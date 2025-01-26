Хомяк проснулся раньше времени из-за аномально теплой зимы и не понял, что вообще происходит

отцепили от ветки

Сурок

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. Ну что ж, февраль! Хотела достать чернил и плакать, писать о феврале навзрыд… Но коллеги говорят, давай, пиши добрые новости, людям нужно поднимать настроение на фоне этого вот всего. Так что чернил я достала, но плакала разве что от радости и умиления.Сразу о добром из нашего региона. Помните розового фламинго Кешу, которого в беспомощном состоянии нашли прошлой осенью недалеко отв лесу (где же ещё)? Так вот, докладываю: в центре спасения «Особый питомец» говорят, что пернатый ребенок окреп, подрос и уже вовсю проявляет характер. «Все раны зажили. И даже есть маленькая надежда, что Кеша сможет летать. Но пока лечение продолжается», — рассказали в центре. Птенец уже набрал вес до 2,3 кг и, судя по всему, активно требует набрать ещё. Врачи частично удалили дробь, но малышу рекомендован ещё один рентген, чтобы оценить состояние суставов и мягких тканей. Вообще, конечно, в голове не укладывается, кому понадобилось стрелять в птенца фламинго… Какое счастье, что Кеша попал в руки неравнодушных людей!Ещё одна трогательная история про кошку Кнопку, которую спасли в. Малышка осталась жива благодаря добрым людям, которые не опустили руки даже после страшного диагноза врачей. Кнопу нашли в, у нее были серьезные проблемы с лапками. Местные ветеринары, к сожалению, не смогли ничем помочь, недельное лечение давало отрицательную динамику, поэтому было предложено усыпить кошку... Но женщина, которая нашла Кнопу, решила бороться, рассказали в екатеринбургском фонде помощи травмированным животным «Клякса». «Регина, которая нашла Кнопку, не захотела мириться с таким положением и вышла на нас. Мы дали согласие на прием Кнопы. Но даже не представляли, что в ночь, через час после договорённости с нами, Регинас Кнопкой», — рассказали в фонде. Уже утром хозяйка с кошкой были в ветклинике. Кнопе сделали пересадку кожи на одной лапке, проводили постоянные обработки второй, и, после долгого восстановления, малышке удалось сохранить обе лапки. На этой неделе Кнопа вернулась домой к своей любящей хозяйке.Знаете, я всегда искренне восхищаюсь людьми, которые не проходят мимо и первыми начинают бить тревогу, чтобы во что бы то ни стало спасти попавших в беду. Тем более, что иногда в суете даже не сразу понятно, что случилась беда. Как, например, было на этой неделе в. Там на высоком дереве целых три дня просидел… енот. И прохожие даже не сразу догадались, что это енот, так как издалека, точнее, снизу, он вполне себе выглядел как кот (которому там вполне удобно). Между тем енот был очень напуган и буквально оцепенел, схватившись за ветку. Говорят, он пытался спрятаться от местных собак, что ему, в общем-то, удалось. Но обратно слезть уже не смог. Очевидцы забили тревогу и в итоге к месту ЧП отправилась целая городская служба спасения. Енота (которого прозвали Илюшей) благополучносняли с дерева, хотя он пытался оказать сопротивление и даже укусил одного из спасателей (бешенства нет, все проверили, просто мелкий был сильно перепуган). Илюшу доставили в питомник в Анапе, его осмотрели специалисты, с ним всё хорошо.Криминальные новости. «Вкот-бродяга устроил погром в алкомаркете!» Такие заголовки были в местной прессе на этой неделе. Правда, позже выяснилось, что было не совсем так. Это был не кот-бродяга, а домашняя кошка. Хозяин шел с ней из ветклиники и по пути зашёл в алкомаркет «за вкусняшками» (надо полагать, всё-таки для кошки). Но в какой-то момент она чего-то испугалась, вырвалась из рук и случайно разбила несколько бутылок с коньяком и вином. Ущерб оценили почти в 4 тысячи рублей. Коллеги пишут, что хозяин там же на месте все оплатил. Мораль истории: не стоит носить животных по алкомаркетам, особенно после ветклиники! С другой стороны, может, после стресса там действительно срочно потребовались вкусняшки…А вдвум хозяйкам вынесли предостережение за то, что они слишком долго вели котов к ветеринару (вопрос серьезный — на проверку по бешенству). В местном поселке произошла драка века — в схватке сцепились Кузя и Малыш. Хозяйки, две пенсионерки, попытались их разнять, и одна из них была укушена ее же котом. Правда, к ветеринару они пошли только через два дня. А это нарушение ветеринарных правил, заявили в Россельхознадзоре. Так что, кроме шуток: следите за здоровьем питомцев и своим собственным.Новости культуры. Ввыбирают самого красивого музейного кота. Или кошку. Сейчас в списке конкурсантов, например, Муся из музея-усадьбы Рериха, Емельян из музея-крепости «Корела», а также Наталья Геннадьевна из музея-усадьбы «Приютино». Выбор невероятно сложный, признают жители региона и сами организаторы. Поэтому с постановкой вопроса я бы поспорила — как вообще можно выбрать самого красивого среди котов и кошек? Это невозможно. А если они ещё и из породы интеллигентов, то тем более. В общем, думаю, организаторы конкурса неизбежно окажутся в тупике и им придется награждать сразу всех котиков. Вообще всех!И о погоде.хомяк проснулся раньше времени из-за аномально теплой зимы в. Ничего не понимающего зверька обнаружили специалисты в ходе зимнего маршрутного учета в заказнике «Губерлинские горы». «Эти животные, как правило, впадают в спячку на зиму, но из-за аномально теплой погоды этот зверек проснулся. Его поведение, характеризующееся замедленной реакцией и отсутствием страха перед людьми, указывает на нарушение естественного биоритма», — рассказали в Дирекции особо охраняемых природных территорий Оренбургской области. Хомяк обыкновенный (или карбыш) вылез из снежной норы, ошалело посмотрел на инспекцию и, кажется, что-то хотел сказать, но потом передумал. Видимо, решил «еще пять минуточек» до будильника...Вообще, все мы карбыш, признавайтесь. У меня, например, такое состояние каждое утро, особенно на фоне непривычно плюсового февраля. Правда, потом ныряешь в мировую повестку, обалдеваешь от происходящего и снова хочется обратно в спячку…Но — не опускаем лапки. Ваша Майя, чау-мяу».