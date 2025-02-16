Жители России стали чаще брать в семью животных с улиц и из приютов

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. Вчера коллеги меня потеряли. В смысле, я сама потерялась — на сайте книги рекордов России. Просто в СМИ на этой неделе обсуждали московского терьера-долгожителя, я пошла проверять данные и всё — залипла.Вы вот, например, знаете, что самый большой эублефар России живёт в? Вы вообще знаете, кто такой эублефар?? Я не знала! (Не гуглите, это такие очаровательные ящерицы, а один из первых запросов по ним — “можно ли целовать эублефара”). Кстати, зовут рекордсмена Блондинчик и весит он 168,2 г, что, видимо, и есть рекорд для этих милах. А петух с самым длинным гребнем, 19 см (!), был обнаружен в забайкальском селе(хм, тоже птичка). Имя у петуха соответствующее — Дракоша. А ещё есть рекордсмен среди кошек по длине усов — 18,9 см (кс-кстати, рекорд установлен пять лет назад и до сих пор не побит, мне срочно нужна линейка!).Ах, да, и про терьера. В категории “Наибольший возраст собаки породы йоркширский терьер в России” рекордсменом стал песель по имени Ярослав (по документам Арти Дог Хаус Вива Лас Вегас), его возраст — 17 лет и 4 месяца. Правда, рекорд установили ещё в начале февраля, но в СМИ стали обсуждать только сейчас. “”, — пишут про счастливого собакена в книге рекордов. Может, это и есть секрет долголетия?Новости из родного. Накануне 23 февраля в нашем зоопарке выбрали «ЗооМистера». Им стал фламинго по имени Фламенко, хотя уральцы знают его как того самого «фламинго в штанах». Помните, я рассказывала вам его историю? Замерзающего птенца, который отбился от стаи, нашли в ХМАО. И местные жители, чтобы согреть длинные птичьи ноги, сшили ему замечательные штанишки. Благодаря им он стал звездой интернета. А прошлым летом пернатый прилетел в зоопарк Екотеринбурга. На самолете, правда. Он теперь ходит без штанов, но это не помешало ему стать «ЗооМистером» — за него проголосовали 735 человек. На втором месте —полярный волк Сириус, он набрал 580 голосов. Бронзу получил аксолотль Сочимилько (220 голосов), а четвертое и пятое место заняли оставшиеся участники — японский макак Виноград и радужный удав Давид. Кс-кстати, не могу не отметить, что на этой неделе в зоопарке прошло… выездное заседание депутатов гордумы. Обсуждали инфраструктуру зоопарка. Надеюсь, выборы зоомистера обошлись без политических интриг.К слову о диких животных. На этой неделе всуд разбирался в совершенно дикой истории и решил забрать у человека… пуму. Грациозный хищник проживал вместе с человеком в однокомнатной квартире. Говорят, пума попала в дом ещё котёнком, с тех пор у них были очень хорошие отношения, но… Такое соседство совсем не нравилось другим жильцам дома. Потому что пума постоянно выгуливала своего человека без намордника и пугала окружающих. А потом оказалось, что и документов никаких на мощного дикого зверя не было… В итоге суд наказал человека “за содержание редкого и исчезающего объекта животного мира без соответствующих документов”. Штраф составил всего 3000 рублей, но самым большим наказанием, конечно, будет расставание: суд назначил конфискацию “”... Это очень сложная для меня тема, котики. Я уверена, что пума научилась доверять человеку, но также я уверена в том, что дикие инстинкты — большая сила и большая опасность. Очень надеюсь, что киса окажется в хороших условиях и что человек сможет видеться с ней, гулять где-то в просторном вольере вдали от городской суеты и шума…Кс-кстати, а вы знали, что на этой неделе был? Говорят, его отмечают 20 февраля. Хотя мы в редакции не отмечаем, потому что у нас такой день — каждый день. И по этому поводу — отличная статистика, которая тоже прилетела на этой неделе. Оказывается, россияне все чаще берут питомцев с улицы. В 2022 году такое решение принимали 20% опрошенных, а в 2024 — уже 32%, пишут коллеги. А ещё животных стали чаще брать из приютов (7,5% и 15% соответственно), рассказали исследователи, которые опросили 1,5 тысячи хозяев. И невероятно порадовало то, что целых 72% среди них активно помогают приютам для животных — почти в 1,5 раза больше, чем два года назад. Это очень вдохновляющие цифры. Потому что. Коллеги просят уточнить, что это “широкая философская метафора, означающая добро ко всему живому, а также то, что это основа мира во всем мире” (фрр, как будто и так непонятно).И очень коротко — кого спасали на этой неделе.майор полиции спас пострадавшего в ДТП орлана-белохвоста. Краснокнижную птицу, которая врезалась в лобовое стекло грузовика, отвезли в ветклинику. Обошлось без серьезных повреждений, сейчас орлан в центре реабилитации, рассказали в МяуВД.сотрудники МурЧС спасли на пожаре восемь кур (а чтобы те не замерзли, проводили в соседнее помещение).спасли собаку, которая провалилась под лёд. Радостный пёсель был доставлен к берегу судном на воздушной подушке. К такой же радостной хозяйке.А в городепожарные МурЧС помогли овчарке. Суровый пёс по кличке Малыш зачем-то просунул любопытную морду между стальными прутьями забора. И застрял. Спасатели разжали тиски, за что освобожденный Малыш был очень благодарен. Как и его хозяин, конечно же.Пусть на новой неделе у вас будет много-много хороших добрых новостей, котики. И берегите своих близких. Ваша Майя, чау-мяу».