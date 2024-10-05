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В Екатеринбурге предложили ввести налог на бескотность

… И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

20.45 Суббота, 12 октября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Как вам заголовок, а? Мощно? А потому что нечего тут всякое вот такое! Накипело! В общем, на фоне очередного потока странных инициатив я, мои хвостатые и бесхвостые товарищи, предлагаем такой закотопроект — ввести обязательный налог на бескотность! (А ещё на беспёсность и в принципе на беспитомность, а также безмозглость, бессовестность и бесполезность). И может даже прогрессивную шкалу надо ввести — чем больше котов у тебя нет, тем выше налог! (Тут коллеги поправляют, что это так не работает, так что готовлю поправки ко второму чтению).

Ладно, я шучу, в отличие от некоторых. Хотя я и уверена, что домашние питомцы делают людей добрее и отзывчивее, делают их семьи по-настоящему счастливыми — никого нельзя заставлять заводить и воспитывать котиков. Любовь и семья — это не по принуждению.

А теперь давайте к добрым новостям.

В Санкт-Петербурге на этой неделе обсуждали законопроект, который вводит правила выгула и содержания собак. Собакены, держитесь, но так будет лучше всем. Помимо обязательного поводка и намордника, предлагают установить длину поводка (не дальше 80 см от своего человека, если ты крупный пёс), запретить большими собакам гулять с маленькими людьми (с детьми и подростками то есть). Также хотят ввести обязательную регистрацию и чипирование песелей, а за нарушения предлагаются самые разные штрафы.

Вообще, это все выглядит цивилизованно и ответственно, так что я — за. Хотя поводок можно и покороче. Кс-кстати, пара моментов из документа меня позабавили. Депутаты на всякий случай поясняют… что такое собака. Цитирую: «Под собакой в настоящей статье понимается собака (можно точку ставить, в принципе — прим. автора), являющаяся домашним животным». А второй момент — вы знали, что есть слово «ослюнение»? Я — нет! В документе вычитала (надо сказать знакомому мейнкуну, что я теперь именно так буду называть его чопорное умывание). Ещё мне очень понравился пункт об обязанностях хозяев: «Обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности собаки». Ну, наконец-то, культурная, блин, столица!

Кс-кстати, для Питера и России в целом на этой неделе был красивый повод гордиться — фотограф Игорь Метельский победил на престижном мировом конкурсе снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year. Как писали коллеги, победитель — бывший вице-губернатор Петербурга (ну, бывает). Угадайте, кто завпечатлен на его фотографии? Кошечка! Почти. Очень дикая и очень красивая рысь, которая грациозно потягивается на фоне заснеженных холмов в Приморском крае. Фотограф говорит, что для этого снимка нужно было разместить фотоловушки. Ждать удачного кадра пришлось целых полгода. Церемония награждения прошла в Лондоне. Я уверена, что дальневосточная киса произвела там на всех впечатление.

И ещё одна дальневосточная кошка попала в новостную повестку на этой неделе. МурЧС по Приморскому краю планирует заключить соглашение с заповедником «Земля леопарда». Они вместе будут поддерживать сохранение редкого хищника. «Сотрудники чрезвычайного ведомства станут хранителями пятнистой самки», — рассказали в ведомстве. И теперь подписчики выбирают ей имя. Варианты такие: Искра, Огнива, Сирена, Росина и Помпа (это что-то на пожарном?). Проголосовали уже почти 11 тысяч человек, и на первом месте с большим отрывом — Искра. Красиво и опасно! Лесной кисе подходит. Итоги подведут в понедельник.

На этой неделе было очень много добрых новостей от моих любимых товарищей из МурЧС. Сделала для вас подборку душепищательных спасений:

В тверском городе Нелидово дворовый кот залез на дерево и… застрял между ветками. Это всё потому, что кто-то слишком много ест, сказал бы Кролик. Спасателям пришлось снимать этого Винни Пуха с помощью трехколенной лестницы. Зато его забрала к себе местная жительница.

Ещё один кот застрял в окне в Белгородской области (не задалась неделя у толстопузиков). Там кот попытался выйти погулять через приоткрытое окно, застрял и повис. Хозяев дома не было, поэтому он включил сирену и сам вызвал МурЧС (коллеги поправляют, что он стал кричать на всю улицу и тем самым вызвал неравнодушных граждан, а уже они — спасателей).

А в Норильске спасатели предотвратили настоящую котострофу — пожарные спасли от огня более 20 питомцев! «Из горящей квартиры сотрудники МЧС России вынесли и привели в чувства 3 собак и 20 котов. Благодаря спасателям ведомства все питомцы живы», — рассказали в министерстве и добавили, что котята (что, там были ещё и котята?) выбежали самостоятельно. А хозяев в квартире почему-то не было, и у меня к ним есть парочка вопросов…

В Кургане тоже произошел пожар в квартире жилого дома, и там огнеборцы тоже спасли хозяев и домашних животных — кошечку из горящей квартиры, двух собак и черепаху с верхних этажей. В Великом Новгороде во время пожара в многоквартирном доме из задымленного подъезда спасли собаку, трех котов и… тоже черепаху (Совпадение? Да. Это разные черепахи, хоть и обе красноухие).

В чебоксарской ветклинике сотрудники МурЧС спасли от пожара и вывели из здания Айболита дежурного врача и двух котов.

А во Владикавказе мужчина осматривал купленный земельный участок и услышал, что кто-то скулит в глубоком люке. Он подошёл и увидел на дне собаку. Пришлось вызывать спасателей. «Пожарные МЧС России по лестнице спустились и достали хвостика из 3-метровой западни. Оказавшись на свободе, пес убежал восвояси», — рассказали в МурЧС.

В общем, нет худа без добра (и хатки без бобра, это я только что придумала). Кс-кстати, в том же МурЧС говорят, что в лесах Камчатки стали реже теряться люди. А знаете, почему? Из-за медведей! Косолапых в регионе прибавилось. Люди боятся ходить в лес и поэтому не заблуждаются. Сидят по домам, смотрят телевизор и заблуждаются в каких-то других вещах.

Но об этом — как-нибудь в другой раз. Пожалуйста, берегите себя, своих пушистых и не очень.

Ваша Майя, чау-мяу».

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).


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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


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11:46 «ЛизаАлерт» в Свердловской области: горячая линия нуждается в операторах
11:10 Произошло смертельное ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург с участием легкового и грузового автомобилей
21:20 Меньше двух месяцев осталось до выселения «кошачьей» дамы из микрорайона Заречный
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