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Как фламинго и пеликан, которых спасли в уральских лесах, стали соседями

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

15.46 Воскресенье, 15 декабря 2024
Фото: Вечерние ведомости
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«Миру мур, котики. Снежно, да? Как же я люблю снегопады! Дремлешь у окошка в теплой редакции, внизу бегут пешеходы в заснеженных пуховиках и кутают носы в пушистые шарфы, а главный редактор в соседнем кабинете всё стучит и стучит по клавиатуре и пишет важные тексты потому что он никогда не спит…

И мне нельзя спать, ведь добрые новости сами себя не напишут. Да и некоторые коллеги сами себя не разбудят (не будем показывать лапой). И если вам к концу года тоже нужен волшебный пендель заряд положительной энергии, то давайте скорее читать добрые вдохновляющие истории! (Советую взять плед и какао — местами будет зябко).

Совершенно удивительные вещи происходят в уральских лесах. Недавно я вам рассказывала про розового фламинго, которого нашли в лесу и теперь выхаживают в центре реабилитации. Птенцу очень повезло, что его обнаружили неравнодушные люди. Зоозащитники говорят, что птицу могли подстрелить браконьеры, и теперь в этой истории разбираются компетентные органы (коллега попросила добавить про «компетентные» для важности). И вот на этой неделе стало известно о ещё одном чудесном спасении — где-то на границе Свердловской и Челябинской областей обнаружили пеликана! Признавайтесь, кто удивлен так же, как я? Он, бедняга, вмерз в лед и был совершенно истощен. Зоозащитники даже не знают, сколько времени он провел в таком состоянии. Продрогшего и голодного пеликана привезли в центр спасения «Особый питомец» — туда же, где сейчас заботятся о фламинго. Кс-кстати, пеликан тоже ещё маленький (в плане возраста, не по размерам), ему около года. А ещё у него зверский аппетит — он активно набирает вес и съедает по 2 кг рыбы в сутки (!), даже у соседей из мисок подтаскивает. Волонтёры говорят, что будут очень рады помощи, иначе никаких запасов не хватит на настоящего проглота. Пеликана назвали Васей. А фламинго, напомню, — Кешей. Словом, важные птицы. Как хорошо, что они оказались в заботливых руках.

Вообще, эта неделя была щедра на ледовые приключения. Белый лебедь на пруду (хм, что-то знакомое) был обнаружен в соседней Челябинской области. Раненая птица отстала от стаи и оказалась совершенно одна на небольшом техническом водоеме возле поселка Тайгинка. Пруд постепенно сковывало льдом, и местные жители забеспокоились. Они обратились к челябинским спасателям, которые помогли эвакуировать лебедя с тонкого льда на берег. Спасенную птицу передали в минэкологии, и теперь лебедя ждёт курс лечения, рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Кс-кстати, будьте, пожалуйста, очень осторожны со льдом. Он недостаточно окреп даже в Архангельской области, где на этой неделе профессиональные спасатели спасли спасателя непрофессионального (но очень неравнодушного!). В деревне Корелы любопытный рыжий пес выбежал на реку Кузнечиху. Наверняка бегал и прыгал от радости на прогулке, но лёд оказался очень тонким, и пёсель провалился в холодную воду! К нему на помощь ринулся пожилой хозяин, который успел вроде бы неплохо подготовиться — он быстро надел спасательный жилет, взял алюминиевую лодку и отправился на выручку, рассказали в МурЧС. Хозяин вытащил собаку и посадил ее в лодку, но тут произошло ужасное: он сам провалился под лёд! Это произошло в 120 м от берега! К счастью, хозяину удалось ухватиться за борт (и я даже не представляю, как переживал за него пёсель). Спасатель МурЧС добирался до них ползком в гидрокостюме, писали коллеги. Всех пострадавших вместе с лодкой вытащили из ледяного плена на берег с помощью веревки. Я пока читала эту душепищательную историю, три раза в плед завернулась и развернулась — бросало то в жар, то в холод от переживаний.

А другая леденящая душу история со счастливым концом произошла на этой неделе в Вологодской области. Там, несмотря на суровую кличку, в беду попал охотничий пёс Вулкан. Он выскочил на неокрепший лёд реки Сухоны, льдина откололась и понесла собаку по течению! К счастью, хозяин вовремя обратился за помощью к ветеринару, ой, ветерану пожарной охраны МурЧС. И они вдвоём на аэролодке бросились догонять мамонтенка собаку. Вулкан успел проплыть на льдине целых 10 километров! Когда он увидел подплывающую лодку, радостно завилял хвостом и залаял, и вскоре легко запрыгнул на борт, в объятия такого же радостного хозяина.

А в Тверской области спасли потерявшегося пса, который так долго просидел на улице в канаве, что, бедняга, буквально вмерз в лед. Как писали коллеги, неравнодушные люди помогли собаке выбраться, согрели и отвезли к ветеринару. К счастью, пёсель не заболел, только очень испугался. Оказалось, что он домашний, вскоре нашлись его хозяева. Я думаю, они теперь не будут отпускать этого искателя приключений дальше, чем на пару метров от себя…

Что ж, надеюсь, что вам от этих холодных, зябких и переживательных до дрожи историй стало чуть теплее. Потому что нет на свете такого льда, который не может растопить настоящая любовь и добрые поступки. Мы с коллегами, в том числе хвостатыми, в этом абсолютно уверены.

И по традиции — стишок-пирожок:

Котан по имени Евгений
Работал в очень добром СМИ
И всех просил он оставаться
Людьми

Ваша Майя, чау-мяу».

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).


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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


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11:50 В Екатеринбурге полиция искала нарушителей миграционного законодательства и порядка
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17:30 В Екатеринбурге создали новогоднюю свечу по мотивам картины уральского художника
17:06 В суд направлено дело о контрабанде жителем Свердловской области табачной продукции на сумму более 35 миллионов рублей
16:48 В школе Режа прошла встреча с представителями Русской общины
16:17 В Екатеринбурге разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика
15:23 В Свердловской области Госавтоинспекция зафиксировала нарушения содержания дорог после снегопада
14:31 В Екатеринбурге провести время на главном катке в новогоднюю ночь обойдется в 6 тысяч рублей
13:04 Свыше двух миллиардов рублей направлено на завершение строительства суда в Академическом и «Дацюк-арены» в Екатеринбурге
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