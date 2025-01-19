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Жители Екатеринбурга предлагают депутатам приводить на заседания кошек и собак

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

17.28 Воскресенье, 26 января 2025
Фото: Вечерние ведомости
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«Миру мур, котики. Вчера отмечала день студенчества, уснула на томике Пушкина. Снилось, как я выпытываю у Александра нашего всего Сергеевича, почему учёный кот, а не кошка. Но только поэт начал аргументировать — коллеги разбудили на самом интересном месте. «Майя, добрые новости сами себя не напишут!». Так что пришлось быстренько вспрять ото сна и вот это вот всё.

И сразу по теме. На этой неделе два российских вуза зачислили в ряды студентов самых хороших мальчиков. Лабрадор Снежок получил студенческий билет Самарского института культуры, а овчарка по имени Дункель — Красноярского аграрного университета. Собаки-поводыри сопровождают своих хозяев — студентов с нарушениями зрения, и вместе с ними регулярно посещают занятия. Снежок сопровождает молодую пару, они изучают эстрадно-джазовое искусство. А Дункель вместе с хозяином ходит на лекции по прикладной биотехнологии и ветеринарной медицине. Песелям официально выдали студенческие билеты, с фотографиями довольных собачьих мордах и всеми подписями.
Правда, учиться собакены, кажется, намерены понемногу, чему-нибудь и как-нибудь — например, Снежок во время лекций и репетиций в институте культуры «засыпает или хрустит сухариками», пишут коллеги.

Добрые новости из нашего региона. Раненый детеныш косули благодаря волонтерам делает первые шаги. Малыша с серьезными травмами ножек нашли на трассе недалеко от Полевского, его сбила машина. Волонтеры центра «Особый питомец» окружили его заботой, обеспечили лечение и необходимые операции и буквально поставили его на ноги. Найденыша назвали Степаном. «Степашка начал ходить. Опустим подробности месяца наших круглосуточных усилий. Были и минуты отчаяния, и слезы. Главное, что получилось! Степан перестал бояться вставать, научился держать равновесие, уже уверенно перемещается по зимнику», — рассказали в центре. А ещё коллеги пишут, что у Степашки на новом месте жительства появились друзья — его приняло за своего семейство лебедей!

Кстати, о птичках. У волонтеров, которые спасают птиц в пострадавшей от экологической катастрофы Анапе, появился помощник — очаровательный щенок. Малыш прибился к одному из птичников, где добровольцы отмывают животных от мазута. Коллеги пишут, что у парня важная миссия — он создает настроение и подбадривает людей в такой ответственной работе. Щенок завоевал сердца волонтёров и совершенно покорил одну из спасительниц — в итоге его усыновили и забирают с собой в столицу. Но есть один нюанс: парню дали птичье имя — Баклан. Я ничего не имею против бакланов, они восхитительны и, конечно же, не виноваты в том, что люди испортили такое прекрасное слово… Но, похоже, у пёселя появилась ещё одна миссия — защитить честь бакланов и их право называться этим гордым именем. И право щенка тоже.

Что-то ещё было на неделе про бакланов… А, нет, про депутатов. Так вот, наконец от парламентариев прилетела разумная инициатива. В Госдуме предложили Минюсту «разрешить заключенным заводить котов в местах отбывания наказания», пишут коллеги. Депутаты считают, что котики спасут мир помогут в дальнейшем избежать рецидивов преступлений. Так, в России, по их данным, «из 100 тысяч освобожденных из мест отбывания лишения свободы 44 тысячи вновь совершают преступления». Чтобы помочь заключённым социализироваться, им предлагается разрешить «взаимодействовать с домашними животными» (речь о тех, кто ведёт себя хорошо). Например, в нескольких российских ИК заключенным уже разрешают «взаимодействовать с котами», говорят депутаты. Они предлагают ввести системную практику, а также приглашать для общения с заключенными животных из приютов. Всё это поможет снизить уровень агрессии, улучшит психологическое состояние, будет способствовать «развитию чувства ответственности и эмпатии», считают парламентарии. Я с ними полностью согласна. Но у нас с коллегами в редакции встречная инициатива: с той же целью предлагаем приводить собак, кошек и других животных на пленарные заседания Госдумы, распространить практику по местным представительным органам, думам, советам и т.д. Считаем, это важно и для снижения агрессии, и для эмпатии, и для социализации и далее по списку. Очевидно, что в нынешних условиях это вопрос государственной безопасности. Предлагаю считать этот текст официальным заявлением в компетэнтные органы.

И коротко о том, кого спасали на неделе сотрудники моего любимого МурЧС:

В Псковской области на пожаре спасли 150 телят и 70 коров. Серьёзное возгорание потушили на животноводческой ферме.

В Архангельске спасатели помогли маленькой нерпе, которая каким-то образом оказалась в городе. Малышку отвезли к проруби и отпустили на волю.

В Москве пожарные спасли шесть человек и кота, квартира загорелась в 12-этажном доме. Хвостатый надышался дымом, ему оперативно оказали помощь, с ним всё в порядке.

В Северной Осетии спасли котенка, который несколько дней прятался от хозяйки на крыше двухэтажного дома. Чтобы снять оттуда мелкого, потребовалась трехколенная лестница. После того, как проказника изловили, спасатели обошли жильцов дома и «провели профилактическую беседу по присмотру за домашними животными».

Берегите себя и тех, кто с вами рядом, котики. Пусть добрых новостей на новой неделе будет ещё больше.

Ваша Майя, чау-мяу».

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).


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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


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16:00 Найденный в Свердловской области розовый фламинго набрал вес и восстановился после травм
15:27 Нижнетагильский суд признал виновным бывшего сотрудника РЖД за подделку командировочных отчетов
14:18 В Кировграде суд признал виновной жительницу в нападении на полицейских
13:36 В Первоуральске на ремонт сетей водоснабжения планируют потратить почти 193 миллиона рублей в 2025 году
13:13 В Свердловской области за сутки произошло 23 пожара: один человек погиб, 26 спасены
11:51 Самолёт Екатеринбург — Дубай вернулся в Кольцово из-за плохого самочувствия пассажирки
11:35 СК проверяет деятельность думы Каменска-Уральского после сообщений о фальсификациях
19:03 Преподавателя УрФУ пытались «развести» мошенники — позвонив от имени замглавы Екатеринбурга
18:40 Убивший свою бывшую супругу на работе житель Екатеринбурга погиб в зоне боевых действий
16:57 В школе №1 Екатеринбурга выбрали мелодии для звонка: победила песня «Матушка»
16:11 В Екатеринбурге предпринимателя уличили в фальсификации масла
14:49 Федерация профсоюзов Свердловской области выпустила лимитированную партию горчицы
14:34 Историко-культурная экспертиза не нашла препятствий для застройки территории екатеринбургского «Дирижабля»
13:51 Свердловская область заняла десятое место по числу преступлений: итоги работы полиции за 2024 год
12:25 В Свердловской области при пожаре на площади 10 квадратных метров погибла женщина
11:48 В екатеринбургском СИЗО-1 провели инженерные работы после жалоб пиарщика Ярослава Ширшикова
11:25 В Екатеринбурге работу катка на площади 1905 года решили продлить до весны
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21:37 Наехавшего на авиатехника пилота «Уральских авиалиний» отдали под суд
20:25 Ещё одного «реабилитанта нацизма» начали судить в Ревде
20:02 Водитель без прав стал виновником смертельного ДТП на трассе в Туринском районе
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