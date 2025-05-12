Немецкая овчарка помогла найти заблудившегося в лесу 82-летнего дедушку

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. С удивлением узнала, что на этой неделе, 12 мая, отмечали… День ежиного сопения. Мы с коллегами — я, Филя и Серокот — хоть и не знали про этот праздник, но отметили его как следует: сопели, фыркали, сворачивались клубочками и всячески выеживались. А вообще мы считаем, что нужно учредить аналогичные праздники, например, День тюленьего валяния, День собачьего виляния и День кошачьего влияния. Последний предлагаю сделать выходным на федеральном уровне.Кс-кстати, о законах. На этой неделе появилось важное распоряжение правительства РФ (тут собачка должна произносить: «эрэф!», смешно же? Ладно, коллеги говорят, несмешно). Так вот, в РФ пополнили список животных, которых нельзя содержать в домашних условиях. Перечень на пяти листах, в нем больше 120 видов. В списках указаны крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты (где-то я это уже слышала). Вот, ещё, например:жирафы,носороги,слоны,тигры, львы, гепарды и леопарды, пумы, рыси и даже популярные сервалы,медведи, лисы и волки,моржи, тюлени,страусы, пингвины, фламинго, все виды филинов,все виды тарантулов и многие другие.Больше всего в этом списке меня впечатлили плюющийся черный толстохвостый скорпион и ужасный листолаз. Я даже представить не могу, зачем этих бедняг кому-то понадобилось держать дома, где, конечно, нельзя создать подходящие условия, и в опасности оказываются вообще все. Просыпаешься такой утром — на занавеске висит ужасный листолаз (одно из самых ядовитых для человека животных!), черный скорпион плюется в капуцина, тот с криком бросается через окно к соседям, по пути разбудив спящего на балконе медведя… «Джуманджи» отдыхает.К другим новостям. В родном регионе неделя была насыщенной для котоспасателей. Кот, который со своей хозяйкой приехал в гости из, очень не хотел уезжать обратно в Североуральск. «Накануне отъезда домой он забрался на сосну в садах по Чусовскому тракту. Время поджимает, пора уезжать, а кот сидит на сосне», — рассказали в сообществе «Зооспас» Екатеринбурга. Причем товарищ, по их словам, оказался немаленький. «Кот, имеющий огромные размеры и мейнкунов на генеалогическом древе, выбрал дерево себе не по размерам: высоченную, но тоненькую как спичка сосну. На фоне неба силуэт его эффектно выделялся на этой жерди», — пишет спасатель, которому пришлось взбираться на соседнее дерево на высоту около 15 (!) м. «Я поравнялся с котом, ухватил его сосёнку за веточки и притянул к себе. Кот позволил себя взять. На земле в это время растянули тент, потому что если б огромный кот пожелал драться, то имел бы большие шансы улететь вниз на асфальтовую площадку», — продолжает сюжет триллера спасатель. К счастью, операция прошла успешно, и кота без приключений сняли с высоченного дерева, после чего он «отбыл-таки в Североуральск». Мы в редакции бесконечно благодарны всем товарищам из «Зооспаса» за отвагу и неравнодушие. А теперь у меня вопрос: что такого в Североуральске, из-за чего кот отказался туда возвращаться и махнул на дерево высотой аж с пятиэтажку? Считайте, что это публичный вопрос муниципальным властям.Кс-кстати, похоже, что уральские котики в плане съёма с деревьев вполне себе послушные ребята. На этой неделе ещё один кот решил проверить прочность сосны в поселкеи, как водится, застрял там на двое суток. По словам спасателей «Зооспаса», это был камышовый котик. Сопротивляться он не стал и даже совсем наоборот. «Котик очень хотел, чтобы его отсюда сняли, а когда оказался у меня на руках, то стал мурлыкать! Выглядит он как совсем домашний потерявшийся малыш. Добрая заявительница забрала его к себе», — рассказал спасатель.Чудесная история спасения произошла на этой неделе в. Там служебная собака помогла найти заблудившегося в лесу 82-летнего дедушку. Родственники искали его целый день и обратились за помощью в МяуВД. На поиски отправилась лейтенант полиции и немецкая овчарка по имени Жасмин. Собаке дали понюхать галоши, она быстро взяла след и повела за собой в лесную чащу. Через некоторое время дедушку нашли — он, замёрзший, сидел на мостике через ручей в паре километров от дома и не знал, куда идти. Коллеги из местных изданий написали, что родственники сначала даже отговаривали кинолога искать в той стороне, так как были уверены, что дедушка так далеко не зайдёт. Но кинолог доверилась Жасмин и не прогадала. Кс-кстати, пишут, что Жасмин обожает получать вкусняшки после успешно выполненных заданий, особенно сосиски. А однажды она отыскала воришку, который украл деньги и… колбасу с пельменями. Знал бы он, что его будет искать Жасмин, ограничился бы деньгами.И напоследок продолжение нашумевшей истории о нелегальной котомиграции. Помните черного кота, который в марте прибыл изв контейнере транспортной компании? Хвостатый «заяц» без билета, загранпаспорта и прочих документов каким-то образом проник в опломбированный контейнер и приплыл в Россию, вероятно, выдавая себя за внешнеторгового партнёра. Позже он застрял в таможенной зоне, так как у него не было документов. Сотрудники компании взяли над ним шефство, обеспечили всем необходимым, организовали все дела с оформлением документов и дали имя — Бурак. Кс-кстати, изначально предполагалось, что товарища могут даже депортировать (хотя я бы согласилась, ведь Стамбул — столица котиков). Сейчас, судя по всему, у кота-путешественника дела идут отлично, ему предстоит вакцинация и уже к концу месяца после всех формальностей он будет готов встречать новых хозяев, рассказали в компании. Хотя не исключено, что парня никому и не отдадут, думаю я. По крайней мере, компания уже представила его своим подписчикам как «нового сотрудника в Новороссийске».Берегите друг друга, котики. Добрых новостей всем нам на новой неделе.Ваша Майя, чау-мяу».