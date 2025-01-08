Жители городов стали отказываться от фейерверков, которые пугают животных

трудолюбивые коллеги





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Записала Аля Трынова © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. Не знаю, как вы, а я в эти праздничные дни замечательно выспалась. Единственное, что не давало спать —постоянные фейерверки. Ба-бахи, взрывы и хлопки под неистовое улюлюканье, в любое время суток, без предупреждения… Но ладно я — стрессоустойчивость моё второе имя (я всё-таки которепортёр), а как остальные котики-собачки переживают эти шумные праздники?Я столько историй начиталась за эти дни: и как напуганных бедняг снимали с деревьев и балконов, и как вызывали ветеринаров с успокоительными, и даже советы про то, «как подготовить вашу собаку к новогодней ночи»! Котаны, давайте начистоту: ни один салют не стоит слёз живого существа. Домашнего, дикого, вашего, соседского — неважно. Некоторые животные так сильно пугаются этого грохота, что долго не могут выйти из стрессового состояния и могут сильно заболеть. Я с удивлением узнала, что даже в зоопарках восприимчивым к шуму животным 31 декабря дают успокоительные средства (например, слонам!).Но я — не я, если не отыщу хорошие новости: судя по сообщениям и комментариям в соцсетях, а также скринам из домовых чатов, жители российских городов начинают постепенно отказываться от фейерверков именно для того, чтобы не пугать домашних питомцев и не травмировать городских птиц. Пока не могу утверждать, что это массовое явление, но то, что движение началось, это точно. Кс-кстати, в некоторых зарубежных городах этот вопрос регулируют местные власти совместно с зоозащитниками. Мне кажется, что даже сама дискуссия на эту тему многое говорит об уровне развития города и горожан (фух, это мне коллега помогла сформулировать).Так, поумничала — теперь к добрым новостям.на днях спасли лося, который в прямом смысле слова ворвался на территорию детского сада. Он снёс ворота (как будто опаздывал на завтрак с манной кашей), забежал на территорию и бодро намотал вокруг здания несколько кругов. Потом он устал и прилёг в сугроб. Уверена, что товарищ заблудился и не мог найти дорогу обратно. На его спасение отправились специалисты. Лося на время пришлось усыпить, а после его бережно вывезли в Шувакишский лесопарк. Конечно, дикие животные нередко попадают в города (где им грозит опасность и сами они могут быть опасны). Но в новогодние праздники, по словам специалистов, такое случается чаще всего именно из-за грохота пиротехники на окраинах городов, в коттеджных поселках или на трассах (хм, интересно, а медведи крепко спят?).А втри дня искали потерявшегося шпица — собака по кличке Шанель испугалась взрыва петард и сбежала от хозяйки. На поиски отправились больше 40 волонтеров, они расклеивали листовки, писали в местные группы и внимательно осматривали окрестности. В итоге маленькую собачку (ростом всего 27 см) обнаружили посреди Невы, она пряталась среди ледяных торосов. Малышку спасли (правда, не с первой попытки, испуганная собака не подпускала к себе людей) и передали благодарной хозяйке.Целую спасательную операцию развернули в Нижнекамске — там сразу три больших взрослых пса испугались салютов и спрятались в узкой бетонной трубе. Выбраться наружу, бедняги, не смогли и звали на помощь. Их пыталась спасти местная жительница, но безуспешно, поэтому пришлось вызывать спасателей МурЧС с необходимым снаряжением и инструментами. Спасателям пришлось повозиться с трубой. Они демонтировали часть конструкции и под радостные возгласы одного за другим освободили пёселей. Это, пожалуй, самое трогательное, что я увидела в этом году.А вфейерверков испугался пёс по кличке Сынок. Он попытался спрятаться от грохота пиротехники и забежал в трубу, один конец которой находился на высоте 10 метров! Только представьте, Сынок просидел там, на холоде, без воды и еды, целую неделю, пока его не заметили местные жители. На помощь пришли спасатели, но им также пришлось приложить немало усилий и разрезать трубу, чтобы осторожно освободить застрявшего на высоте собакена. Спасатель залез в трубу и аккуратно подталкивал пёселя к выходу. Судя по видео, счастливый пёс не пострадал, но, бедняга, натерпелся...Я после таких новостей не устаю благодарить спасателей, которые никого не оставляют в беде. Кс-кстати, на днях в МурЧС рассказали, что в ведомстве служат более 300 (!) животных — и это не только коты и собаки, но ещё белки, рыбки и черепахи. Некоторые из них были спасены и остались в пожарных частях, кто-то пришел к спасателям сам. Говорят, что у этих животных особая миссия. «Они выполняют важную задачу — дарят тепло и поддержку, помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов», – рассказали в МурЧС. А недавно коту Толику, который служит в пожарной части в Москве, присвоили первое специальное звание — прапорщик внутренней службы. «Сотрудники чрезвычайного ведомства смастерили для котика миниатюрные погоны, а в дальнейшем планируют сшить форму», — рассказали в МурЧС и добавили, что пушистик за годы службы стал талисманом огнеборцев, каждый день посещает разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их.Будьте добры и внимательны друг к другу, котики. И, пожалуйста, не забывайте заботиться о тех, кто рядом, особенно о маленьких, пушистых и не очень, в ошейниках и без, домашних и тех, кто предпочитает гулять сам по себе…Ваша Майя, чау-мяу».