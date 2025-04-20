В Пермском крае спасли 25-килограммового бобра и доставили к реке в ковше трактора

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. Ловите свежую подборку добрых новостей! На этой неделе было очень много трогательного, вдохновляющего и курьезного, хотя не обошлось и без возтительного.На днях коллеги рассказали историю спасения двух осиротевших медвежат. Голодных замерзающих малышей нашли этой весной влесу. Что случилось с их мамой — неизвестно… Позже, когда они чуть-чуть окрепли, их привезли в реабилитационный центр для диких животных, который находится у нас в, рассказали «Вести-Урал». Мишек назвали Харли и Коди. Сейчас за ним ухаживают, гуляют с ними, кормят специальной питательной смесью и, судя по всему, аппетит у них отменный. В центре говорят, что малыши, скорее всего, не смогут жить в дикой природе, поэтому для них хотят обустроить просторную территорию, максимально приближенную к естественной среде обитания, с водоёмом и деревьями. Я надеюсь, это будет о-очень большая территория, так как всем известно, что крохотные мимимишки очень быстро превращаются в суровых здоровенных хищников с претензиями на соответствующую здоровенную жилплощадь.К слову о жилплощади. Взоозащитники на этой неделе обнаружили в одной из запущенных городских квартир… около 100 (!) кошек. В полной антисанитарии живут и котята, а также кошки, которым срочно требуется помощь ветеринара. Сейчас волонтеры пытаются пристроить животных в добрые семьи, собирают корм и лекарства. В комментариях люди пишут, что готовы взять одного или двух котиков и обеспечить уход. Похожая история произошла на неделе в. Там у «хозяйки» обнаружили 25 бенгальских котов, которых она разводила для продажи в антисанитарии и ужасных условиях. Некоторым кошкам также требовалась помощь ветеринаров. Коллеги пишут, что у этой заводчицы раньше уже забирали животных, но все повторилось снова. Не знаю, чем руководствуются те, кто обрекают животных на такое существование… Недавно коллеги писали, что в России обсуждают ограничения для владельцев — количество домашних питомцев должно зависеть от размеров квартиры или дома. Мне кажется, в этом предложении есть здравый смысл. Пословица «в тесноте, да не в обиде», к сожалению, работает далеко не всегда.Новости из родного. Волонтёры «ЗооСпаса» помогли незадачливому голубю, который повис вниз головой на фонарном столбе. Бедняга лапой запутался в нитке. К счастью, его вовремя заметили неравнодушные прохожие, они нашли контакты организации и вызвали такси для спасателя. «Освободить голубя удалось с помощью удочки: стоило слегка пошевелить птицу, как она самостоятельно выбралась из ловушки и спланировала на землю», — пишет моя коллега. Голубя хотели поймать и осмотреть, но он не дался и полетел по своим делам. Мог бы хоть спасибо сказать, важная птица.Кс-кстати, о птичках. На этой неделе птиц неожиданно обвинили в том, что они поедают рыбу в промышленных масштабах, в итоге ее не хватает людям. Речь, собственно, о бакланах. Как пишут коллеги из издания «Ветеринария и жизнь», ссылаясь на «Росрыбхоз», бакланы сменили ареал обитания в 2022 году и массово переселились в приграничные территории на. «Один баклан съедает очень много. Если в прошлом году у нас на прудах стоял лед зимой, и по крайней мере они не ели рыбу в зимний период, то в этом году льда в теплых регионах практически не было. Мы сами еще не понимаем, сколько птица съела у нас этой рыбы», — цитирует издание руководство ассоциации. В общем, пока бакланы с аппетитом щёлкают клювами — рыбоводы только разводят руками и подсчитывают убытки от съеденной товарной рыбы. Но вообще, я в этой ситуации на стороне бакланов. Во-первых, они птицы вольные, где хотят — там и обитают. А во-вторых, очень уж большой соблазн списать все российские проблемы на бедных бакланов. Говорят, например, что разбитые дороги и дырявое ЖКХ — тоже их лап дело.И коротко о том, кого спасали на этой неделе.майор полиции на время приютила у себя двух породистых кроликов, которые попали в ДТП вместе с хозяином. Владелец, волнуясь за питомцев, попросил полицейских присмотреть за ними, рассказали в МяуВД. Через некоторое время кроликов вернули любящим хозяевам. В знак благодарности инспектору пообещали крольчонка из будущего потомства, добавили в ведомстве.пожарные оказали помощь котику, которого спасли из горящей квартиры в многоэтажке. Пострадавшему сделали искусственное дыхание, отпоили водой и передали хозяевам.школьники спасли ёжика, получившего травму лапок. Ослабленного зверька они передали в центр реабилитации диких животных, где малышу помогли специалисты. Там колючего назвали соответственно — Колючкин.А вохотинспектор и егерь спасли огромного 25-килограммового бобра (хотя похоже, что жильцов спасли от него). Бобр разместился в дровянике частного дома, рассказали в Минприроды. И, судя по всему, был решительно настроен остаться там жить — спасателям удалось оттащить его от дома только со второй попытки, используя шест и верёвку. «При поддержке местных жителей и тракториста Вадима бобра аккуратно погрузили в ковш трактора и доставили к реке, где животное было выпущено в естественную среду обитания. Бобр самостоятельно освободился от веревки и поплыл по течению, напоследок хлопнув хвостом по воде», — рассказали в министерстве. Бобр теперь в безопасности, но явно не в благодарности, ведь на ужин ему пришлось искать другое полено...Берегите друг друга, котики. Всем добра. И бобрам, и не бобрам.Ваша Майя, чау-мяу».