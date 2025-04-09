В России может появиться уполномоченный по защите животных

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. Пока есть повод, спешу вам сказать: вы просто космос! Кс-кстати, вы никогда не задумывались, почему в космос отправляли собак, а не котиков? По-мяуму, это очевидно: кошки не такисполнительны.Впрочем, журналистка нашей редакции как-то брала интервью у врача, которая в 50–60-е годы готовила собак-космонавтов. Доктор медицинских наук Адиля Котовская тогда объяснила это вот так: «Очевидно, что кошка — сама себе хозяйка, а нам нужно было послушное животное». (Или дело всё-таки в фамилии доктора?). Вообще, тогда профессор рассказала много крайне интересного. Например, про то, что знаменитых Белку и Стрелку на самом деле звали Капля и Вильна, но учёным почему-то эти клички показались неблагозвучными «для собак, о которых завтра будет говорить весь мир». А ещё врач рассказала, почему в космос не брали собак «мальчиков». «Дело в том, что “мальчики”, когда, простите, делают пи-пи, поднимают лапу, поэтому приспособить к ним ассенизационное устройство труднее. Впрочем, здесь речь только о продолжительных орбитальных полётах. На ракетах на небольшую высоту летали и “мальчики”», — рассказывала журналистке профессор.После исторической минутки — к добрым новостям уходящей недели. В уральском центреспасли малыша косули, который упал в карьер с высоты почти 30 (!) метров. Малыш получил серьезные травмы, перелом ножки, поэтому сотрудники центра осторожны в прогнозах. «Низкий поклон хирургам. Приняли без очереди, оперировали до глубокой ночи. Лапу сохранили, собрали на усиленную пластину», — рассказали в центре. Косуль, судя по сообщениям волонтеров, уже встает на ноги, с удовольствием уплетает вкусные яблоки и даже пытается бодаться. Кс-кстати, малыша назвали Тихон.Российские ученые впервые получат котенка от суррогатной мамы-кошки, рассказали на неделе коллеги из издания «Ветеринария и жизнь». Такая научная работа впервые проводится в России. А пару лет назад у нас в стране родился щенок лабрадора, которого выносила суррогатная мама-собака. Коллеги пишут, что сейчас молодой пёс готовится стать собакой-поводырем. Благородно. Но интересно, к какой миссии готовят котёнка? Хотя о чем я: очевидно, чтобы в мире было ещё больше любви и красоты!На днях хоккеисту Александру Козлову подарили овечку. Ой, не так. Хоккеисту Александру Овечкину подарили козлёнка. По случаю рекорда в НХЛ (895 шайб) спортсмену вручили белого козлёнка и назвали этот подарок символическим. Дело в том, что в английском языке созвучны слово «goat» (в переводе «козел») и аббревиатура GOAT (Greatest of All Time — «величайший всех времен»). Но вообще, напомню, я против того, чтобы животные становились подарками. Это очень ответственный поступок — взять в семью кошку, собаку, козлёнка и вообще кого бы то ни было. А сюрпризы в этом контексте не всегда бывают удачными.На этой неделе в России предложили создать институт уполномоченного по защите животных. В очередной раз. Пару лет назад такую инициативу вносили в Госдуму, но что-то пошло не так. Сейчас депутаты передали свой законопроект в правительство. Автор документа Дмитрий Гусев (опять фамилия!) сказал, что первая задача омбудсмена — борьба с безответственностью владельцев. Также он считает, что уполномоченный должен наладить систему учета животных. Сейчас в России нет единого реестра, и в регионах только начали налаживать систему чипирования. Кс-кстати, на этой неделе такие правила ввели вХозяев обязали чипировать собак, все данные — возраст, кличка, вакцинация, данные владельца — будут вносить в реестр. И если собака потеряется или ее «потеряют» специально, хозяина смогут быстро найти. Между прочим, у нас в редакции уже есть организация по защите прав котиков —Возглавляет ее наш директор Гузель Аиткулова. Она защищает всех котиков, включая журналистов.Продолжение истории про черного кота-нелегала, который приплыл. Я вам рассказывала, как этот парень случайно приплыл на судне транспортной компании в российский порт. Так вот, уже больше месяца он не может покинуть таможенную зону, так как у товарища нет документов! Правда, в транспортной компании говорят, что кот обеспечен лежанкой, клеткой, едой и водой и что многие россияне вызвались приютить нелегального мигранта. Также обсуждался вопрос с возможной депортацией, что наверняка будет лучшим вариантом — в Турции, как известно, к котам особое уважение и внимание. Сейчас всё зависит от госорганов, которые должны решить вопрос со статусом и документами, а то несправедливо получается: из курортной зоны в таможенную. А ещё российские моряки почему-то назвали парня Бурак. Возможно, ему не нравится неприличная российская рифма, которая тут же приходит в голову. Котопеке стоит заняться этим вопросом.И напоследок — важная международная новость. На днях в СМИ разлетелось сообщение о том, что журналисту канала Fox News во время прямого эфира на голову села птица. Правда, быстро улетела. Репортёр на фоне Белого дома рассуждал о торговых конфликтах между странами и явно был не готов к такому повороту сюжета. Комментаторы со всего мира от души поупражнялись в остроумии — и про гнездо, и про «полетели, на головку сели». Впрочем, многие посчитали это добрым знаком. И я тоже. Думаю, это была весточка от голубя мира.Берегите друг друга, котики. Добрых новостей всем нам на новой неделе.Ваша Майя, чау-мяу».