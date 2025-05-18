Чтобы спасти редкую обезьяну, полицейским пришлось провести контрольную закупку

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики! Всем, кто попал под вчерашний снегопад, дождь и крышесносный ветродуй(как некоторые мои коллеги в редакции), напоминаю: лето уже на следующей неделе! А если будет холодно, будем греться теплом добрых новостей (говорит моя коллега, стуча зубами и пытаясь попадать замерзшими пальцами по клавиатуре). Смотрю на неё и думаю: бедные люди, за что ж они такие бесшёрстные, непушистые, ни пуха, ни пера, ни меха… Совершенно не приспособленный к жизни вид.Кс-кстати, о перьях. Вы знали, что есть лысые птички? Их даже так назвали — лысухи. На этой неделе возмутительную историю при этих товарищей рассказал биолог Павел Глазков из. Эти лысые птички, которые получили своё название за кожистую складку на голове, стали зачинщиками демографического скандала. «Животное с лысиной на голове мешает поганкам размножаться, — пишет биолог. — В Санкт-Петербурге в саду Ивана Фомина уже несколько лет — не просто живут, а размножаются — красношейные поганки, птицы, занесённые в Красную книгу Санкт-Петербурга. Каждую весну им мешают вить гнёзда местные крайне агрессивные водоплавающие птицы — лысухи». Всё это выглядит так: влюбленная пара красношейных поганок находит местечко на пруду и начинает вить себе гнёздышко, но к ним «моментально подплывают лысухи и набрасываются на несчастных»! Бандапускает в ход свои острыеклювы и даже агрессивно хлопает лапами по воде, когда парочка поганок пытается спрятаться под водой. По словам биолога, бедные поганки уступают лысухам в габаритах и к тому же отличаются миролюбивым нравом, поэтому им приходится отступать. У них появляется шанс успеть свить гнездо только в то время, когда лысухи сами заняты высиживанием яиц. Знаете, я считаю, что это вопиющее нарушение духовно-нравственных ценностей поганок, нарушение их птичьих прав на свободу перемещения, к также попытка выдворить с общей жилплощади. Биолог утверждает, что такой беспредел происходит каждый год. Куда только смотрят надзорные органы?К слову, о выдворении. На днях чиновники решили выдворить лося из башкирского города. Его появление в жилой зоне вызвало переполох. «Специалисты Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан немедленно выехали на место происшествия и зафиксировали присутствие животного вблизи промышленного предприятия <...> было решено дождаться наступления темноты для безопасного выдворения животного из населённого пункта», — пишут в местном Минприроды. Выдворять гуляющего лося выдвинулась целая бригада — члены общества охотников и рыболовов, а также общественные инспекторы. В итоге лось был успешно выведен за пределы городского округа, он ушёл гулять в лес, к реке и подальше от территории предприятия. Кс-кстати, там производят «краноманипуляторные установки различной грузоподъёмности». Я думаю, лось просто пытался оценить, насколько эта грузоподъёмность ему подходит на случай экстренной эвакуации, например, во время лесного пожара.Между тем, такая экстренная ситуация произошла на неделе в— из-за угрозы оползня из альпийской деревушки на вертолёте пришлось эвакуировать корову. Совсем как в советском фильме «Мимино», обвязали веревками и по воздуху, над зелёными холмами, доставили в безопасное место. Всего было эвакуировано около 300 человек, а также 190 овец, 26 коров и 20 кроликов, пишут местные издания. Но всё внимание досталось корове по кличке Лони, так как из-за травмы ее пришлось эвакуировать вертолетом. Кадры облетели мировые СМИ, и Лони стала звездой интернета.Ещё один эпизод со спасением летающих произошёл на этой неделе в родном. Спасателям удалось освободить ворону, которая запуталась в ветвях черёмухи и не могла улететь целый день. «Конец крыла оказался обмотан туго затянувшейся ниткой. Перья на этом крыле были поломаны. Такие спасения редко бывают по-настоящему успешными, потому что птица чаще всего всё равно остаётся травмированной и нелётной. Но наш экземплярчик вёл себя очень активно, в процессе срезания ниток пытался сбежать и кусался. Поэтому мы решили для эксперимента пустить его в траву. И — о чудо! — птица полетела, набрала высоту и скрылась из вида. Феноменальное везение», — пишут в ВК сообщества «ЗооСпас». Кс-кстати, интересно, как «кусаются» вороны?..К слову, в уральском центре реабилитации «Особый питомец» на днях поделились радостной новостью — там благодаря поддержке неравнодушных людей удалось оборудовать пункт первичного приема птиц. Это очень нужная штука для того, чтобы пострадавшие пернатые, крохотные и очень большие (как уральские пеликан и фламинго) вовремя получали необходимую помощь и лечение.Пара слов о правах животных. На днях в Госдуму внесли законопроект, который запрещает использовать животных в цирках. Правда, это предлагается сделать поэтапно. Дело в том, что полтора года назад депутаты уже предлагали такой закон, но нашлось много критиков, в первую очередь, среди цирковых артистов и дрессировщиков. Один из аргументов состоял в том, что изъятых из цирков животных будет «негде содержать». Сейчас авторы проекта предлагают вводить такой запрет постепенно — циркам нельзя будет закупать новых зверей, а имеющихся — необходимо стерилизовать. Депутаты считают, что цирк с животными давно перестал быть искусством, называют его варварством и бессмысленной жестокостью. Многие страны уже полностью отказались от использования животных в цирках, в некоторых есть частичный запрет. «Этот путь прошли больше 50 стран мира — в том числе Индия и Китай. Люди стали гуманнее и ответственнее. Когда-то нормой считали телесные наказания в школах, рабство и дуэли — но с прогрессом это стало неприемлемо. Так же будет и с цирками. В конце концов, вокруг и так много жестокости», — пишет депутат Нечаев.А нана этой неделе полицейские защитили права краснокнижной обезьянки. Там сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями провели целую операцию. «Неравнодушные граждане сообщили в полицию о возможной продаже экзотического животного. Сотрудниками ОБЭП И ПК Отдела МВД России по Усть-Лабинскому району проведена контрольная закупка и, при передаче денег, пресечена попытка продажи обезьяны вида Капуцин-фавн, который занесен в международную Красную книгу», — рапортует полиция региона. Оказалось, что некоторые нехорошие люди приобрели животное на «чёрном рынке» и пытались продать за 500 000 рублей. Малышка была истощена, напугана, у неё обнаружили ссадины и раны. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает, её передали в заботливые руки специалистов. А ещё там же, на Кубани, младший лейтенант полиции на этой неделе спас кошку от своры собак. Он шёл на службу и заметил, как стая разъярённых собак напала на кошку. «Полицейский не смог остаться равнодушным и сразу же разогналживотных, — рассказали в МяуВД. — Инспектор помог испуганной кошке вылезти из-под автомобиля, а очевидцы забрали её домой. Сейчас пушистик находится в заботливых руках».Это далеко не все добрые новости, котики, но у меня лапки, поэтому приберегу на следующий раз. Берегите друг друга, ваша Майя, чау-мяу».