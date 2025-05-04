Волонтеры приютили брошенного в российском лесу страусенка

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. Слышите это пронзительное, полное тоски и отчаяния? Это работающее население кричит вслед уходящим выходным и просит ещё хоть пару часиков безделья. А чтобы вам было не так грустно перед трудовой неделей, почитайте добрые новости, они дадут вам сил и вдохновят на новые подвиги.На этой неделе было много трогательных историй от спасателей из разных регионов. Все они отмечают, что начался тревожный сезон малышей, когда в опасности оказываются детёныши животных. Их находят на проезжей части, в ливневках, в вентиляции, внутри машин… И чаще всего в таких случаях решающей становится именно помощь неравнодушных людей. Например, вна этой неделе обнаружили травмированного зайчонка. Волонтеры срочно выехали к нему, несмотря на позднее время. «У малышей любые травмы критичны, питание специфичное. Поэтому, не раздумывая, в ночь выехали в Каменск. Честно, видели уже всякое. Но увиденное в Каменске даже нас повергло в шок.Зайчонок, совсем кроха. Гипертонус всех мышц, обезвоживание, критически малый вес 89 г. От чего такое состояние — не знаем», — рассказали в центре спасения животных «Особый питомец». На вторые сутки малыш стал понемногу набирать вес, старается подбирать лапки и уверенно держится в вертикальном положении. Для него приобрели разные препараты и (приготовьтесь умиляться) — делают ему массажики. Конечно, спасатели всегда осторожны в своих прогнозах, потому что на их практике бывает всякое. И порой, по их словам, закрадываются мысли, что «всё зря, всё бесполезно, не надо и пытаться», но… «Но вот в ладошку тыкается доверчивый мохнатый нос. И встаешь. Идешь. И делаешь», — пишут в телеграм-канале центра.Ещё одного необычного (для российского леса) малыша спасают в. Честно говоря, в голове не укладывается, кто мог сделать такое… «Маленького эму страусенка нашли в лесу, в коробке. Сколько времени он там провел, неизвестно. Но успел простыть, так как ночи холодные», — пишут на странице приюта для животных «Сармат». Судя по всему, малыша очень плохо кормили, из-за нехватки кальция и проблем с суставами он не может самостоятельно стоять. Сейчас в приюте ему лечат ножки и назначили витаминно-кальциевое кормление. Пожелаем птенчику и его спасателям здоровья, терпения и сил. А тот, кто оставил малыша в лесу… Пусть он больше никогда не заводит никаких животных.Двух маленьких бельчат спасли на днях в. Причем, малышей удалось передать их обеспокоенной маме, что получается крайне редко. Два мелких сорванца вдвоем застряли между решеткой и сеткой, закрывающей подвальное окно, рассказали спасатели «СпасРезерва». Чтобы освободить пленников, пришлось срезать сетку. «Мама ожидала малышей рядом. По рекомендации специалистов Департамента природопользования после окончания спасательной операции посадили их на дерево. Мама их забрала», — рассказали в телеграм-канале центра спасения. Позже специалисты назвали это настоящим чудом — беличья мама приняла детей после того, как они побывали в руках у человека. «Еще раз убеждаемся, что командиры наших экипажей умеют вести переговоры», — добавили в центре.Кс-кстати, вести напряженные переговоры им приходится регулярно. На днях спасателям центра пришлось иметь дело с крайне несговорчивыми товарищами. Там же, в Москве, очень свободолюбивый питомец категорически отказался спасаться. «Крупный домашний кот выпрыгнул из окна 5-го этажа на дерево, сидит на высоте 3-го этажа. В переговоры со спасателями кот вступать отказался, перелез в бок на тонкую ветку, сорвался в растянутый тент, из тента стервец выскочил и решил сбежать. Экипаж предотвратил побег, однако при задержании дебошир оказал яростное сопротивление, покусал и поцарапал спасателя», — рассказали в «СпасРезерве». Также на днях от переговоров отказалась своенравная кошка Тома. Она вышла из дома и оказалась сначала на высоченном дереве, потом на высоченном балконном козырьке. Двое суток ей вызывали то спасателей, то альпинистов. «Кошка не отступала от своей тактики отрицания переговоров и, как только увидела на крыше спасателя, стремительно прыгнула вниз на траву и побежала в подъезд, где и была поймана, завернута в плед и передана счастливому хозяину», — добавили в центре.Зато хищная птица, в отличие от домашней Томы, оказалась вполне договороспособной. На днях ушастая сова прилетела… в столичный роддом. И устроилась под стеклянным куполом седьмого этажа. «Поняв, что остаться здесь спасатели ей не дадут, птица сделала несколько кругов и улетела через открытое окно в сторону лесопарка», — рассказали волонтёры, добавив, что сова собиралась в медучреждении пообедать, а обед принесла с собой. Но вообще, сова в роддоме — это неспроста. Потому что аисты явно не справляются с решением демографических проблем. Очевидно, им потребовалась подмога в виде более мощной пернатой эскадрильи.. На днях в России предложили запретить использование лошадей в коммерческих целях на улицах городов. Да-да, это про те самые «не хотите покатать ребенка на лошадке?». Для родноготема хорошо известная. С инициативой выступила директор Московского зоопарка депутат Светлана Акулова. «В центре Москвы, на Патриарших прудах, лошадей используют как живой реквизит — для фотосессий, перфомансов, прогулок. Узкие улицы, велодорожки, тротуары, толпы людей — идеальные условия для трагедии. Лошадь — не механизм, она может испугаться, сорваться, задавить человека, — пишет депутат. По ее мнению, «законодательный вакуум» сегодня приводит к циничной эксплуатации животных. «Их держат в антисанитарных условиях, гоняют по асфальту, лишают нормального кормления и отдыха. Это не развлечение, а издевательство. И если закон этого не видит — значит, закон надо менять», — считает парламентарий. Она предлагает ввести запрет на такое использование лошадей в городской среде. «Только специализированные территории вне черты города для прогулок и мероприятий, соответствующие нормам безопасности и СанПину», — пишет депутат. Владельцев она предлагает проверять и в случае нарушений штрафовать на 100 тысяч рублей. Вот знаете, на днях моя коллега чуть не попала в ДТП с лошадьми: на перекрестке улиц Первомайская и Бажова через дорогу вели четырех нарядных лошадей и двух пони. На светофоре за ними наблюдал офигевший пёс, его хозяин и мама с ребёнком. А из-за угла по узкому тротуару на всю эту конармию летел курьер на самокате… Пёсель был небольшой и лаять не решался, поэтому лошади прошли спокойно. Курьер, к счастью, тоже вовремя сориентировался. Но! Сами понимаете, что могло бы быть. Если бы пёс, к примеру, был чуть смелее и лаем напугал хотя бы одну лошадь…И напоследок — трогательная история про лошадиную верность, о которой на днях писали в СМИ. Вконь по кличке Мажор вернулся к своему хозяину после целого года разлуки. Своего любимца хозяин растил с полутора лет, но впоследствии коня пришлось продать из-за финансовых проблем. И вот, спустя год после продажи, конь сбежал от новых хозяев и нашёл дорогу к прежнему владельцу. Мажор прошел 10 км за двое суток. Коллеги пишут, что хозяин был очень удивлен, увидев своего воспитанника, и растроган до слёз. Он отыскал средства и выкупил коня. Потому что дружба дороже любых денег… Порой животные понимают это лучше человека.Берегите друг друга, котики. И, цитируя великих: ребята, давайте жить дружно.Ваша Майя, чау-мяу».