Проехавшего 150 км на подвеске машины кота усыновили и назвали Дизель

Брянской области

уральский центр спасения животных

на выписку

Екотеринбурге

Всероссийской переписи бездомных животных

Уфы

Приморья

США





переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;

— с помощью сервиса

— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф). Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки , которой мы будем очень признательны);— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).

Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

«Миру мур, котики! Всем, кто в эти прекрасные весенние дни заболел, как одна моя коллега, срочно рекомендуется порция добрых новостей. Концентрированная доза! Я, как заслуженный кототерапевт, всё вам уже приготовила, принимайте скорее.Пожалуй, самаяистория произошла на этой неделе в. Несколько десятков волонтеров спасали щенка, оказавшегося в вязкой яме с отработанным автомаслом. Его обнаружили подростки и забили тревогу. «Пока ехали спасатели, ребята придерживали веткой мордочку, чтобы малыш полностью не ушел в эту жижу», — рассказали авторы брянского телеграм-канала «Волонтеры_32». Обессиленного и напуганного щенка сразу повезли к врачам, но перед осмотром его нужно было как следует отмыть. «Наши волонтёры подтягивались в клинику. У всех с собой мешки с тряпками, подсолнечным маслом, средством для мытья посуды <...> Абсолютно весь в черной липкой массе, шерсти не видно, только глазки хлопали…», — рассказали спасатели. Чтобы сделать всё, как надо, они даже связались с волонтерами из Анапы, пострадавшей от разлива мазута. «Оказалось, ещё нужен картофельный крахмал! И действительно, с ним дело пошло быстрее. Волонтёры все прибывали и прибывали, сменяли друг друга, 30-40 человек! Несколько поездок в магазин, сотню раз меняли воду <...> Успели отмыть до того вида, когда врач сможет произвести осмотр и взять анализы», — пишут волонтёры. Сейчас щенок в стационаре, кушает, лечится. Ему уже подыскивают любящих хозяев. Волонтёры предполагают, что малыш, к сожалению, не сам угодил в эту губительную жижу… Ему повезло, что вокруг собралось так много неравнодушных людей, и это настоящее чудо. А ещё — все это случилось в православный Чистый четверг, пишут спасатели. Так совпало, что в этот день малыша искупали и в воде, и в любви, и во всеобщем внимании. Кс-кстати, назвали щенка Кулич. Он, припудренный крахмалом, очень уж был похож на сладкую булочку.Я не устаю восхищаться волонтёрами. Сколько добрых дел совершают они, по-настоящему объединяя людей. Я часто пишу про«Особый питомец», где так много делают, чтобы спасти жизни попавших в беду. А на днях там рассказали трогательную историю про пару спасённых лебедей. Говорят, у пернатых возникли «юношеские влюбленности». «Внезапно двое наших питомцев начали проявлять друг к другу нежную симпатию. Постоянно держатся вдвоем, даже исполняют подобие брачного танца. Это очень красиво», — рассказали в центре, вызвав массу мимимишных реакций. Правда, волонтеры говорят, что влюбленным всё же придётся расстаться, как ни печально. Дело в том, что одного из них уже готовятна выпуск — домой, на волю. Как и всех, кто вылечился и окреп в этом центре. А его половинка, увы, не сможет жить на воле из-за травмы. Она, как говорят, «невыпускная». Впрочем, подписчики центра надеются, что у этой истории любви будет счастливое продолжение. «Наверное, выпускная половинка обратно вернётся, если Купидон уже пронзил их сердца. Тогда вам придется жилплощадь молодым предоставить», — пишут в комментариях. Кс-кстати, в центре «Особый питомец» сейчас готовятся оборудовать новый пункт приема птиц и объявили сбор для всех желающих помочь.А ещё в родномволонтёры… откопали котёнка из-под земли. Чтобы у него появился новый дом, об этом рассказывали на днях мои коллеги. Черный очаровашка, как выяснилось, живёт на улице с зимы. Его хотела приютить добрая женщина, но свободолюбивый товарищ не давался (не понимая, от чего отказывается). Он умудрился залезть в какое-то немыслимое бетонное углубление посреди колодцев и труб, в итоге волонтёрам «ЗооСпаса» пришлось на время стать кладоискателями. «Спасатели начали копать землю в стороне от колодца, чтобы добраться до трубы. В одном из участков был разлом — через него удалось достать котёнка», — пишет моя коллега. Малыша передали в семью. Интересно, этот подземный трубочист черный сам по себе или окрас у него приобретенный? А ещё как тут не вспомнить черную курицу и подземных жителей…К слову, о котиках и собаках, которые гуляют сами по себе. На этой неделе озвучили итоги(да, есть и такая). Оказалось, что сейчас нет хозяев… у 3,6 млн собак и кошек! В СМИ пишут, что это 4% от общего количества питомцев. Впрочем, несколько лет назад, в 2021 году, бездомных было больше — 4,1 млн. Я очень надеюсь, это потому, что люди стали чаще брать кошек и собак в семью. Специалисты говорят, что сейчас основная причина бездомности — отказ хозяев от своих питомцев, как это ни прискорбно. А ещё выяснилось, что в некоторых регионах очень не хватает приютов и плохо работает система «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск». Кс-кстати, в число плохишей в этом плане попал и наш Уральский федеральный округ! Чиновникам и мэрам — срочно исправлять ситуацию! Беру на личный контроль. Но вообще, во многих городах всё чаще обращают внимание на проблему бездомных животных., мэрна днях рассказал об акции «Ищу человека», после которой пара десятков счастливых пёселей обрели любящих хозяев. Это уже четвертая акция, и за это время более 200 собак обрели семью.Кс-кстати, некоторые предприимчивые товарищи сами находят себе хозяев, причём самыми невероятными способами! На этой неделе в СМИрассказали о коте, который проехал почти 150 км внутри машины. Подчеркну: не в салоне, а в самом техническом нутре — «где-то на подвеске под машиной», рассказал водитель. Оказалось, что мужчина познакомился с котом во время поездки в посёлок и приютил его. Позже котофей ушёл погулять и пропал. Мужчине нужно было ехать обратно, во Владивосток. И уже в городе он услышал мяуканье из-под машины! Путешественник, к счастью, не получил травм, но впечатлений, думаю, набрался на все девять жизней. Мужчина сказал, что теперь этот кот-экстремал будет ездить с ним, но уже в салоне. А кота он назвал Дизель.Напоследок — трогательная история спасения из. На этой неделе собака фермера из Аризоны спасла двухлетнего (!) мальчика, который потерялся в горной местности. Малыш ушел далеко от дома и заблудился, это было около пяти часов вечера. Спасатели и полиция развернули поисковую операцию. Малыш был в серьёзной опасности — в местах, где он потерялся, обитают пумы. Полицейские во время поисков повстречали сразу двух хищников. Поиски продолжались 16 часов! А утром местный фермер связался с полицией и сообщил, что малыша нашла его собака! Пёс по кличке Буфорд ночью патрулировал ранчо, обычно он делает большой круг и охраняет территорию от койотов. Где-то на своем пути Буфард обнаружил мальчика, тот спал под деревом. По словам фермера, его пёс — прирожденный опекун и защитник, он привел мальчика в безопасное место на ферму. Эту чудесную историю рассказала газета «The Guardian», журналисты вынесли в заголовок самый лучший комплимент для любого пёселя — «Настоящий хороший мальчик».Берегите друг друга, котики. Не забывайте, что мы с вами продолжаем спасать мир.Ваша Майя, чау-мяу».