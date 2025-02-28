У башкирской лошади появился собственный гимн, а лось Лёха переехал к сородичам

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. Ловите новую подборку добрых новостей! Их на этой неделе была немало, собрала для вас самое замурчательное.Одна из наимилейших новостей о том, что улошадей появился собственный гимн. Это особенная порода, которой очень гордятся в этом регионе. К выбору гимна подошли серьезно: жюри прослушало около 150 композиций, рассказали в НИИ по изучению лошадей башкирской породы (да, целый НИИ!). А победителем стал мужской ансамбль «Атайсал» с песней «Йәшәһен башкорт аты» («Да здравствует башкирская лошадь»). Кс-кстати, в реестре национального наследия республики башкирская порода лошади стоит на первом месте, рассказали в институте. Одним словом, важная птица! Я, если честно, не знаю больше никого, у кого был бы собственный, персональный гимн.Ещё одна новость про копытных. Вв городе Дмитров на территории промышленной зоны, где раньше был завод, поселился лось. Это произошло в прошлом году, местные жители назвали его Лёхой (даже не спрашивайте, почему, я не знаю). Лёху подкармливали овощами, капустой, он привык к людям. И вот теперь его решили перевезти к сородичам — в парк Лосиный остров. Там Лёха будет в безопасности и под присмотром, говорят специалисты. Только вот вряд ли сородичи будут называть его по имени… А вобласти рядом с людьми поселилась самка благородного оленя. Причем, как пишут коллеги, ее заметили переходящей дорогу по пешеходному переходу. Специалисты отмечают, что олени — стадные животные, и эта наблюдательная самка могла видеть, как люди правильно переходят дорогу, а потом сообразила, что надо сделать также. Вот интересно, почему у некоторых людей нет такой же функции?..Раз уж про копытных, то вот ещё новость: на этой неделе вся страна следила, как наспасали косулю. Малышка совершенно растерялась на льду, заскользила и села на шпагат (то есть на два шпагата, получается). Чтобы ее поднять, пришлось вызывать спасателей. Они очень бережно подняли фигуристку со льда, завернули в одеяло и отнесли ближе к лесу. Коллеги пишут, что косуля не пострадала и сразу же убежала в лес.И ещё одно приключение приключилось там же, на Байкале — там мои любимые сотрудники МурЧС спасли собаку из тонущей машины. Это произошло в 200 метрах от берега. Люди смогли выбраться, а вот пёсель остался внутри. К счастью, спасатели вовремя подоспели и смогли вытащить машину на крепкий лёд. Радостный собак не пострадал. Но, наверняка, больше не даст хозяевам кататься в марте на машине в таких вот местах.А вобласти пожарные помогли филину выбраться (даже не представляете, откуда) — из вывески торгового центра. Бедняга застрял там и не понимал, как освободиться. Оказалось, что филин провел там несколько дней. Спасли его случайно проезжавшие мимо пожарные. Они забрались к нему на высоту и поместили в переноску, а потом передали в приют. К счастью, пернатый не пострадал, его откормили, отпоили и скоро отпустили на волю.И ещё одна совиная новость из родного. Там на неделе выбрали зоомис — ею стала полярная сова Букля, одна из самых очаровательных жительниц зоопарка. Букля получила большинство голосов с большим отрывом. Но мне кажется, что остальные конкурсантки были не менее достойны короны победительницы — носуха Лейла, брахипельма Смитти, эдипов тамарин Нева и обыкновенный удав Конкиста. Или тамаринка с удавкой?... Вопрос филологам. Кс-кстати, как и по самке оленя: говорят, правильно называть «оленуха».И напоследок — новости. Коллеги пишут, что жители России стали тратить больше денег на кошек (сравнивали средний чек, за год — плюс 12%). Причем, не только на корм и наполнитель, но и на игрушки, говорят исследователи. Я вот обсудила это с моими коллегами в редакции и они согласились, что траты на котосодержание заметно подросли. Я наивно поинтересовалась, значит ли это, что кошек стали больше любить и баловать, но коллеги погладили меня и рассказали про какие-то ставки, курсы и ценообразование. В общем, если я правильно поняла, то кошки по-прежнему очень дороги человеку. И это главное.Берегите друг друга, котики. И дарите друг другу внимание не только по февральско-мартовским праздникам, но и просто так.Ваша Майя, чау-мяу».