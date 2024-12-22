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Добрые события этого года от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

21 фотоистория о том, что доброта и любовь спасут мир

11.02 Воскресенье, 29 декабря 2024
Фото: Вечерние ведомости
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«Миру мур, котики. Вам совершенно некогда в эти суматошные дни, поэтому — меньше букв, больше фото!

Собрала для вас трогательные снимки про чудесные истории спасения, взаимовыручку и добрые поступки, которые вдохновляли нас в этом году.


Кот на руках спасателя в Нижнем Новгороде. Он потерялся в дыму и не мог выбраться из горящей квартиры.

Фото: МЧС России.


Московский кот Кузя, который спас 10-летнего мальчика от пожара. Кот забеспокоился и привел ребёнка в соседнюю комнату, где полыхала люстра. Мальчик вовремя вызвал спасателей.

Фото: МЧС России.


Розовый фламинго, которого нашли в уральском лесу и спасли неравнодушные люди. Он был ранен и нуждался в помощи. Малыша назвали Кеша.

Фото: центр спасения животных «Особый питомец».


Малыш пеликан, которого обнаружили на границе Свердловской и Челябинской областей. Он был истощен и замерзал, но добрые люди не оставили его в беде. Его назвали Вася.

Фото: центр спасения животных «Особый питомец».



Собака и ее человек, спасённые в Архангельской области. Пёс решил погулять по тонкому льду и провалился в воду. На помощь бросился пожилой хозяин, усадил собаку в лодку, но сам тоже провалился под лёд. Их спасли сотрудники МЧС.

Фото: МЧС России.


Сплюшка, которую спасли в Екатеринбурге. Травмированную птицу нашли в лесу неравнодушные люди. Ее вылечили и приютили.

Фото: Елена Суркова/ветклиника «ЗооСпец».

Добрые события этого года от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

Спасение собаки из ледяного плена в Ненецком автономном округе. Окоченевшего пёселя вытащили на берег озера и передали хозяйке.

Фото: МЧС России.


В Уфе спасатели переправили через реку Белую лошадь (тоже белую), которая сорвалась с обрыва и оказалась на труднодоступном участке берега.

Фото: телеграм-канал Кирилла Первова, председателя Госкомитета РБ по ЧС.


Несколько собак и кошка были спасены в Благовещенске во время пожара в жилом доме. Помощь животным оказали на месте.

Скриншот видео МЧС России.


В Пермском крае из горящей квартиры вынесли четырех собак. Пожар произошел на втором этаже жилого дома.

Скриншот видео МЧС России.


Сразу трёх пёселей пришлось доставать спасателям из глубокого котлована в Красноярском крае. Хвостатые товарищи не могли выбраться несколько дней.

Фото, скриншот видео: МЧС России.


На Камчатке полицейские спасли медвежонка, который запутался в рыболовных сетях. Встревоженная мама ждала малыша неподалеку.

Скриншот видео из телеграм-канала Ирины Волк.


В Великом Новгороде спасатели потушили пожар и вынесли из задымленного дома собаку, трех котов и черепаху. Черепаху вместе с аквариумом.

Фото, скриншот видео: МЧС России.


В Кургане из горящей квартиры спасли кошку, а с верхних этажей вынесли двух собак и черепаху.

Фото: МЧС России.


В Кабардино-Балкарии пёс оказался в ловушке посреди бурной реки. Для его спасения развернули целую операцию.

Фото, скриншот видео: МЧС России.


Спасение животных в Алтайском крае. Пожар произошел в приюте для бездомных собак и кошек. Сотрудникам МЧС удалось спасти более 700 (!) животных.

Фото: МЧС России.


Спасённый в Екатеринбурге котёнок. Его обнаружили на проспекте Ленина — на пешеходной части моста. Малыш испугался, прыгнул за ограждение и спрятался в щели высокого барельефа.

Фото: ЗооСпас в Екатеринбурге, сообщество добровольных спасателей, помогающих животным.



В Северной Осетии собака позвала людей на помощь — в узкой щели между постройками застряли щенята. Малышей аккуратно освободили.

Фото: МЧС России.


Коты, которых спасли полицейские. В Братске сотрудники МВД нашли раненого сиамского кота на дороге и отвезли ветеринарам. Его назвали Рекс. А в Карелии выброшенного на трассе котёнка обнаружили сотрудники ДПС. Один из них приютил малыша и назвал Шерифом.

Фото: телеграм-канал Ирины Волк, МВД Медиа.



Спасённый на Ямале морской заяц. Он попал в Салехард по большой воде и после ледостава не смог вернуться назад. Его на вертолете доставили на берег Байдарацкой губы Карского моря.

Скриншот видео из телеграм-канала Департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО.


В Ростовской области из огня вынесли домашних питомцев — собаку, шиншиллу, хомяка, трёх котов и котёнка. Крупный пожар произошел в жилом доме. Спасатель (на скриншоте), вынося кота, сказал: «Это лучшая в мире работа».

Скриншоты видео МЧС России.

С наступающим новым добрым годом, котики! Берегите друг друга.

Ваша Майя, чау-мяу».

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


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09:54 В Нижнем Тагиле двух подростков подозревают в поджогах
17:32 В Екатеринбурге закрыли заправку из-за нарушений пожарной безопасности
17:04 18-летний шахматист из Нижнего Тагила стал чемпионом мира по рапиду
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13:04 В Екатеринбурге осудили 18 участников преступного сообщества, занимавшегося вымогательством и вовлечением в проституцию
12:11 В Екатеринбурге отменили плату за парковки на новогодние каникулы
11:40 Количество электричек увеличат на Среднем Урале в новогодние праздники
11:10 Екатеринбуржцы покупают Samsung в подарок вдвое чаще Apple
18:06 С 2025 года изменится стоимость посещения уральского парка «Оленьи ручьи»
17:33 Обвиняемый в покушениях на изнасилование екатеринбургский священник уехал в зону боевых действий
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