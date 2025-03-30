В России разработали сервис, который поможет создать паспорт питомца по фотографии носа

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. Ловите свежую подборку добрых новостей! Лично я в последнее время в них очень нуждаюсь. Что-то мне подсказывает, что и вы тоже.Сразу новости из родного региона. Помните историю про розового фламинго Кешу, которого нашли в лесупрошлой осенью? Птенца, как позже выяснилось, подстрелили браконьеры, у него обнаружили дробь в лапке. Тогда после многочисленных консультаций с ветеринарами операцию малышу решили не делать (это опасная процедура, котики). Кеша уверенно шел на поправку и набирался сил, но в конце марта неожиданно почувствовал себя плохо, стал хромать и отказываться от еды, рассказали волонтеры центра спасения животных «Особый питомец». В итоге было решено всё-таки провести операцию. Точнее, как писали на неделе коллеги, операция как таковая даже не понадобилась. Опытный хирург смог извлечь дробь из лапки без серьезного вмешательства. Сейчас Кеша восстанавливается, к нему вернулся аппетит. Давайте пожелаем этому красавчику здоровья и поблагодарим неравнодушных людей, которые его окружают!Ещё одна добрая новость из. Сразу три самки рыже-серых валлаби (это кенгуру) недавно принесли потомство, рассказали на этой неделе в зоопарке. Мамочки Молли, Аврора и Боня носят в своих сумках по одному малышу. Пока детеныши питаются молоком, но уже начали обнюхивать «взрослую» еду. Двое малышей уже периодически выходят, чтобы обследовать пространство, а третий, самый младший, пока только изредка высовывает мордочку из сумки. Знаете, когда начитаешься международных новостей, хочется так же, как этот малыш. Говорят, ещё у страусов есть суперспособность прятаться от этого вот всего.К другим новостям из зоопарков. Ой, нет, из Госдумы. На этой неделе оттуда вновь неожиданно зазвучали разумные предложения. Как писали коллеги, депутаты предлагают поправки в закон, по которым хозяева должны будут сообщать в полицию о пропаже домашних животных. Или в мэрию, например. Если в течение трёх дней человек не сообщит о пропаже животного, то это будет расцениваться как «». Задумка хорошая, но есть две малюсенькие проблемы. Во-первых, значит ли это, что нам потребуется собачья полиция? Человеческой, например, катастрофически не хватает, причём, во всех смыслах. А во-вторых, сейчас в России нет единых правил регистрации домашних животных. Узнать, кто хозяин потеряшки, порой непросто.Кс-кстати, для этой проблемы на этой неделе предложили интересное решение. Вразработали сервис, который поможет создать цифровой паспорт питомца по фотографии носа. Говорят, носы животных, как и отпечатки пальцев у человека, уникальны по своему узору. Самарские разработчики задействовали искусственный интеллект, который будет искать тот самый нос по базе данных. Предполагается, что хозяин загрузит все необходимые данные о своем питомце на сайт или в приложение, в том числе — четкую фотографию любимого носика. И если товарищ потеряется, тому, кто его нашёл, надо будет сделать соответствующий снимок и загрузить на этот ресурс. По-моему, очень интересная задумка. Единственный момент, который лично меня смущает: далеко не каждый пёс на улице с удовольствием разрешит вам пофоткать его мордаху вблизи. Тут потребуется либо очень длинная селфи-палка, либо специалист в соответствующем обмундировании (собачий полицейский!).Вообще, идея с «носо-паспортом» могла бы пригодиться и в других проблемных случаях. Например, в курортном, где мэрия уже который год пытается бороться с самовыгулом… коров. Глава города на этой неделе снова сообщал, что буренок по-прежнему отправляют на самостоятельные прогулки. А буренки не очень осведомлены, где травушка-муравушка, а где — дорогостоящий газон, на который вбухали бюджета по программе муниципального благоустройства. С удобрениями та же история. В итоге местные власти вынуждены сопровождать обнаруженных коров на штрафстоянки (это цитата). По словам мэра, на этой неделе были задержаны корова с теленком, гуляющие возле новой школы, а позже «на штрафстоянку загнали ещё 7 коров». «Наверное, у собственников есть лишние деньги на штрафы и возмещение вреда <...> В ветеринарную станцию направлен запрос для установления собственника животных», — писал глава города-курорта.К международным новостям. Недавно в Книге рекордов Гиннеса появился новый рекордсмен — домашним котом с самым длинным хвостом (из ныне живущих) был признан мейнкун из. Роскошный парень по имени Мистер Пагсли Аддамс имеет шикарный пушистый хвост длиной46,99 см. Вообще, хвосты у этих товарищей — одно из главных украшений, они действительно очень длинные, но этот парень обошел всех. Кс-кстати, у мейнкуна из, который живёт у журналиста «Вечерних ведомостей», хвост длиной 38сантиметров. Он укрывается им, когда в доме отключают батареи, и недовольно ворчит из-под этого одеяла.И коротко о том, кого спасали на этой неделе мои любимые сотрудники МурЧС.пожарные спасли зайчонка. Там тушили 2 гектара сухостоя, малыш попал в огненную ловушку. Спасатели напоили его водой и выпустили в безопасное место, рассказали в ведомстве.А вна пожаре спасли хозяина и его кота. Их спустили по автолестнице с верхних этажей дома. Котику потребовалась реанимация и кислородная маска. Благодаря оперативной помощи он открыл глаза и начал дышать.спасатели сняли с дерева кота. О помощи попросили жители села, впрочем, судя по всему, кот мог бы и сам «вызвать» спасателей. «На самой макушке высокого дерева раскачивался на тонких ветвях кот. Душераздирающее мяуканье разносилось по всей округе», — рассказали в ведомстве. Спасатели развернули лестницу, чтобы добраться до верхолаза. Один из очевидцев приютил спасеныша.А ещё самоотверженный кинологический отряд МурЧС работает в эти дни в, где недавно произошло мощное землетрясение. Собаки обучены на поиск и обнаружение пострадавших даже под самыми крупными завалами, они могут ежедневно обследовать несколько тысяч квадратных метров! Последствия страшной катастрофы ликвидируют более 260 специалистов из России — спасатели, кинологи, психологи и врачи, рассказали в МурЧС.Берегите друг друга, мои дорогие. На всякий случай напомню, что мир спасут доброта и котики, то есть — мы с вами.Ваша Майя, чау-мяу».