Булька и Маяковский, Хина и Чехов, Марлоу и Стивен Кинг. В Белинке рассказали о собаках и их писателях

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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Добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции.«Миру мур, котики. Я ведь всё ещё могу к вам так обращаться? А то в последнее время к тем, кто называет себя котиками, какие-то претензии.Кс-кстати, я впервые услышала о так называемых квадроберах только тогда, когда стали предлагать их запретить. Это всё похоже на изящное кошачье лобби с помощью давно проверенного метода: хочешь привлечь к чему-то внимание — начни запрещать! У меня знакомого мейнкуна так приучили профилактические таблетки от глистов употреблять. Хозяйка достаёт эту противнейшую розовую пилюлю, как бы невзначай кладет на видное место и говорит: фу, то есть, нельзя! И уходит. А через несколько секунд из комнаты доносится тихое хрумканье. Впрочем, мейнкуны в этом плане товарищи своеобразные, что-то в них явно есть от собаки (без обид, котаны, это комплимент). Да, а теперь эта хозяйка хочет применить метод на человеко-подростке! Она намерена запретить ему есть морковь, брокколи и ещё что-то такое же зелёное (потом расскажу, сработает или нет).Кстати, пишут, что шум вокруг квадроберов уже начали монетизировать: для них продают одежду, лежанки и даже «корм»… Думаю, если идею с запретом будут всерьёз обсуждать ещё пару недель, то эти товарищи захотят создать свою партию. Документы у всех уже при себе — и усы, и лапы, и хвост.Что ж, к добрым новостям, котики (собачки или как вашей душе угодно себя называть, лишь бы все были счастливы).В родномпридумали совершенно чудеснейшую вещь. Умные и добрые люди из библиотеки Белинского организовали онлайн-выставку в честь Дня защиты животных. Кс-кстати, вы знали, что он был 4 октября? В России его почему-то не принято широко отмечать, но, мне кажется, это дело времени.Так вот, виртуальная выставка называется «Собаки и их писатели». Я зашла на сайт экспозиции и залипла на целый час. Например, оказывается, Антон Павлович Чехов из всех пород особенно ценил таксу (хотя кого же ещё — не порода, а сама краткость). Двух своих такс писатель называл Бром и Хина.— цитируют составители выставки. Очень советую вам тоже зайти и почитать — про Николая Некрасова и черного пойнтера Кадо, про Владимира Маяковского и бульдога Бульку, про Агату Кристи и фокстерьера Питера, про Стивена Кинга и корги Марлоу… Похоже, писатели черпают вдохновение в великой любви, которую дарят их питомцы (и в обязательных прогулках на свежем воздухе, куда без этого).А нав День защиты животных (так совпало) спасли целую семью попавших в беду косаток. За спасательной операцией, в которой участвовали больше 30 (!) человек, следила вся страна. Две взрослых косатки и два детёныша во время отлива попали на мелководье в Охотском море. Они могли погибнуть, если бы не настоящие Люди, которые разработали целый план спасения. Илистое дно не позволило применить технику, поэтому косатки в прямом смысле оказались в добрых руках. Их постоянно поливали водой и аккуратно, вручную, передвигали с отмели к большой глубине. Люди часами находились по пояс и по плечи в холодной воде, чтобы помочь этим огромным хищникам, таким красивым и таким беспомощным, дождаться прилива и выйти в открытое море. Это получилось не сразу. После недолгого освобождения косатки снова оказались на мелководье, и вновь несколько десятков спасателей и волонтеров отправились на помощь. В пятницу утром животные наконец были спасены — они смогли выйти в открытое море. Об этой истории рассказали в МурЧС Камчатки и, знаете, комментарии под этими сообщениями, которые с благодарностью оставляли люди из разных городов, — самое доброе, что я читала за последнее время.Ещё одна добрая история со счастливым концом произошла у нас в. Коллеги на неделе рассказали о судьбе лосенка, которого в прошлом году спасли сотрудники МурЧС и Билимбаевского лесничества. В мае прошлого года там произошёл пожар. Во время тушения лесничие и спасатели заметили на кромке пожара маленького лосёнка — ему было всего около пяти дней! Без помощи он бы не выжил. Детёныша решили эвакуировать и передать волонтёрам. Коллеги рассказывают, что добровольцы организовали сбор козьего молока, чтобы выкормить этоголосёнка. Окрепший малыш год провёл в заповеднике, где за ним внимательно следили специалисты. И вот на днях его отпустили в уральские леса, где он сможет жить в естественных условиях. Я очень рада, что во время пожара рядом с малышом оказались настоящие Люди. Но самое ужасное, что лесные пожары очень часто происходят по вине человека…А напоследок — международные финансовые новости. Национальный банкпризнал, что коты спасут мир (а я об этом всегда вам говорю!). На этой неделе там выпустили коллекционную серебряную монету, на которой изображен спящий кот. Очаровательный! На монете написано «Мир вашему дому» (а могли бы «миру мур» написать, да ведь?). «Это слова-пожелания людям жить в мире и согласии друг с другом, пожелание спокойствия и процветания хозяевам дома. Монета выражает идею мира на земле и теплоты домашнего очага», — рассказали в банке.Кс-кстати, монетка номиналом 1000 тенге выпущена тиражом всего в 2000 штук. Я сказала коллегам, что нам надо в редакцию такую одну, как сувенир. Или две. Но можно десять! Правда, за эти монетки в России ничего не купишь, но разве коты — это не международная валюта? Вот именно.Хотя о чем я… Главное, чему посвящены эти монетки, за деньги как раз и не купишь… Дарите добро, любовь и мир всем вокруг — бесплатно, просто так, без повода и круглых дат, неограниченными тиражами.Ваша Майя, чау-мяу».