Хозяина, чей кот громко мяукал от скуки, привлекут к ответственности

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. Вы не замечали, что породистые коты порой ведут себя, как неразумные дети? Ладно, не только породистые и не только коты. Но, например, мой знакомый мейнкун временами устраивает своим людям такие испытания, что просто караул. На днях он увидел в коридоре новые пушистые тапочки и испугался до жути. Хозяйка объяснила, что они его не укусят и даже разрешила подремать на этих тапках, когда кот успокоился и перестал шипеть. Но ночью этот осмелевший трусишка тапкам отомстил (нет, не то, что вы подумали) — растерзал их в клочья! Хозяйка была в ужасе, потому что этот товарищ мог наглотаться всего того, из чего тапочки сделаны.Кс-кстати, на этой неделе ещё один мейнкун попал в ленты новостей. Врыжему красавцу по кличке Ватсон потребовалась помощь ветеринаров — он съел кусок детского развивающего коврика из пробки. Врачи, глядя на рентген, сначала подумали, что это пробка от шампанского и что ЧП случилось ещё в новогодние праздники. Но вскоре дедуктивным методом был обнаружен тот самый коврик, который Ватсон терзал втихую. После операции рыжий быстро поправился, а коврик от него спрятали, пишут коллеги. В общем, кот, конечно, Ватсон, но — вряд ли доктор.А вот коты так называемых дворянских пород (дворовые то есть), по моему мнению, порой показывают чудеса сообразительности. На этой неделе в пабликахпоявилось сообщение о том, что в местном супермаркете заметили «кота-мерчендайзера». Он деловито исследует полки с товарами (и, видимо, контролирует сроки годности). Но подробностей об этом товарище я не нашла. Если вы знаете его историю, напишите нам в редакцию. У меня даже есть предложение, как назвать этого сотрудника — Штрих-кот!А вна этой неделе приключился любопытный прецедент. Хозяин получит штраф за то, что его кот… громко мяукал. Сразу успокою котозащитников — кота ни в чем не обвиняют. Дело в том, что хозяин уехал на неделю и оставил своего питомца дома одного. Кот несколько дней подряд громко мяукал. Обеспокоенные соседи обратились в полицию, которая нашла родственников хозяина и вместе они вскрыли квартиру. «Как оказалось, кот ни в чем не нуждался, а кричал просто от скуки. Уезжая на длительный срок, хозяин оставил большие чашки с кормом и водой, а также несколько лотков», — рассказали в амурском управлении ветеринарии. А ещё там добавили, что хозяин «существенно нарушил права соседей». Кота осмотрели, с ним все хорошо (хотя я считаю, что такой поступок хозяина — удар в самое сердечко!). Но человека все равно оштрафуют — за нарушение правил содержания домашних животных. Кс-кстати, на этой неделе коллеги писали, что владельцы стали чаще покупать камеры видеонаблюдения, чтобы следить за питомцами. Пишут, что спрос на видеоняни за год вырос на 20%. Это, в целом, неплохо, но никакая видеоняня не заменит любимого человека.А вот жительдля бездомной кошки Мани… снял отдельную однокомнатную квартиру! Кошку, которая жила в местном ЖК и которую периодически подкармливали, какие-то нехорошие люди решили прогнать. Но один из жильцов в итоге не просто приютил ее, но и поселил в арендованной квартире (с балконом). Там кису навещают и кормят. Мужчина не взял кошку к себе домой, потому что у него уже есть два кота. Но, как пишут коллеги, «этот вопрос решается».Чудесные спасения лосих произошли на неделе сразу в двух регионах. Вдва егеря спасли самку лося, которая провалилась под лед. Опасность была в том, что лосиха могла утянуть за собой своих спасателей, но они все равно сделали все возможное, чтобы она благополучно выбралась на берег. В похожую ситуацию попала лосиха в. Охотники обнаружили обессиленное животное в ледяной полынье. Они подрубили лед и с помощью веревки вытащили животное, писали коллеги, а уже на берегу почти целый день согревали пострадавшую у костра. Для нее сделали настил из веток и курток, сверху накрыли покрывалом и даже переворачивали ее с бока на бок. Когда лосиха немного отогрелась, охотники отошли подальше, чтобы не пугать ее. И тогда она потихоньку встала и убежала в лес.И коротко о(скорее, курьёзных, чем добрых).после шторма с рыбной фермы «сбежали» 27 тысячлососей. Рыбакам пообещали вознаграждение за поимку ($44 за одну особь). Экологи опасаются, что дикому лососю теперь достанется.горбатый кит едва не проглотил мужчину вместе с лодкой, но через несколько секунд выплюнул. Каякер понял, что случилось, только когда спасжилет поднял его на поверхность. Очевидцем случайно стал отец мужчины (представляю его состояние). Специалисты говорят, что кит охотился на рыбу и не собирался есть человека и что он вообще «не способен съесть такую добычу». Поверим.Обезьяна оставила без электричества всю. Причиной блэкаута стало «падение обезьяны на линию», заявили в местном министерстве энергетики. Некоторые СМИ пишут, что с ней все хорошо, а кто-то утверждает, что обезьян было несколько. Свет и воду жителям вернули через несколько часов.А взоопарке в очередной раз обманули посетителей.Там осла перекрасили в зебру (и это ужасно). Сообщается, что такой маркетинговый ход нужен был для привлечения посетителей. Ранее в зоопарках Китая собак породы чау-чау выдавали за тигров и панд, также придавая им соответствующую окраску.Что тут сказать? Люди — странные существа. Порой совсем не знаешь, чего от них ожидать… Добра или глупостей.Ваша Майя, чау-мяу».