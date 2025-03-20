Возрастное ограничение 18+
Депутаты предлагают выдавать пенсионерам пособие на содержание домашних животных
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, мои мартовские котики! На этой неделе снова уделяли повышенное внимание правам животных и их людей, чему я, как заслуженный адвокот редакции (хм, или адвокошка?) несказанно радуюсь. Но обо всём по порядку.
В Госдуме на днях выступили с интересной инициативой. Депутаты считают, что российским пенсионерам следует выплачивать специальное пособие на содержание домашних животных. И проводят цифры, от которых у меня и у моих коллег, честно говоря, шерсть дыбом: содержание одного животного в приюте обходится разным бюджетам от 10 до 20 тысяч рублей в месяц. А сколько пенсия у вашей бабушки? То-то же. Такое вот пособие поможет решить несколько проблем, считают депутаты. Не только с бездомными животными. Думаю, не надо объяснять, что для многих бабушек и дедушек их любимые питомцы становятся самыми близкими друзьями и даже членами семьи. Лечат их, дарят им радость и то самое чувство, когда ты кому-то очень нужен. А бывают и такие случаи, когда животные спасают жизнь своим пожилым хозяевам, как, например, на прошлой неделе (я рассказывала вам историю про чудесное спасение пенсионерки в холодном лесу, которую согревал ее любимый пёс). Словом, мы с коллегами всеми лапами за такую полезную инициативу, но есть два момента. Во-первых, домашних кошек и собак хотят приравнять к каким-то «иждивенцам», а мне это слово категорически не нравится. Надо придумать другое. А во-вторых, «за чей бюджет», просят уточнить коллеги, но что-то мне подсказывает, что этот вопрос подвиснет на неопределенное время…
А в Сочи на этой неделе защитили права собаки-поводыря и ее человека, который нуждается в помощи и постоянном сопровождении. Один из санаториев поступил не очень хорошо и отказал этому человеку и его собаке в бронировании номера. Тогда в дело вмешалась прокуратура и провела там проверку. И вот что выяснилось. Санаторий (впрочем, как и многие другие) запрещал проживание с животными, но ведомство установило, что «в силу закона собака-поводырь не домашнее животное, а техническое средство реабилитации»! В итоге руководству внесли представление, и санаторий изменил правила, разрешив человеку заселиться с собакой. Я очень рада, что в этой ситуации восторжествовала справедливость, но, как и в случае с «животными иждивенцами», у меня вопрос: нельзя ли как-то на законодательном уровне перефразировать вот это вот «техническое средство реабилитации» на что-то более живое и понятное? Например, «незаменимый пес-помощник» или «спутник-любимка»… По-моему, это железный статус, который не требует никаких доказательств своей значимости.
А теперь о том, кого спасали на этой неделе мои любимые сотрудники МурЧС. Самая душепищательная новость прилетела из Краснодарского края. Там во время лесного пожара огнеборцы спасли… полевую мышку! «При тушении они нашли мышонка, который с трудом подавал признаки жизни. Сотрудники МЧС России напоили кроху водой и отмыли от копоти. Зверька выпустили в безопасное место», — рассказали в ведомстве. Я, конечно, с мышками в особых, так сказать, отношениях, но не будем об этом... Ведь когда отважные пожарные не оставляют в беде даже самых крохотных беззащитных существ — это вдохновляет всех вокруг на добрые поступки! Кс-кстати, недавно сотрудники МурЧС в похожих обстоятельствах спасли от гибели ежика. Его нашли в сухостое среди горящего камыша. Малыша напоили водой и отпустили на волю, рассказали спасатели.
А в Иваново один из спасённых на пожаре пёселей пришел в гости к огнеборцам. Счастливый и бесконечно благодарный. Овчарку по имени Рэм спасли от огня в сентябре. Во время пожара в частном доме пёс был на привязи — он оказался в ловушке между двумя горящими зданиями! «Пожарные в ходе разведки обнаружили бедолагу, прижавшегося к земле, его шерсть горела. Огнеборцы сбили пламя водой, вынесли овчарку на руках и передали соседям. Рэму потребовалось длительное и сложное лечение после пожара, все это время он находился под присмотром волонтеров», — рассказали в ведомстве. Встреча со спасителями была очень трогательной, Рэм вилял хвостом и радостно обнюхивал пожарных, а они «угощали его лакомствами и играли в любимую уточку собаки».
А в Ижевске в смертельной опасности на пожаре оказались (вы не поверите): три миллиона насекомых! Пожар произошел в здании, где в одном из помещений находилась… ферма по выращиванию тараканов и сверчков. Да, я тоже в шоке. На тушение пожара отправили 37 сотрудников, они справились с огнем, и в итоге никто не пострадал. Ни один таракан и ни один сверчок. Но можно я не буду дальше развивать мысль о том, зачем их там выращивают…
Кс-кстати, про насекомых. И их права. В СМИ на этой неделе горячо обсуждали… права мух. Как утверждают коллеги, в Швеции совет по сельскому хозяйству предложил принять новые правила по содержанию домашних животных. А точнее — домашних ящеров, лягушек и всех, кого кормят фруктовыми мухами. Так вот, предполагается, что
владельцы не смогут ловить живых мух для кормления своих питомцев. Я, честно говоря, в замешательстве и даже не знаю, как комментировать такую инициативу. Это вопрос из области биоэтики или на грани абсурда? Предлагаю обсудить в комментариях, котики. А я пока поинтересуюсь у коллег в редакции, что бы они делали, если бы я была домашней ящерицей с соответствующими гастрономическими потребностями…
Всем добра, котики. Ваша Майя, чау-мяу».
В Госдуме на днях выступили с интересной инициативой. Депутаты считают, что российским пенсионерам следует выплачивать специальное пособие на содержание домашних животных. И проводят цифры, от которых у меня и у моих коллег, честно говоря, шерсть дыбом: содержание одного животного в приюте обходится разным бюджетам от 10 до 20 тысяч рублей в месяц. А сколько пенсия у вашей бабушки? То-то же. Такое вот пособие поможет решить несколько проблем, считают депутаты. Не только с бездомными животными. Думаю, не надо объяснять, что для многих бабушек и дедушек их любимые питомцы становятся самыми близкими друзьями и даже членами семьи. Лечат их, дарят им радость и то самое чувство, когда ты кому-то очень нужен. А бывают и такие случаи, когда животные спасают жизнь своим пожилым хозяевам, как, например, на прошлой неделе (я рассказывала вам историю про чудесное спасение пенсионерки в холодном лесу, которую согревал ее любимый пёс). Словом, мы с коллегами всеми лапами за такую полезную инициативу, но есть два момента. Во-первых, домашних кошек и собак хотят приравнять к каким-то «иждивенцам», а мне это слово категорически не нравится. Надо придумать другое. А во-вторых, «за чей бюджет», просят уточнить коллеги, но что-то мне подсказывает, что этот вопрос подвиснет на неопределенное время…
А в Сочи на этой неделе защитили права собаки-поводыря и ее человека, который нуждается в помощи и постоянном сопровождении. Один из санаториев поступил не очень хорошо и отказал этому человеку и его собаке в бронировании номера. Тогда в дело вмешалась прокуратура и провела там проверку. И вот что выяснилось. Санаторий (впрочем, как и многие другие) запрещал проживание с животными, но ведомство установило, что «в силу закона собака-поводырь не домашнее животное, а техническое средство реабилитации»! В итоге руководству внесли представление, и санаторий изменил правила, разрешив человеку заселиться с собакой. Я очень рада, что в этой ситуации восторжествовала справедливость, но, как и в случае с «животными иждивенцами», у меня вопрос: нельзя ли как-то на законодательном уровне перефразировать вот это вот «техническое средство реабилитации» на что-то более живое и понятное? Например, «незаменимый пес-помощник» или «спутник-любимка»… По-моему, это железный статус, который не требует никаких доказательств своей значимости.
А теперь о том, кого спасали на этой неделе мои любимые сотрудники МурЧС. Самая душепищательная новость прилетела из Краснодарского края. Там во время лесного пожара огнеборцы спасли… полевую мышку! «При тушении они нашли мышонка, который с трудом подавал признаки жизни. Сотрудники МЧС России напоили кроху водой и отмыли от копоти. Зверька выпустили в безопасное место», — рассказали в ведомстве. Я, конечно, с мышками в особых, так сказать, отношениях, но не будем об этом... Ведь когда отважные пожарные не оставляют в беде даже самых крохотных беззащитных существ — это вдохновляет всех вокруг на добрые поступки! Кс-кстати, недавно сотрудники МурЧС в похожих обстоятельствах спасли от гибели ежика. Его нашли в сухостое среди горящего камыша. Малыша напоили водой и отпустили на волю, рассказали спасатели.
А в Иваново один из спасённых на пожаре пёселей пришел в гости к огнеборцам. Счастливый и бесконечно благодарный. Овчарку по имени Рэм спасли от огня в сентябре. Во время пожара в частном доме пёс был на привязи — он оказался в ловушке между двумя горящими зданиями! «Пожарные в ходе разведки обнаружили бедолагу, прижавшегося к земле, его шерсть горела. Огнеборцы сбили пламя водой, вынесли овчарку на руках и передали соседям. Рэму потребовалось длительное и сложное лечение после пожара, все это время он находился под присмотром волонтеров», — рассказали в ведомстве. Встреча со спасителями была очень трогательной, Рэм вилял хвостом и радостно обнюхивал пожарных, а они «угощали его лакомствами и играли в любимую уточку собаки».
А в Ижевске в смертельной опасности на пожаре оказались (вы не поверите): три миллиона насекомых! Пожар произошел в здании, где в одном из помещений находилась… ферма по выращиванию тараканов и сверчков. Да, я тоже в шоке. На тушение пожара отправили 37 сотрудников, они справились с огнем, и в итоге никто не пострадал. Ни один таракан и ни один сверчок. Но можно я не буду дальше развивать мысль о том, зачем их там выращивают…
Кс-кстати, про насекомых. И их права. В СМИ на этой неделе горячо обсуждали… права мух. Как утверждают коллеги, в Швеции совет по сельскому хозяйству предложил принять новые правила по содержанию домашних животных. А точнее — домашних ящеров, лягушек и всех, кого кормят фруктовыми мухами. Так вот, предполагается, что
владельцы не смогут ловить живых мух для кормления своих питомцев. Я, честно говоря, в замешательстве и даже не знаю, как комментировать такую инициативу. Это вопрос из области биоэтики или на грани абсурда? Предлагаю обсудить в комментариях, котики. А я пока поинтересуюсь у коллег в редакции, что бы они делали, если бы я была домашней ящерицей с соответствующими гастрономическими потребностями…
Всем добра, котики. Ваша Майя, чау-мяу».
Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Главе Артёмовского вновь продлили срок содержания в СИЗО
18 марта 2025
18 марта 2025