Жители Екатеринбурга предлагают депутатам приводить на заседания кошек и собак

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. Вчера отмечала день студенчества, уснула на томике Пушкина. Снилось, как я выпытываю у Александра нашего всего Сергеевича, почему учёный кот, а не кошка. Но только поэт начал аргументировать — коллеги разбудили на самом интересном месте. «Майя, добрые новости сами себя не напишут!». Так что пришлось быстренько вспрять ото сна и вот это вот всё.И сразу по теме. На этой неделе два российских вуза зачислили в ряды студентов самых хороших мальчиков. Лабрадор Снежок получил студенческий билетинститута культуры, а овчарка по имени Дункель —аграрного университета. Собаки-поводыри сопровождают своих хозяев — студентов с нарушениями зрения, и вместе с ними регулярно посещают занятия. Снежок сопровождает молодую пару, они изучают эстрадно-джазовое искусство. А Дункель вместе с хозяином ходит на лекции по прикладной биотехнологии и ветеринарной медицине. Песелям официально выдали студенческие билеты, с фотографиями довольных собачьих мордах и всеми подписями.Правда, учиться собакены, кажется, намерены понемногу, чему-нибудь и как-нибудь — например, Снежок во время лекций и репетиций в институте культуры «засыпает или хрустит сухариками», пишут коллеги.Добрые новости из нашего региона. Раненый детеныш косули благодаря волонтерам делает первые шаги. Малыша с серьезными травмами ножек нашли на трассе недалеко от, его сбила машина. Волонтеры центра «Особый питомец» окружили его заботой, обеспечили лечение и необходимые операции и буквально поставили его на ноги. Найденыша назвали Степаном. «Степашка начал ходить. Опустим подробности месяца наших круглосуточных усилий. Были и минуты отчаяния, и слезы. Главное, что получилось! Степан перестал бояться вставать, научился держать равновесие, уже уверенно перемещается по зимнику», — рассказали в центре. А ещё коллеги пишут, что у Степашки на новом месте жительства появились друзья — его приняло за своего семейство лебедей!Кстати, о птичках. У волонтеров, которые спасают птиц в пострадавшей от экологической катастрофы, появился помощник — очаровательный щенок. Малыш прибился к одному из птичников, где добровольцы отмывают животных от мазута. Коллеги пишут, что у парня важная миссия — он создает настроение и подбадривает людей в такой ответственной работе. Щенок завоевал сердца волонтёров и совершенно покорил одну из спасительниц — в итоге его усыновили и забирают с собой в столицу. Но есть один нюанс: парню дали птичье имя — Баклан. Я ничего не имею против бакланов, они восхитительны и, конечно же, не виноваты в том, что люди испортили такое прекрасное слово… Но, похоже, у пёселя появилась ещё одна миссия — защитить честь бакланов и их право называться этим гордым именем. И право щенка тоже.Что-то ещё было на неделе про бакланов… А, нет, про депутатов. Так вот, наконец от парламентариев прилетела разумная инициатива. Впредложили Минюсту «разрешить заключенным заводить котов в местах отбывания наказания», пишут коллеги. Депутаты считают, что котикипомогут в дальнейшем избежать рецидивов преступлений. Так, в России, по их данным, «из 100 тысяч освобожденных из мест отбывания лишения свободы 44 тысячи вновь совершают преступления». Чтобы помочь заключённым социализироваться, им предлагается разрешить «взаимодействовать с домашними животными» (речь о тех, кто ведёт себя хорошо). Например, в нескольких российских ИК заключенным уже разрешают «взаимодействовать с котами», говорят депутаты. Они предлагают ввести системную практику, а также приглашать для общения с заключенными животных из приютов. Всё это поможет снизить уровень агрессии, улучшит психологическое состояние, будет способствовать «развитию чувства ответственности и эмпатии», считают парламентарии. Я с ними полностью согласна. Но у нас с коллегами в редакции встречная инициатива: с той же целью предлагаем приводить собак, кошек и других животных на пленарные заседания Госдумы, распространить практику по местным представительным органам, думам, советам и т.д. Считаем, это важно и для снижения агрессии, и для эмпатии, и для социализации и далее по списку. Очевидно, что в нынешних условиях это вопрос государственной безопасности. Предлагаю считать этот текст официальным заявлением в компетэнтные органы.И коротко о том, кого спасали на неделе сотрудники моего любимого МурЧС:области на пожаре спасли 150 телят и 70 коров. Серьёзное возгорание потушили на животноводческой ферме.спасатели помогли маленькой нерпе, которая каким-то образом оказалась в городе. Малышку отвезли к проруби и отпустили на волю.пожарные спасли шесть человек и кота, квартира загорелась в 12-этажном доме. Хвостатый надышался дымом, ему оперативно оказали помощь, с ним всё в порядке.спасли котенка, который несколько дней прятался от хозяйки на крыше двухэтажного дома. Чтобы снять оттуда мелкого, потребовалась трехколенная лестница. После того, как проказника изловили, спасатели обошли жильцов дома и «провели профилактическую беседу по присмотру за домашними животными».Берегите себя и тех, кто с вами рядом, котики. Пусть добрых новостей на новой неделе будет ещё больше.Ваша Майя, чау-мяу».