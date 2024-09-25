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В Нижнем Тагиле появился дорожный знак «Осторожно, кошки»

Добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции.

15.34 Воскресенье, 29 сентября 2024
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Мы с коллегами тут заметили, что время стало пролетать как будто быстрее. Одну из них даже пришлось подопнуть, чтобы вспомнила про мои новости. «Как конец недели? Кто сказал? Опять?!» Она говорит, что в последнее время живёт по календарю Майя — от колонки до колонки. Только добрые новости и могут вытащить её из этого вот всего.

Поэтому давайте скорее к добрым новостям, если вы тоже спасаетесь только с их помощью.

В Нижнем Тагиле на этой неделе обнаружили дорожный знак «Осторожно, кошка». Говорят, это для того, чтобы водители снизили скорость на проезжей части, и чтобы животные не пострадали. Все сразу бросились писать о том, какой это мимимишный знак, но, я думаю, это знак, который предупреждает водителей об опасности кошек! Что-то вроде «Берегись автомобиля», только «Берегись кошки». Потому что, знаете, если ты кошка в суровом Нижнем Тагиле и идёшь через дорогу по своим суровым делам — то неизвестно, кто тут может пострадать, ты или все окружающие, которые тебя, разумеется, бесят. К тому же весь мир давно знает, что тагильские котаны рулят.

Добрый анонс: в Екотеринбурге 2 октября состоится выставка «Моё собачье дело», посвящённая Свердловскому клубу служебного собаководства. Там расскажут об известных в истории клуба собаках и их подвигах, сообщает пресс-служба Музея истории Екатеринбурга. Знаете, это очень круто, когда ты на своём месте и тебе нравится твоя собачья работа. Но я, пожалуй, останусь в редакции, а коллеги пусть сходят (добавьте в план, коллеги).

В Хабаровском крае на этой неделе провели настоящую спасательную операцию — там на мелководье застрял огромный гренландский кит! Пишут, что он спасался от стаи косаток и, видимо, решил, что спастись сможет только на суше. Его обнаружили добрые Люди и полдня поливал его водой из вёдер и отгоняли птиц. Вскоре начался прилив, и гигнат смог уплыть обратно. Не знаю, как вы, а я после таких новостей начинаю снова верить в Людей и в то, что добро спасёт мир.

А в Чувашии зоозащитники открыли частный приют для животных. Пишут, что им пришлось взять большой кредит, чтобы защитить бездомных собак, в том числе от закона, который предполагает то самое «умерщвление животных без владельцев». Теперь волонтёрам требуется любая помощь. Сейчас на их попечении 72 пёселя.

И добрая подборка новостей от МурЧС.

Под Архангельском в частном доме случился ночной пожар. И знаете, кто поднял на уши весь дом? Собака. «Она лаем разбудила хозяев, которые не только сами успели покинуть дом, но и вывели из сарая домашний скот», — рассказали в МурЧС. На место прибыли пожарные и потушили огонь.

В Петрозаводске сотрудники МурЧС провели очередную котоспасательную операцию, мелкого сняли с ели. «Хвостатый забрался на дерево и больше суток не мог спуститься самостоятельно», — пишут в министерстве. Спасателям пришлось применить автолестницу, а котана забрал себе прохожий. (Кс-кстати, лайфхак: залез на дерево, сделал грустную мордочку, тебя спасли и взяли домой!).

А в Брянской области обнаружены голуби с перспективным мышлением. Они решили обустроить гнездо прямо на крыше регионального ГУ МЧС! «Голубёнок, исследуя свой дом, оступился и провалился в вентиляционную шахту здания. Жалобный писк услышал сотрудник ведомства Сергей Чугай. Он открыл люк и вызволил беднягу. Птенец уже воссоединился со своей стаей», — рассказали в МурЧС.

Думаю, теперь за пернатыми должок. В ведомстве должны теперь придумать, как использовать их лётные возможности во время лесных пожаров. Считаю, что идея — огонь, надо предложить коллегам.

Берегите себя и своих близких, пернатых и пушистых.

Ваша Майя, чау-мяу»

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


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12:35 В Верхнем Тагиле сгорел частный дом: найдены двое погибших
12:04 В Свердловской области за вечер 28 сентября произошло несколько крупных пожаров
11:05 Появились новые подробности ДТП в Свердловской области с шестью пострадавшими
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17:07 В Свердловской области лосёнка, спасённого после пожара, вернули в дикую природу
16:55 Екатеринбуржцы могут узнать, что мотивирует их на работе с помощью нового онлайн-теста
16:19 Введение туристического налога в Свердловской области отложат
14:03 Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков надеется выйти на свободу в конце следующего года
14:02 Дело екатеринбургского охранника, которого заставляла извиняться «Русская община», передано в суд
13:46 В Екатеринбурге пройдёт Неделя глухих
13:25 Команды из Свердловской области заняли весь пьедестал на Всероссийских соревнованиях автомобилистов
13:11 Екатеринбуржцы активно утепляют дома перед продажей: спрос на услуги вырос на 57%
10:49 На трассе «Екатеринбург – Челябинск» сгорел автомобиль после ДТП: шесть человек пострадали
21:22 Три машины закупорили движение на выезде из Екатеринбурга
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