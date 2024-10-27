Пойманный в лесу страус Вася оказался вовсе не Васей

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. Чувствуете единство? Мы с коллегами уверены, что всех людей может объединить любовь, дружба, добро и мои добрые новости, которые я для вас собирала всю неделю.Усаживайтесь поудобнее.на этой неделе ловили страуса. Он удрал со страусиной фермы после того, как между самцами произошли какие-торазногласия. Беглеца ловили несколько дней. Владельцы фермы бросили клич в соцсетях: «Бегает в районе села Ыб (я бы тоже посмотрела бы Ыб), будьте осторожны на трассе». Каждый день поисков на помощь призывали волонтёров. «Ребята, не хватает рук. С тепловизорами не поймали, страус уходит глубже в лес. Есть, кто владеет техникой лассо?», — в отчаянии писали владельцы. В итоге именно с помощью лассо беглеца поймали и доставили обратнона ферму. Чувствует он себя сейчас хорошо, но, по-моему, слегка возмущён. Кс-кстати, и не зря, ведь не обошлось без казуса. Ферма эта называется «Страус Вася». В честь одного обитателя — африканского страуса. А сбежал совсем другой страус — эму. Но в погоне за сенсацией коллеги из СМИ решили, что, ну его, этот фактчекинг, и один за другим стали называть сбежавшего страуса Васей, и вся страна теперь его знает как Васю. Между тем, имени у беглеца до сих пор нет! Владельцы рассказали об этом в соцсетях накануне и просят подписчиков помочь с именем. В комментариях предлагают Форрест Гамп, Марадона и Василий Второй. У меня тоже есть предложение: Коми-вояжер! (Кс-кстати, видели птицу на гербе Коми? Одно лицо!).Ещё одна любопытная история с побегом (точнее — с уходом) произошла на неделе в. История неоднозначная. Дикие северные олени… стали уводить домашних. Массово. Явление настолько распространилось, что районные власти объявили режим ЧС. Я даже процитирую: «…О введении режима “Чрезвычайная ситуация” муниципального характера в связи с уводом домашних оленей <...> дикими северными оленями Таймырской популяции», — пишет глава района.Все дело в периоде гона. Дикие олени уже увели большое поголовье из местных стад и, видимо, останавливаться не планируют. В поисках задействована авиация и снегоход, некоторых оленеводов, судя по сообщению главы района, даже вызвали из отпуска (прилетел такой в ОАЭ, а тут бац — давай, обратно в тайгу). «Нами принимаются все возможные меры по сохранению домашних оленей от массового увода дикими оленями», — пишет в тревоге глава района. Правда, режим ЧС там отменили на следующий день и объявили режим «Повышенная готовность».Почему это про добро? Да потому что! Это же про любовь! Про свободу! Отмену рабства и раскрепощение! Ладно, я не сильно разбираюсь в оленеводстве, но мне эта история показалась крайне романтичной. Но при условии, что у них там все по взаимному согласию и ни один олень не пострадает.Кстати, об оскорблениях. Всуд защитил овцу. Нет, не так. Суд в Перми решил, что слово «овца» не является оскорбительным. Как пишут в СМИ, поругались две подруги. Одна назвала другую «овцой». Обиженная женщина пошла в прокуратуру, а потом в суд и потребовала компенсацию морального вреда. Но суд решил, что слово «овца» не является оскорбительным, носит оценочный характер и «является субъективным суждением о личности истца в ходе конфликта». В общем, полный истец. Для овец, впрочем, это хорошие новости. Очередь за баранами, ослами, козлами, курицами и коровами. Поводы для исков можно поискать, например, в поликлиниках или понаблюдать за водителями в пробках.Впрочем, чаще животные дарят людям добрые прозвища. Одни котики и кисы чего стоят. А ещё зайки, голубки, рыбки… Или, например, сплюшки (это я). Очень уставшую сову-сплюшку нашли на неделе в. Она лежала в лесополосе и не двигалась. Сплюшку срочно принесли к ветеринарам, но осмотр показал, что с птичкой все в порядке. Оказалось, что она просто устала. А ещё погода была так себе, что тоже могло повлиять на ее состояние. Так что прием у врача можно считать профилактическим. Сову отпустилив лес.И еще парочка коротких душепищательных историй:к сотрудникам районной полиции пришел гусь. И привел за собой двух щенков. «Так все вместе и зашли во двор отдела полиции. Сейчас все животные свободно гуляют по прилегающей территории, зная, что здесь их убежище, и прекрасно ладят друг с другом», — рассказали в МяуВД.спасли кота британской породы, который упал из окна двенадцатиэтажного дома и застрял в глубокой щели. Проблема была в том, что кот спасаться не хотел. «Наглая серая морда взирала на меня глазами полными упрямства и плохо скрываемого отвращения… Вы когда-нибудь сражались с тигром, запершись с ним в одном кухонном шкафу?», — рассказал спасатель службы спасения животных. Британец не пострадал. А вот его спасителю слегка досталось.из вентиляционной шахты достали кота, который просидел там 10 дней. Причем, провалился бедняга с чердака. Неделю ему спускали воду и еду по верёвке. Но в итоге сломали стену и вытащили на свободу.И напоследок — впограничники приютили собаку, которая, как пишут коллеги, прибежала из Финляндии. Пёс заблудился и бродил по окрестностям. Его отогрели и накормили, а затем передали финской стороне.Потому что добро, как и любовь, не знает границ. Не забывайте про это.Ваша Майя, чау-мяу».