя, который попал в ту же шахту. Причём помогали те же сотрудники управляющей компании. Я надеюсь, они смогут что-то предпринять, чтобы птицы больше не попадали в эту ловушку.
Сразу несколько курьёзных случаев рассказали на этой неделе в столичном спасательном отряде «СпасРезерв». Больше всего меня позабавила история про пассажира в автобусе и ехавшую с ним собаку. Молодой человек уснул и доехал до конечной. Уснул очень-очень крепко и совершенно не собирался просыпаться. Разбудить его не могли, так как его сон надежно охранял пёс бойцовской породы. «Собака свои обязанности выполняла исправно. К хозяину никого не подпускала, будить не давала, проявляла агрессию. Автобус пришлось снять с маршрута и вызвать спасателей», — рассказали в отряде. И только спасателям, которые «умеют правильно окликать спящих в автобусе», удалось разбудить мужчину, не потревожив при этом сурового собакена. «Когда хозяин "пришёл в себя”, собака по имени Булочка заобнимала спасателей», — пишут в отряде. И я в очередной раз убеждаюсь, что даже самые суровые пёсели знают толк в добрых людях.
Ещё один курьёз произошел (и происходит до сих пор) на улице Чертановской в столице, где уличный кот уже больше недели держит в страхе сотрудников здания, в котором расположены банк, ателье, пункты выдачи заказов и разные торговые точки. «Кот несколько раз проваливался из подвесного потолка в помещение, а потом убегал. Кот дикий, людей боится. В одну из таких вылазок кот оказался ночью в “Сбербанке”, что привело к приезду полиции», — пишут в отряде. При этом, как сообщается, спасатели осмотрели все доступные потолочные пространства, но кота не нашли. В отряде предполагают, что рецидивист обитает где-то под потолком банка, путешествует по своим потолочным коридорам, а потом падает на головы испуганных посетителей. Мы будем следить за развитием событий этого криминального триллера.
А с курьёзом в Ростовской области разбираются местные чиновники — там управление Россельхознадзора обнаружило ферму, на которой 44 быка за несколько месяцев дали… почти 6 тонн молока. По ветеринарным документам именно такой удой выдали быки. Что это — чудо природы или опять же криминальная история, будут разбираться местные власти.
И напоследок — международные новости.
В США двухмесячного медвежонка выкармливают люди в костюмах медведей. Как пишут СМИ, одинокого малыша обнаружили в лесу и передали в Центр дикой природы. Там за ним ухаживают, а чтобы он не привыкал к людям, сотрудники делают это в костюмах медведей. Когда он подрастет и окрепнет, его вернут в дикую природу. Надеюсь, сотрудникам удастся изобразить медведей достаточно натурально, чтобы малыш не увидел разницы и не заметил подвоха.
Берегите друг друга, котики. Лето — это маленькая жизнь, давайте радоваться каждому дню, проведенному вместе.
Ваша Майя, чау-мяу».
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переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
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