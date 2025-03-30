Возрастное ограничение 18+
В России разработали сервис, который поможет создать паспорт питомца по фотографии носа
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Ловите свежую подборку добрых новостей! Лично я в последнее время в них очень нуждаюсь. Что-то мне подсказывает, что и вы тоже.
Сразу новости из родного региона. Помните историю про розового фламинго Кешу, которого нашли в лесу Сухоложского района прошлой осенью? Птенца, как позже выяснилось, подстрелили браконьеры, у него обнаружили дробь в лапке. Тогда после многочисленных консультаций с ветеринарами операцию малышу решили не делать (это опасная процедура, котики). Кеша уверенно шел на поправку и набирался сил, но в конце марта неожиданно почувствовал себя плохо, стал хромать и отказываться от еды, рассказали волонтеры центра спасения животных «Особый питомец». В итоге было решено всё-таки провести операцию. Точнее, как писали на неделе коллеги, операция как таковая даже не понадобилась. Опытный хирург смог извлечь дробь из лапки без серьезного вмешательства. Сейчас Кеша восстанавливается, к нему вернулся аппетит. Давайте пожелаем этому красавчику здоровья и поблагодарим неравнодушных людей, которые его окружают!
Ещё одна добрая новость из Екотеринбурга. Сразу три самки рыже-серых валлаби (это кенгуру) недавно принесли потомство, рассказали на этой неделе в зоопарке. Мамочки Молли, Аврора и Боня носят в своих сумках по одному малышу. Пока детеныши питаются молоком, но уже начали обнюхивать «взрослую» еду. Двое малышей уже периодически выходят, чтобы обследовать пространство, а третий, самый младший, пока только изредка высовывает мордочку из сумки. Знаете, когда начитаешься международных новостей, хочется так же, как этот малыш. Говорят, ещё у страусов есть суперспособность прятаться от этого вот всего.
К другим новостям из зоопарков. Ой, нет, из Госдумы. На этой неделе оттуда вновь неожиданно зазвучали разумные предложения. Как писали коллеги, депутаты предлагают поправки в закон, по которым хозяева должны будут сообщать в полицию о пропаже домашних животных. Или в мэрию, например. Если в течение трёх дней человек не сообщит о пропаже животного, то это будет расцениваться как «умышленные действия по незаконному избавлению». Задумка хорошая, но есть две малюсенькие проблемы. Во-первых, значит ли это, что нам потребуется собачья полиция? Человеческой, например, катастрофически не хватает, причём, во всех смыслах. А во-вторых, сейчас в России нет единых правил регистрации домашних животных. Узнать, кто хозяин потеряшки, порой непросто.
Кс-кстати, для этой проблемы на этой неделе предложили интересное решение. В Самарской области разработали сервис, который поможет создать цифровой паспорт питомца по фотографии носа. Говорят, носы животных, как и отпечатки пальцев у человека, уникальны по своему узору. Самарские разработчики задействовали искусственный интеллект, который будет искать тот самый нос по базе данных. Предполагается, что хозяин загрузит все необходимые данные о своем питомце на сайт или в приложение, в том числе — четкую фотографию любимого носика. И если товарищ потеряется, тому, кто его нашёл, надо будет сделать соответствующий снимок и загрузить на этот ресурс. По-моему, очень интересная задумка. Единственный момент, который лично меня смущает: далеко не каждый пёс на улице с удовольствием разрешит вам пофоткать его мордаху вблизи. Тут потребуется либо очень длинная селфи-палка, либо специалист в соответствующем обмундировании (собачий полицейский!).
Вообще, идея с «носо-паспортом» могла бы пригодиться и в других проблемных случаях. Например, в курортном Кисловодске, где мэрия уже который год пытается бороться с самовыгулом… коров. Глава города на этой неделе снова сообщал, что буренок по-прежнему отправляют на самостоятельные прогулки. А буренки не очень осведомлены, где травушка-муравушка, а где — дорогостоящий газон, на который вбухали бюджета по программе муниципального благоустройства. С удобрениями та же история. В итоге местные власти вынуждены сопровождать обнаруженных коров на штрафстоянки (это цитата). По словам мэра, на этой неделе были задержаны корова с теленком, гуляющие возле новой школы, а позже «на штрафстоянку загнали ещё 7 коров». «Наверное, у собственников есть лишние деньги на штрафы и возмещение вреда <...> В ветеринарную станцию направлен запрос для установления собственника животных», — писал глава города-курорта.
К международным новостям. Недавно в Книге рекордов Гиннеса появился новый рекордсмен — домашним котом с самым длинным хвостом (из ныне живущих) был признан мейнкун из США. Роскошный парень по имени Мистер Пагсли Аддамс имеет шикарный пушистый хвост длиной
46,99 см. Вообще, хвосты у этих товарищей — одно из главных украшений, они действительно очень длинные, но этот парень обошел всех. Кс-кстати, у мейнкуна из Екотеринбурга, который живёт у журналиста «Вечерних ведомостей», хвост длиной 38
попугаев сантиметров. Он укрывается им, когда в доме отключают батареи, и недовольно ворчит из-под этого одеяла.
И коротко о том, кого спасали на этой неделе мои любимые сотрудники МурЧС.
В Кемеровской области пожарные спасли зайчонка. Там тушили 2 гектара сухостоя, малыш попал в огненную ловушку. Спасатели напоили его водой и выпустили в безопасное место, рассказали в ведомстве.
А в Смоленске на пожаре спасли хозяина и его кота. Их спустили по автолестнице с верхних этажей дома. Котику потребовалась реанимация и кислородная маска. Благодаря оперативной помощи он открыл глаза и начал дышать.
В Белгородской области спасатели сняли с дерева кота. О помощи попросили жители села, впрочем, судя по всему, кот мог бы и сам «вызвать» спасателей. «На самой макушке высокого дерева раскачивался на тонких ветвях кот. Душераздирающее мяуканье разносилось по всей округе», — рассказали в ведомстве. Спасатели развернули лестницу, чтобы добраться до верхолаза. Один из очевидцев приютил спасеныша.
А ещё самоотверженный кинологический отряд МурЧС работает в эти дни в Мьянме, где недавно произошло мощное землетрясение. Собаки обучены на поиск и обнаружение пострадавших даже под самыми крупными завалами, они могут ежедневно обследовать несколько тысяч квадратных метров! Последствия страшной катастрофы ликвидируют более 260 специалистов из России — спасатели, кинологи, психологи и врачи, рассказали в МурЧС.
Берегите друг друга, мои дорогие. На всякий случай напомню, что мир спасут доброта и котики, то есть — мы с вами.
Ваша Майя, чау-мяу».
Сразу новости из родного региона. Помните историю про розового фламинго Кешу, которого нашли в лесу Сухоложского района прошлой осенью? Птенца, как позже выяснилось, подстрелили браконьеры, у него обнаружили дробь в лапке. Тогда после многочисленных консультаций с ветеринарами операцию малышу решили не делать (это опасная процедура, котики). Кеша уверенно шел на поправку и набирался сил, но в конце марта неожиданно почувствовал себя плохо, стал хромать и отказываться от еды, рассказали волонтеры центра спасения животных «Особый питомец». В итоге было решено всё-таки провести операцию. Точнее, как писали на неделе коллеги, операция как таковая даже не понадобилась. Опытный хирург смог извлечь дробь из лапки без серьезного вмешательства. Сейчас Кеша восстанавливается, к нему вернулся аппетит. Давайте пожелаем этому красавчику здоровья и поблагодарим неравнодушных людей, которые его окружают!
Ещё одна добрая новость из Екотеринбурга. Сразу три самки рыже-серых валлаби (это кенгуру) недавно принесли потомство, рассказали на этой неделе в зоопарке. Мамочки Молли, Аврора и Боня носят в своих сумках по одному малышу. Пока детеныши питаются молоком, но уже начали обнюхивать «взрослую» еду. Двое малышей уже периодически выходят, чтобы обследовать пространство, а третий, самый младший, пока только изредка высовывает мордочку из сумки. Знаете, когда начитаешься международных новостей, хочется так же, как этот малыш. Говорят, ещё у страусов есть суперспособность прятаться от этого вот всего.
К другим новостям из зоопарков. Ой, нет, из Госдумы. На этой неделе оттуда вновь неожиданно зазвучали разумные предложения. Как писали коллеги, депутаты предлагают поправки в закон, по которым хозяева должны будут сообщать в полицию о пропаже домашних животных. Или в мэрию, например. Если в течение трёх дней человек не сообщит о пропаже животного, то это будет расцениваться как «умышленные действия по незаконному избавлению». Задумка хорошая, но есть две малюсенькие проблемы. Во-первых, значит ли это, что нам потребуется собачья полиция? Человеческой, например, катастрофически не хватает, причём, во всех смыслах. А во-вторых, сейчас в России нет единых правил регистрации домашних животных. Узнать, кто хозяин потеряшки, порой непросто.
Кс-кстати, для этой проблемы на этой неделе предложили интересное решение. В Самарской области разработали сервис, который поможет создать цифровой паспорт питомца по фотографии носа. Говорят, носы животных, как и отпечатки пальцев у человека, уникальны по своему узору. Самарские разработчики задействовали искусственный интеллект, который будет искать тот самый нос по базе данных. Предполагается, что хозяин загрузит все необходимые данные о своем питомце на сайт или в приложение, в том числе — четкую фотографию любимого носика. И если товарищ потеряется, тому, кто его нашёл, надо будет сделать соответствующий снимок и загрузить на этот ресурс. По-моему, очень интересная задумка. Единственный момент, который лично меня смущает: далеко не каждый пёс на улице с удовольствием разрешит вам пофоткать его мордаху вблизи. Тут потребуется либо очень длинная селфи-палка, либо специалист в соответствующем обмундировании (собачий полицейский!).
Вообще, идея с «носо-паспортом» могла бы пригодиться и в других проблемных случаях. Например, в курортном Кисловодске, где мэрия уже который год пытается бороться с самовыгулом… коров. Глава города на этой неделе снова сообщал, что буренок по-прежнему отправляют на самостоятельные прогулки. А буренки не очень осведомлены, где травушка-муравушка, а где — дорогостоящий газон, на который вбухали бюджета по программе муниципального благоустройства. С удобрениями та же история. В итоге местные власти вынуждены сопровождать обнаруженных коров на штрафстоянки (это цитата). По словам мэра, на этой неделе были задержаны корова с теленком, гуляющие возле новой школы, а позже «на штрафстоянку загнали ещё 7 коров». «Наверное, у собственников есть лишние деньги на штрафы и возмещение вреда <...> В ветеринарную станцию направлен запрос для установления собственника животных», — писал глава города-курорта.
К международным новостям. Недавно в Книге рекордов Гиннеса появился новый рекордсмен — домашним котом с самым длинным хвостом (из ныне живущих) был признан мейнкун из США. Роскошный парень по имени Мистер Пагсли Аддамс имеет шикарный пушистый хвост длиной
46,99 см. Вообще, хвосты у этих товарищей — одно из главных украшений, они действительно очень длинные, но этот парень обошел всех. Кс-кстати, у мейнкуна из Екотеринбурга, который живёт у журналиста «Вечерних ведомостей», хвост длиной 38
И коротко о том, кого спасали на этой неделе мои любимые сотрудники МурЧС.
В Кемеровской области пожарные спасли зайчонка. Там тушили 2 гектара сухостоя, малыш попал в огненную ловушку. Спасатели напоили его водой и выпустили в безопасное место, рассказали в ведомстве.
А в Смоленске на пожаре спасли хозяина и его кота. Их спустили по автолестнице с верхних этажей дома. Котику потребовалась реанимация и кислородная маска. Благодаря оперативной помощи он открыл глаза и начал дышать.
В Белгородской области спасатели сняли с дерева кота. О помощи попросили жители села, впрочем, судя по всему, кот мог бы и сам «вызвать» спасателей. «На самой макушке высокого дерева раскачивался на тонких ветвях кот. Душераздирающее мяуканье разносилось по всей округе», — рассказали в ведомстве. Спасатели развернули лестницу, чтобы добраться до верхолаза. Один из очевидцев приютил спасеныша.
А ещё самоотверженный кинологический отряд МурЧС работает в эти дни в Мьянме, где недавно произошло мощное землетрясение. Собаки обучены на поиск и обнаружение пострадавших даже под самыми крупными завалами, они могут ежедневно обследовать несколько тысяч квадратных метров! Последствия страшной катастрофы ликвидируют более 260 специалистов из России — спасатели, кинологи, психологи и врачи, рассказали в МурЧС.
Берегите друг друга, мои дорогие. На всякий случай напомню, что мир спасут доброта и котики, то есть — мы с вами.
Ваша Майя, чау-мяу».
Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию