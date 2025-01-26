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Хомяк проснулся раньше времени из-за аномально теплой зимы и не понял, что вообще происходит

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

18.37 Воскресенье, 2 февраля 2025
Фото: Вечерние ведомости
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«Миру мур, котики. Ну что ж, февраль! Хотела достать чернил и плакать, писать о феврале навзрыд… Но коллеги говорят, давай, пиши добрые новости, людям нужно поднимать настроение на фоне этого вот всего. Так что чернил я достала, но плакала разве что от радости и умиления.

Сразу о добром из нашего региона. Помните розового фламинго Кешу, которого в беспомощном состоянии нашли прошлой осенью недалеко от Сухого Лога в лесу (где же ещё)? Так вот, докладываю: в центре спасения «Особый питомец» говорят, что пернатый ребенок окреп, подрос и уже вовсю проявляет характер. «Все раны зажили. И даже есть маленькая надежда, что Кеша сможет летать. Но пока лечение продолжается», — рассказали в центре. Птенец уже набрал вес до 2,3 кг и, судя по всему, активно требует набрать ещё. Врачи частично удалили дробь, но малышу рекомендован ещё один рентген, чтобы оценить состояние суставов и мягких тканей. Вообще, конечно, в голове не укладывается, кому понадобилось стрелять в птенца фламинго… Какое счастье, что Кеша попал в руки неравнодушных людей!

Ещё одна трогательная история про кошку Кнопку, которую спасли в Екотеринбурге. Малышка осталась жива благодаря добрым людям, которые не опустили руки даже после страшного диагноза врачей. Кнопу нашли в Башкирии, у нее были серьезные проблемы с лапками. Местные ветеринары, к сожалению, не смогли ничем помочь, недельное лечение давало отрицательную динамику, поэтому было предложено усыпить кошку... Но женщина, которая нашла Кнопу, решила бороться, рассказали в екатеринбургском фонде помощи травмированным животным «Клякса». «Регина, которая нашла Кнопку, не захотела мириться с таким положением и вышла на нас. Мы дали согласие на прием Кнопы. Но даже не представляли, что в ночь, через час после договорённости с нами, Регина закажет такси и выдвинется за 650 км в Екатеринбург с Кнопкой», — рассказали в фонде. Уже утром хозяйка с кошкой были в ветклинике. Кнопе сделали пересадку кожи на одной лапке, проводили постоянные обработки второй, и, после долгого восстановления, малышке удалось сохранить обе лапки. На этой неделе Кнопа вернулась домой к своей любящей хозяйке.

Знаете, я всегда искренне восхищаюсь людьми, которые не проходят мимо и первыми начинают бить тревогу, чтобы во что бы то ни стало спасти попавших в беду. Тем более, что иногда в суете даже не сразу понятно, что случилась беда. Как, например, было на этой неделе в Краснодаре. Там на высоком дереве целых три дня просидел… енот. И прохожие даже не сразу догадались, что это енот, так как издалека, точнее, снизу, он вполне себе выглядел как кот (которому там вполне удобно). Между тем енот был очень напуган и буквально оцепенел, схватившись за ветку. Говорят, он пытался спрятаться от местных собак, что ему, в общем-то, удалось. Но обратно слезть уже не смог. Очевидцы забили тревогу и в итоге к месту ЧП отправилась целая городская служба спасения. Енота (которого прозвали Илюшей) благополучно отцепили от ветки сняли с дерева, хотя он пытался оказать сопротивление и даже укусил одного из спасателей (бешенства нет, все проверили, просто мелкий был сильно перепуган). Илюшу доставили в питомник в Анапе, его осмотрели специалисты, с ним всё хорошо.

Криминальные новости. «В Новосибирске кот-бродяга устроил погром в алкомаркете!» Такие заголовки были в местной прессе на этой неделе. Правда, позже выяснилось, что было не совсем так. Это был не кот-бродяга, а домашняя кошка. Хозяин шел с ней из ветклиники и по пути зашёл в алкомаркет «за вкусняшками» (надо полагать, всё-таки для кошки). Но в какой-то момент она чего-то испугалась, вырвалась из рук и случайно разбила несколько бутылок с коньяком и вином. Ущерб оценили почти в 4 тысячи рублей. Коллеги пишут, что хозяин там же на месте все оплатил. Мораль истории: не стоит носить животных по алкомаркетам, особенно после ветклиники! С другой стороны, может, после стресса там действительно срочно потребовались вкусняшки…

А в Кировской области двум хозяйкам вынесли предостережение за то, что они слишком долго вели котов к ветеринару (вопрос серьезный — на проверку по бешенству). В местном поселке произошла драка века — в схватке сцепились Кузя и Малыш. Хозяйки, две пенсионерки, попытались их разнять, и одна из них была укушена ее же котом. Правда, к ветеринару они пошли только через два дня. А это нарушение ветеринарных правил, заявили в Россельхознадзоре. Так что, кроме шуток: следите за здоровьем питомцев и своим собственным.

Новости культуры. В Ленинградской области выбирают самого красивого музейного кота. Или кошку. Сейчас в списке конкурсантов, например, Муся из музея-усадьбы Рериха, Емельян из музея-крепости «Корела», а также Наталья Геннадьевна из музея-усадьбы «Приютино». Выбор невероятно сложный, признают жители региона и сами организаторы. Поэтому с постановкой вопроса я бы поспорила — как вообще можно выбрать самого красивого среди котов и кошек? Это невозможно. А если они ещё и из породы интеллигентов, то тем более. В общем, думаю, организаторы конкурса неизбежно окажутся в тупике и им придется награждать сразу всех котиков. Вообще всех!

И о погоде. Сурок хомяк проснулся раньше времени из-за аномально теплой зимы в Оренбургской области. Ничего не понимающего зверька обнаружили специалисты в ходе зимнего маршрутного учета в заказнике «Губерлинские горы». «Эти животные, как правило, впадают в спячку на зиму, но из-за аномально теплой погоды этот зверек проснулся. Его поведение, характеризующееся замедленной реакцией и отсутствием страха перед людьми, указывает на нарушение естественного биоритма», — рассказали в Дирекции особо охраняемых природных территорий Оренбургской области. Хомяк обыкновенный (или карбыш) вылез из снежной норы, ошалело посмотрел на инспекцию и, кажется, что-то хотел сказать, но потом передумал. Видимо, решил «еще пять минуточек» до будильника...

Вообще, все мы карбыш, признавайтесь. У меня, например, такое состояние каждое утро, особенно на фоне непривычно плюсового февраля. Правда, потом ныряешь в мировую повестку, обалдеваешь от происходящего и снова хочется обратно в спячку…

Но — не опускаем лапки. Ваша Майя, чау-мяу».

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).


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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


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14:52 Спасатели Свердловской области за сутки потушили 13 пожаров и спасли двух детей, провалившихся под лёд
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13:27 На трассе «Полевской – Екатеринбург» пьяный водитель устроил смертельное ДТП
12:29 В Екатеринбурге на маршруты выйдет автобус, расписанный детьми уральской домовой росписью
11:58 Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает водителя, сбившего насмерть велосипедиста на Челябинском тракте
11:40 В Екатеринбурге активистам разрешили высадить деревья
18:42 В Первоуральске провели первую операцию по эндопротезированию колена
17:33 В Екатеринбурге спасли кошку с гниющими лапами
16:24 Жители Берёзовского и посёлка Сарапулка остались без света
15:42 Свердловские спасатели предупреждают о сильном снеге 2 февраля
15:21 СМИ сообщают об эвакуации торгового центра на Уралмаше
13:39 С 1 марта подорожает проезд в Верхнепышминском трамвае
11:54 Один человек погиб при пожаре в свердловском селе Юва
11:10 В ночном ДТП на трассе «Екатеринбург – Тюмень» опрокинулся грузовик с отсевом
09:21 Из банка на Эльмаше неизвестный вынес семь миллионов рублей
21:21 Миллион выплатят «Уральские локомотивы» травмированной работнице
21:08 В центре Екатеринбурга автобус сбил ребёнка
20:14 Более половины российских автовладельцев считают расходы на ОСАГО значительными
20:10 Экс-лесничий из Слободо-Туринского района за крупные вырубки отделался штрафом
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