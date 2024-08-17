Миру мур. Добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

как балбес

Баскервилей

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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Новый выпуск добрых новостей от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции.«Миру мур, котики. Отвлечемся от тревожных новостей на несколько минут?Мы тут в редакции подумали, что писать про добро — это уже само по себе добро, но если ещё и сделать что-то доброе и об этом написать — то это добро в квадрате.Мои коллеги однажды рассказывали историю про то, как настоящие Люди объединились и помогли обрести дом целой семье, которая попала в сложную ситуацию. В семье Брагиных — мама, папа и трое малышей. Они очень дружные, весёлые и вообще самые замечательные пушистики на свете. Так получилось, что все они — и мама, и папа, и трое детей — не слышат и не говорят с самого рождения… Так бывает, и даже врачи разводят руками. Но, знаете, эта особенность делает их маленький уютный мир неповторимым и необычайно трогательным.В этой семье живёт потрясающе талантливая, которая пишет картины. И, кажется, что с помощью искусства она научилась слышать этот большой мир и говорить с ним.Мы хотим показать вам некоторые работы Ники (лично я, Серокот и Филя в восторге от картины с кошечкой!). Все эти картины продаются.Эти работы можно купить на нашем аукционе, напишите нам в телеграм @ppvv196. Стартовая цена одной картины — 1500 рублей. Собранные деньги пойдут на жизнь редакции и авторский гонорар юной художнице. Я верю, что у Ники большое будущее, и я точно знаю, что у нее доброе сердце. Как-нибудь попрошу, чтобы коллеги заказали у этой девочки мой портрет. Может быть даже семейный — с Серокотом и Филей (ладно, и с двуногими).И ещё несколько разных добрых историй уходящей недели.пожарные спустили с высоченного клёна кота и… его хозяйку. Оба забрались на четырехметровую высоту, спасателям пришлось спускать их по лестнице-штурмовке. Как утверждается, первым забрался кот и якобы сидел на дереве с самого утра, а уже за ним на клён взобралась отважная хозяйка, но что-то мне подсказывает, что все могло быть наоборот, почему нет? Я вот, например, за своими коллегами точно полезу и на клён, и на ель, и в избу, и на скаку, и в огонь-воду-медные трубы… Ну, вы поняли. От них вообще всякого ожидать можно.Сразу с несколькими собаками приключились разные приключения на этой неделе. Там же впожарным пришлось доставать пёселя из-под тротуарного настила. Он погналсяза какой-то живностью и умудрился застрять под дощатым покрытием. Пожарным пришлось откручивать доски. Выяснилось, что охотничек застрял в межъярусных креплениях. С ним всё хорошо, хозяйка счастлива. Тот, за кем гнался пёс, очевидно, тоже.А всотрудники МурЧС спасли пса породы хаски, который умудрился застрять между понтонами моста (понтанулся, так сказать). Спасатели с помощью верёвки вытащили его на берег. Пёс не пострадал. Мост, вроде бы, тоже.Ну, а если про настоящие понты, то здесь лидирует хозяйка «леопардового» французского бульдога. На днях обсуждали видео, на котором пса, выкрашенного в леопардовые пятна, выгуливают. Нет, ну если бы он шел в компании с иностранным консультантом и имел при себе примус, то это было бы похоже на начало интересной истории... Но пока что доброго в этой новости только реакция на неё — люди в комментариях призвали защитить пса от гламурного издевательства и потребовали, чтобы на ситуацию обратили внимание зоозащитники. Кс-кстати, моя коллега возглавляет целое ведомство — Котопека (правда, о нем пока только мы в редакции знаем). Я считаю, что такое полезное учреждение необходимо и для собак тоже. Место руководителя вакантно.И ещё одна чудесная история произошла в— шестилетний лабрадор по кличке Шерлок, который потерялся три года назад на севере столицы, на днях нашёл своих хозяев! Когда пёсельпотерялся, его обнаружил местный житель, взял к себе и назвал его Тедди. Некоторое время лабрадор жил в новом доме с новым хозяином, но… снова потерялся. Может, он прирожденный путешественник, а может, в этом заключался его дедуктивный метод, чтобы найти прежних хозяев? В этой истории помогло то, что у собаки было специальное клеймо на ухе. По этому клейму неравнодушные Люди, которые встретились Шерлоку на пути, отыскали заводчика, а он связался с хозяевами. На днях Шерлок-Тедди вернулся в свой родной дом.И напоследок — история спасения из. Домашний котёнок просунул переднюю лапку в решетку радиатора отопления и застрял. Спасателям пришлось использовать специальные инструменты, чтобы разжать секции радиатора и освободить мелкого. Никто, кроме батареи, не пострадал. Что двигало этим хвостатым инженером? Думаю, это было не просто любопытство. Пушистик решал какой-то важный квартирный вопрос, так как у него зрели претензии к управляющей компании в преддверии отопительного сезона. Но людям этого не понять.Хотя… В любом случае, это история о том, что все мы, живые существа, нуждаемся в заботе и тепле. Особенно в сезон холодных батарей.Ваша Майя, чау-мяу».