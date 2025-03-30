Возрастное ограничение 18+

В России разработали сервис, который поможет создать паспорт питомца по фотографии носа

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

21.28 Воскресенье, 6 апреля 2025
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
«Миру мур, котики. Ловите свежую подборку добрых новостей! Лично я в последнее время в них очень нуждаюсь. Что-то мне подсказывает, что и вы тоже.

Сразу новости из родного региона. Помните историю про розового фламинго Кешу, которого нашли в лесу Сухоложского района прошлой осенью? Птенца, как позже выяснилось, подстрелили браконьеры, у него обнаружили дробь в лапке. Тогда после многочисленных консультаций с ветеринарами операцию малышу решили не делать (это опасная процедура, котики). Кеша уверенно шел на поправку и набирался сил, но в конце марта неожиданно почувствовал себя плохо, стал хромать и отказываться от еды, рассказали волонтеры центра спасения животных «Особый питомец». В итоге было решено всё-таки провести операцию. Точнее, как писали на неделе коллеги, операция как таковая даже не понадобилась. Опытный хирург смог извлечь дробь из лапки без серьезного вмешательства. Сейчас Кеша восстанавливается, к нему вернулся аппетит. Давайте пожелаем этому красавчику здоровья и поблагодарим неравнодушных людей, которые его окружают!

Ещё одна добрая новость из Екотеринбурга. Сразу три самки рыже-серых валлаби (это кенгуру) недавно принесли потомство, рассказали на этой неделе в зоопарке. Мамочки Молли, Аврора и Боня носят в своих сумках по одному малышу. Пока детеныши питаются молоком, но уже начали обнюхивать «взрослую» еду. Двое малышей уже периодически выходят, чтобы обследовать пространство, а третий, самый младший, пока только изредка высовывает мордочку из сумки. Знаете, когда начитаешься международных новостей, хочется так же, как этот малыш. Говорят, ещё у страусов есть суперспособность прятаться от этого вот всего.

К другим новостям из зоопарков. Ой, нет, из Госдумы. На этой неделе оттуда вновь неожиданно зазвучали разумные предложения. Как писали коллеги, депутаты предлагают поправки в закон, по которым хозяева должны будут сообщать в полицию о пропаже домашних животных. Или в мэрию, например. Если в течение трёх дней человек не сообщит о пропаже животного, то это будет расцениваться как «умышленные действия по незаконному избавлению». Задумка хорошая, но есть две малюсенькие проблемы. Во-первых, значит ли это, что нам потребуется собачья полиция? Человеческой, например, катастрофически не хватает, причём, во всех смыслах. А во-вторых, сейчас в России нет единых правил регистрации домашних животных. Узнать, кто хозяин потеряшки, порой непросто.

Кс-кстати, для этой проблемы на этой неделе предложили интересное решение. В Самарской области разработали сервис, который поможет создать цифровой паспорт питомца по фотографии носа. Говорят, носы животных, как и отпечатки пальцев у человека, уникальны по своему узору. Самарские разработчики задействовали искусственный интеллект, который будет искать тот самый нос по базе данных. Предполагается, что хозяин загрузит все необходимые данные о своем питомце на сайт или в приложение, в том числе — четкую фотографию любимого носика. И если товарищ потеряется, тому, кто его нашёл, надо будет сделать соответствующий снимок и загрузить на этот ресурс. По-моему, очень интересная задумка. Единственный момент, который лично меня смущает: далеко не каждый пёс на улице с удовольствием разрешит вам пофоткать его мордаху вблизи. Тут потребуется либо очень длинная селфи-палка, либо специалист в соответствующем обмундировании (собачий полицейский!).

Вообще, идея с «носо-паспортом» могла бы пригодиться и в других проблемных случаях. Например, в курортном Кисловодске, где мэрия уже который год пытается бороться с самовыгулом… коров. Глава города на этой неделе снова сообщал, что буренок по-прежнему отправляют на самостоятельные прогулки. А буренки не очень осведомлены, где травушка-муравушка, а где — дорогостоящий газон, на который вбухали бюджета по программе муниципального благоустройства. С удобрениями та же история. В итоге местные власти вынуждены сопровождать обнаруженных коров на штрафстоянки (это цитата). По словам мэра, на этой неделе были задержаны корова с теленком, гуляющие возле новой школы, а позже «на штрафстоянку загнали ещё 7 коров». «Наверное, у собственников есть лишние деньги на штрафы и возмещение вреда <...> В ветеринарную станцию направлен запрос для установления собственника животных», — писал глава города-курорта.

К международным новостям. Недавно в Книге рекордов Гиннеса появился новый рекордсмен — домашним котом с самым длинным хвостом (из ныне живущих) был признан мейнкун из США. Роскошный парень по имени Мистер Пагсли Аддамс имеет шикарный пушистый хвост длиной
46,99 см. Вообще, хвосты у этих товарищей — одно из главных украшений, они действительно очень длинные, но этот парень обошел всех. Кс-кстати, у мейнкуна из Екотеринбурга, который живёт у журналиста «Вечерних ведомостей», хвост длиной 38 попугаев сантиметров. Он укрывается им, когда в доме отключают батареи, и недовольно ворчит из-под этого одеяла.

И коротко о том, кого спасали на этой неделе мои любимые сотрудники МурЧС.

В Кемеровской области пожарные спасли зайчонка. Там тушили 2 гектара сухостоя, малыш попал в огненную ловушку. Спасатели напоили его водой и выпустили в безопасное место, рассказали в ведомстве.

А в Смоленске на пожаре спасли хозяина и его кота. Их спустили по автолестнице с верхних этажей дома. Котику потребовалась реанимация и кислородная маска. Благодаря оперативной помощи он открыл глаза и начал дышать.

В Белгородской области спасатели сняли с дерева кота. О помощи попросили жители села, впрочем, судя по всему, кот мог бы и сам «вызвать» спасателей. «На самой макушке высокого дерева раскачивался на тонких ветвях кот. Душераздирающее мяуканье разносилось по всей округе», — рассказали в ведомстве. Спасатели развернули лестницу, чтобы добраться до верхолаза. Один из очевидцев приютил спасеныша.

А ещё самоотверженный кинологический отряд МурЧС работает в эти дни в Мьянме, где недавно произошло мощное землетрясение. Собаки обучены на поиск и обнаружение пострадавших даже под самыми крупными завалами, они могут ежедневно обследовать несколько тысяч квадратных метров! Последствия страшной катастрофы ликвидируют более 260 специалистов из России — спасатели, кинологи, психологи и врачи, рассказали в МурЧС.

Берегите друг друга, мои дорогие. На всякий случай напомню, что мир спасут доброта и котики, то есть — мы с вами.

Ваша Майя, чау-мяу».

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
На свердловской трассе построят три перехода для диких животных
30 марта 2025
СК приступил к расследованию инцидента на камышловской заправке
31 марта 2025
В Свердловской области задержали грузовик с потенциально опасными яйцами
28 марта 2025
Всего об одном пожаре понедельника сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области
01 апреля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:00 Более 19 тысяч подростков планируют официально поработать в Свердловской области
17:01 В Свердловской области в «Тотальном диктанте» приняли участие около четырёх тысяч человек
15:50 В Свердловской области за сутки зарегистрировано 90 ДТП, восемь человек получили травмы
15:18 Куда сходить в Екатеринбурге с 7 по 13 апреля?
14:28 В Свердловскую область на дороги вернется гололёд
13:23 200 миллионов рублей направят на покупку новых автобусов для малых городов Свердловской области
12:33 В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего пешехода на Вторчермете и скрывшегося
12:23 В Свердловской области в пожаре погиб человек: огонь вспыхнул в строительном вагончике
11:16 На ЕКАД погиб водитель: за рулём ему стало плохо
16:23 На трассе «Ивдель – граница ХМАО» водитель без прав уснул за рулём
15:53 Чиновница из Ирбита предстанет перед судом за халатность, приведшую к уничтожению домов в пожаре
14:56 СК возбудил уголовное дело из-за плохого водоснабжения в селе Свердловской области
14:41 Врио губернатора Паслер назначил заместителя губернатора и министра здравоохранения Свердловской области
13:19 В Свердловской области за сутки произошло 11 пожаров: огонь охватил дома и постройки
12:56 В Свердловской области с начала года пропали 100 человек — больше половины из них дети
12:23 В Свердловской области ищут 14-летнего подростка, пропавшего в другом регионе 6 дней назад
12:05 В Екатеринбурге арестовали главного инженера «Гортранса» по делу о взятке
11:15 Свердловская область: за сутки на дорогах — 128 аварий, один человек погиб
11:01 В Среднеуральске задержали группу автоугонщиков с «послужным списком»
20:58 В посёлке Красногвардейский по девочке-подростку прокатилось бревно
20:23 В Ревдинском районе погибла пассажирка легкового автомобиля
19:56 Поход в бар довёл жительницу Невьянска до исправительной колонии
19:38 Новый рассказ и сказку именитых писателей екатеринбуржцы обсудят с авторами
19:08 Почти каждый день в свердловских пожарах гибнут люди
18:46 Собака из екатеринбургской канавы нашла новый дом
17:29 Снег, дождь и сильный ветер обещают синоптики в выходные в Свердловской области
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
18:00 Более 19 тысяч подростков планируют официально поработать в Свердловской области
17:01 В Свердловской области в «Тотальном диктанте» приняли участие около четырёх тысяч человек
15:50 В Свердловской области за сутки зарегистрировано 90 ДТП, восемь человек получили травмы
15:18 Куда сходить в Екатеринбурге с 7 по 13 апреля?
14:28 В Свердловскую область на дороги вернется гололёд
13:23 200 миллионов рублей направят на покупку новых автобусов для малых городов Свердловской области
12:33 В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего пешехода на Вторчермете и скрывшегося
12:23 В Свердловской области в пожаре погиб человек: огонь вспыхнул в строительном вагончике
11:16 На ЕКАД погиб водитель: за рулём ему стало плохо
16:23 На трассе «Ивдель – граница ХМАО» водитель без прав уснул за рулём
15:53 Чиновница из Ирбита предстанет перед судом за халатность, приведшую к уничтожению домов в пожаре
14:56 СК возбудил уголовное дело из-за плохого водоснабжения в селе Свердловской области
14:41 Врио губернатора Паслер назначил заместителя губернатора и министра здравоохранения Свердловской области
13:19 В Свердловской области за сутки произошло 11 пожаров: огонь охватил дома и постройки
12:56 В Свердловской области с начала года пропали 100 человек — больше половины из них дети
12:23 В Свердловской области ищут 14-летнего подростка, пропавшего в другом регионе 6 дней назад
12:05 В Екатеринбурге арестовали главного инженера «Гортранса» по делу о взятке
11:15 Свердловская область: за сутки на дорогах — 128 аварий, один человек погиб
11:01 В Среднеуральске задержали группу автоугонщиков с «послужным списком»
20:58 В посёлке Красногвардейский по девочке-подростку прокатилось бревно
20:23 В Ревдинском районе погибла пассажирка легкового автомобиля
19:56 Поход в бар довёл жительницу Невьянска до исправительной колонии
19:38 Новый рассказ и сказку именитых писателей екатеринбуржцы обсудят с авторами
19:08 Почти каждый день в свердловских пожарах гибнут люди
18:46 Собака из екатеринбургской канавы нашла новый дом
17:29 Снег, дождь и сильный ветер обещают синоптики в выходные в Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK