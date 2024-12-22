Добрые события этого года от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. Вам совершенно некогда в эти суматошные дни, поэтому — меньше букв, больше фото!Собрала для васпро чудесные истории спасения, взаимовыручку и добрые поступки, которые вдохновляли нас в этом году.Кот на руках спасателя в Нижнем Новгороде. Он потерялся в дыму и не мог выбраться из горящей квартиры.Московский кот Кузя, который спас 10-летнего мальчика от пожара. Кот забеспокоился и привел ребёнка в соседнюю комнату, где полыхала люстра. Мальчик вовремя вызвал спасателей.Розовый фламинго, которого нашли в уральском лесу и спасли неравнодушные люди. Он был ранен и нуждался в помощи. Малыша назвали Кеша.Малыш пеликан, которого обнаружили на границе Свердловской и Челябинской областей. Он был истощен и замерзал, но добрые люди не оставили его в беде. Его назвали Вася.Собака и ее человек, спасённые в Архангельской области. Пёс решил погулять по тонкому льду и провалился в воду. На помощь бросился пожилой хозяин, усадил собаку в лодку, но сам тоже провалился под лёд. Их спасли сотрудники МЧС.Сплюшка, которую спасли в Екатеринбурге. Травмированную птицу нашли в лесу неравнодушные люди. Ее вылечили и приютили.Спасение собаки из ледяного плена в Ненецком автономном округе. Окоченевшего пёселя вытащили на берег озера и передали хозяйке.В Уфе спасатели переправили через реку Белую лошадь (тоже белую), которая сорвалась с обрыва и оказалась на труднодоступном участке берега.Несколько собак и кошка были спасены в Благовещенске во время пожара в жилом доме. Помощь животным оказали на месте.В Пермском крае из горящей квартиры вынесли четырех собак. Пожар произошел на втором этаже жилого дома.Сразу трёх пёселей пришлось доставать спасателям из глубокого котлована в Красноярском крае. Хвостатые товарищи не могли выбраться несколько дней.На Камчатке полицейские спасли медвежонка, который запутался в рыболовных сетях. Встревоженная мама ждала малыша неподалеку.В Великом Новгороде спасатели потушили пожар и вынесли из задымленного дома собаку, трех котов и черепаху. Черепаху вместе с аквариумом.В Кургане из горящей квартиры спасли кошку, а с верхних этажей вынесли двух собак и черепаху.В Кабардино-Балкарии пёс оказался в ловушке посреди бурной реки. Для его спасения развернули целую операцию.Спасение животных в Алтайском крае. Пожар произошел в приюте для бездомных собак и кошек. Сотрудникам МЧС удалось спасти более 700 (!) животных.Спасённый в Екатеринбурге котёнок. Его обнаружили на проспекте Ленина — на пешеходной части моста. Малыш испугался, прыгнул за ограждение и спрятался в щели высокого барельефа.В Северной Осетии собака позвала людей на помощь — в узкой щели между постройками застряли щенята. Малышей аккуратно освободили.Коты, которых спасли полицейские. В Братске сотрудники МВД нашли раненого сиамского кота на дороге и отвезли ветеринарам. Его назвали Рекс. А в Карелии выброшенного на трассе котёнка обнаружили сотрудники ДПС. Один из них приютил малыша и назвал Шерифом.Спасённый на Ямале морской заяц. Он попал в Салехард по большой воде и после ледостава не смог вернуться назад. Его на вертолете доставили на берег Байдарацкой губы Карского моря.В Ростовской области из огня вынесли домашних питомцев — собаку, шиншиллу, хомяка, трёх котов и котёнка. Крупный пожар произошел в жилом доме. Спасатель (на скриншоте), вынося кота, сказал: «Это лучшая в мире работа».С наступающим новым добрым годом, котики! Берегите друг друга.Ваша Майя, чау-мяу».