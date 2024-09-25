В Нижнем Тагиле появился дорожный знак «Осторожно, кошки»

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. Мы с коллегами тут заметили, что время стало пролетать как будто быстрее. Одну из них даже пришлось подопнуть, чтобы вспомнила про мои новости. «Как конец недели? Кто сказал? Опять?!» Она говорит, что в последнее время живёт по календарю Майя — от колонки до колонки. Только добрые новости и могут вытащить её из этого вот всего.Поэтому давайте скорее к добрым новостям, если вы тоже спасаетесь только с их помощью.на этой неделе обнаружили дорожный знак «Осторожно, кошка». Говорят, это для того, чтобы водители снизили скорость на проезжей части, и чтобы животные не пострадали. Все сразу бросились писать о том, какой это мимимишный знак, но, я думаю, это знак, который предупреждает водителей об опасности кошек! Что-то вроде «Берегись автомобиля», только «Берегись кошки». Потому что, знаете, если ты кошка в суровом Нижнем Тагиле и идёшь через дорогу по своим суровым делам — то неизвестно, кто тут может пострадать, ты или все окружающие, которые тебя, разумеется, бесят. К тому же весь мир давно знает, что тагильские котаны рулят.Добрый анонс:2 октября состоится выставка «Моё собачье дело», посвящённая Свердловскому клубу служебного собаководства. Там расскажут об известных в истории клуба собаках и их подвигах, сообщает пресс-служба Музея истории Екатеринбурга. Знаете, это очень круто, когда ты на своём месте и тебе нравится твоя собачья работа. Но я, пожалуй, останусь в редакции, а коллеги пусть сходят (добавьте в план, коллеги).на этой неделе провели настоящую спасательную операцию — там на мелководье застрял огромный гренландский кит! Пишут, что он спасался от стаи косаток и, видимо, решил, что спастись сможет только на суше. Его обнаружили добрые Люди и полдня поливал его водой из вёдер и отгоняли птиц. Вскоре начался прилив, и гигнат смог уплыть обратно. Не знаю, как вы, а я после таких новостей начинаю снова верить в Людей и в то, что добро спасёт мир.А в Чувашии зоозащитники открыли частный приют для животных. Пишут, что им пришлось взять большой кредит, чтобы защитить бездомных собак, в том числе от закона, который предполагает то самое «умерщвление животных без владельцев». Теперь волонтёрам требуется любая помощь. Сейчас на их попечении 72 пёселя.в частном доме случился ночной пожар. И знаете, кто поднял на уши весь дом? Собака. «Она лаем разбудила хозяев, которые не только сами успели покинуть дом, но и вывели из сарая домашний скот», — рассказали в МурЧС. На место прибыли пожарные и потушили огонь.сотрудники МурЧС провели очередную котоспасательную операцию, мелкого сняли с ели. «Хвостатый забрался на дерево и больше суток не мог спуститься самостоятельно», — пишут в министерстве. Спасателям пришлось применить автолестницу, а котана забрал себе прохожий. (Кс-кстати, лайфхак: залез на дерево, сделал грустную мордочку, тебя спасли и взяли домой!).обнаружены голуби с перспективным мышлением. Они решили обустроить гнездо прямо на крыше регионального ГУ МЧС! «Голубёнок, исследуя свой дом, оступился и провалился в вентиляционную шахту здания. Жалобный писк услышал сотрудник ведомства Сергей Чугай. Он открыл люк и вызволил беднягу. Птенец уже воссоединился со своей стаей», — рассказали в МурЧС.Думаю, теперь за пернатыми должок. В ведомстве должны теперь придумать, как использовать их лётные возможности во время лесных пожаров. Считаю, что идея — огонь, надо предложить коллегам.Берегите себя и своих близких, пернатых и пушистых.Ваша Майя, чау-мяу»