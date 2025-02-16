Возрастное ограничение 18+

Жители России стали чаще брать в семью животных с улиц и из приютов

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

17.24 Воскресенье, 23 февраля 2025
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
«Миру мур, котики. Вчера коллеги меня потеряли. В смысле, я сама потерялась — на сайте книги рекордов России. Просто в СМИ на этой неделе обсуждали московского терьера-долгожителя, я пошла проверять данные и всё — залипла.

Вы вот, например, знаете, что самый большой эублефар России живёт в Туле? Вы вообще знаете, кто такой эублефар?? Я не знала! (Не гуглите, это такие очаровательные ящерицы, а один из первых запросов по ним — “можно ли целовать эублефара”). Кстати, зовут рекордсмена Блондинчик и весит он 168,2 г, что, видимо, и есть рекорд для этих милах. А петух с самым длинным гребнем, 19 см (!), был обнаружен в забайкальском селе Тупик (хм, тоже птичка). Имя у петуха соответствующее — Дракоша. А ещё есть рекордсмен среди кошек по длине усов — 18,9 см (кс-кстати, рекорд установлен пять лет назад и до сих пор не побит, мне срочно нужна линейка!).

Ах, да, и про терьера. В категории “Наибольший возраст собаки породы йоркширский терьер в России” рекордсменом стал песель по имени Ярослав (по документам Арти Дог Хаус Вива Лас Вегас), его возраст — 17 лет и 4 месяца. Правда, рекорд установили ещё в начале февраля, но в СМИ стали обсуждать только сейчас. “В отличие от своих братьев и сестер он не мог претендовать на участие в выставках из-за небольшой родовой травмы. Ярослав родился не для выставок, а для любви”, — пишут про счастливого собакена в книге рекордов. Может, это и есть секрет долголетия?

Новости из родного Екотеринбурга. Накануне 23 февраля в нашем зоопарке выбрали «ЗооМистера». Им стал фламинго по имени Фламенко, хотя уральцы знают его как того самого «фламинго в штанах». Помните, я рассказывала вам его историю? Замерзающего птенца, который отбился от стаи, нашли в ХМАО. И местные жители, чтобы согреть длинные птичьи ноги, сшили ему замечательные штанишки. Благодаря им он стал звездой интернета. А прошлым летом пернатый прилетел в зоопарк Екотеринбурга. На самолете, правда. Он теперь ходит без штанов, но это не помешало ему стать «ЗооМистером» — за него проголосовали 735 человек. На втором месте — популярный полярный волк Сириус, он набрал 580 голосов. Бронзу получил аксолотль Сочимилько (220 голосов), а четвертое и пятое место заняли оставшиеся участники — японский макак Виноград и радужный удав Давид. Кс-кстати, не могу не отметить, что на этой неделе в зоопарке прошло… выездное заседание депутатов гордумы. Обсуждали инфраструктуру зоопарка. Надеюсь, выборы зоомистера обошлись без политических интриг.

К слову о диких животных. На этой неделе в Москве суд разбирался в совершенно дикой истории и решил забрать у человека… пуму. Грациозный хищник проживал вместе с человеком в однокомнатной квартире. Говорят, пума попала в дом ещё котёнком, с тех пор у них были очень хорошие отношения, но… Такое соседство совсем не нравилось другим жильцам дома. Потому что пума постоянно выгуливала своего человека без намордника и пугала окружающих. А потом оказалось, что и документов никаких на мощного дикого зверя не было… В итоге суд наказал человека “за содержание редкого и исчезающего объекта животного мира без соответствующих документов”. Штраф составил всего 3000 рублей, но самым большим наказанием, конечно, будет расставание: суд назначил конфискацию “предмета административного правонарушения — объекта животного мира: пумы, 1 особь”... Это очень сложная для меня тема, котики. Я уверена, что пума научилась доверять человеку, но также я уверена в том, что дикие инстинкты — большая сила и большая опасность. Очень надеюсь, что киса окажется в хороших условиях и что человек сможет видеться с ней, гулять где-то в просторном вольере вдали от городской суеты и шума…

Кс-кстати, а вы знали, что на этой неделе был День любви к домашнему питомцу? Говорят, его отмечают 20 февраля. Хотя мы в редакции не отмечаем, потому что у нас такой день — каждый день. И по этому поводу — отличная статистика, которая тоже прилетела на этой неделе. Оказывается, россияне все чаще берут питомцев с улицы. В 2022 году такое решение принимали 20% опрошенных, а в 2024 — уже 32%, пишут коллеги. А ещё животных стали чаще брать из приютов (7,5% и 15% соответственно), рассказали исследователи, которые опросили 1,5 тысячи хозяев. И невероятно порадовало то, что целых 72% среди них активно помогают приютам для животных — почти в 1,5 раза больше, чем два года назад. Это очень вдохновляющие цифры. Потому что когда мир спасает котиков — котики спасают мир. Коллеги просят уточнить, что это “широкая философская метафора, означающая добро ко всему живому, а также то, что это основа мира во всем мире” (фрр, как будто и так непонятно).

И очень коротко — кого спасали на этой неделе.

В Татарстане майор полиции спас пострадавшего в ДТП орлана-белохвоста. Краснокнижную птицу, которая врезалась в лобовое стекло грузовика, отвезли в ветклинику. Обошлось без серьезных повреждений, сейчас орлан в центре реабилитации, рассказали в МяуВД.

В Красноярском крае сотрудники МурЧС спасли на пожаре восемь кур (а чтобы те не замерзли, проводили в соседнее помещение).

В Твери спасли собаку, которая провалилась под лёд. Радостный пёсель был доставлен к берегу судном на воздушной подушке. К такой же радостной хозяйке.

А в городе Шатки Нижегородской области пожарные МурЧС помогли овчарке. Суровый пёс по кличке Малыш зачем-то просунул любопытную морду между стальными прутьями забора. И застрял. Спасатели разжали тиски, за что освобожденный Малыш был очень благодарен. Как и его хозяин, конечно же.

Пусть на новой неделе у вас будет много-много хороших добрых новостей, котики. И берегите своих близких. Ваша Майя, чау-мяу».

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Хозяина, чей кот громко мяукал от скуки, привлекут к ответственности
16 февраля 2025
Один из восьми свердловских пожаров четверга был смертельным
14 февраля 2025
В Академическом районе Екатеринбурга появятся пять новых автобусных остановок
20 февраля 2025
В Екатеринбурге за пять лет в ДТП погибли 12 детей и 325 взрослых
22 февраля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Фоторепортаж с уральского форума «Кибербезопасность в финансах»
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:50 В Каменске-Уральском подростка по делу об издевательствах над девушками на автомойке отправили в СИЗО
16:26 Минюст проверит певицу Наргиз на статус «иноагента» после обращения депутата из Екатеринбурга
15:29 В Свердловской области ожидаются туман, изморозь, снег и -29°C
15:22 В Каменске-Уральском отправили в СИЗО обвиняемого в насилии над двумя девушками на автомойке
14:54 В екатеринбургском аэропорту выступил военный оркестр
13:32 В Каменске-Уральском закрыли автомойку, где издевались над девушками
12:52 Новый дом ищут для букв «Уральской азбуки»
11:35 В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке погиб человек
10:55 В Екатеринбурге две девочки скатились с горки под колёса автомобиля
16:54 В Свердловской области вырос интерес к китайским автомобилям на 57,2%
16:40 В Екатеринбурге мужчина выплатил 1,4 миллиона рублей алиментов, чтобы не лишиться прав
16:24 Сальмонеллу нашли в фарше «Премиум» екатеринбургского мясокомбината
15:50 Свердловская область вошла в тройку лидеров по строительству коммерческой недвижимости
15:16 В Каменске-Уральском водительница сбила подростка и скрылась с места ДТП
14:04 В Екатеринбурге начальника отдела полиции №2 отправили в СИЗО по делу о взятке
13:42 В Сысерти при пожаре в бане погиб человек
12:53 Чиновнику свердловского министерства продлили арест по делу о выращивании конопли
12:28 В Екатеринбурге за пять лет в ДТП погибли 12 детей и 325 взрослых
11:41 Зарплаты сотрудников екатеринбургского «Гортранса» выросли на 20%
21:37 Горе-поджигателю из Камышловского района придётся потрудиться на благо государства
21:16 Отбившегося от хозяев пса пришлось отковыривать ото льда в Первомайском
21:03 В Екатеринбурге продолжают отлавливать гуляющих по тонкому льду
19:26 Сбытчика наркоты через Интернет ревдинский суд отправил в колонию
18:58 Об уральских писателях-фронтовиках вспомнят в Екатеринбурге сразу после праздника
18:36 «Авито Авто» выступил партнёром на XV ежегодном форуме ForAuto 2025
18:32 Вчера свердловские огнеборцы ликвидировали дюжину пожаров и спасли 17 человек
Все новости Свердловской области
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
Все новости России и мира
17:50 В Каменске-Уральском подростка по делу об издевательствах над девушками на автомойке отправили в СИЗО
16:26 Минюст проверит певицу Наргиз на статус «иноагента» после обращения депутата из Екатеринбурга
15:29 В Свердловской области ожидаются туман, изморозь, снег и -29°C
15:22 В Каменске-Уральском отправили в СИЗО обвиняемого в насилии над двумя девушками на автомойке
14:54 В екатеринбургском аэропорту выступил военный оркестр
13:32 В Каменске-Уральском закрыли автомойку, где издевались над девушками
12:52 Новый дом ищут для букв «Уральской азбуки»
11:35 В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке погиб человек
10:55 В Екатеринбурге две девочки скатились с горки под колёса автомобиля
16:54 В Свердловской области вырос интерес к китайским автомобилям на 57,2%
16:40 В Екатеринбурге мужчина выплатил 1,4 миллиона рублей алиментов, чтобы не лишиться прав
16:24 Сальмонеллу нашли в фарше «Премиум» екатеринбургского мясокомбината
15:50 Свердловская область вошла в тройку лидеров по строительству коммерческой недвижимости
15:16 В Каменске-Уральском водительница сбила подростка и скрылась с места ДТП
14:04 В Екатеринбурге начальника отдела полиции №2 отправили в СИЗО по делу о взятке
13:42 В Сысерти при пожаре в бане погиб человек
12:53 Чиновнику свердловского министерства продлили арест по делу о выращивании конопли
12:28 В Екатеринбурге за пять лет в ДТП погибли 12 детей и 325 взрослых
11:41 Зарплаты сотрудников екатеринбургского «Гортранса» выросли на 20%
21:37 Горе-поджигателю из Камышловского района придётся потрудиться на благо государства
21:16 Отбившегося от хозяев пса пришлось отковыривать ото льда в Первомайском
21:03 В Екатеринбурге продолжают отлавливать гуляющих по тонкому льду
19:26 Сбытчика наркоты через Интернет ревдинский суд отправил в колонию
18:58 Об уральских писателях-фронтовиках вспомнят в Екатеринбурге сразу после праздника
18:36 «Авито Авто» выступил партнёром на XV ежегодном форуме ForAuto 2025
18:32 Вчера свердловские огнеборцы ликвидировали дюжину пожаров и спасли 17 человек
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK