Россияне стали чаще записываться к бьюти-мастерам через Авито





– отметил руководитель категории «Красота и Здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников. «Модель онлайн-бронирования – новый инструмент для сегмента частных мастеров. Раньше заказчик и исполнитель могли договориться о времени и дате только в личной переписке, а сам специалист не всегда мог оперативно ответить на звонок или сообщение клиента»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Аналитики команды «Авито Услуги» проанализировали онлайн-записи россиян и заметили растущий спрос в услуги в бьюти-сфере: в 2024 году количество записей к мастерам увеличилось на 71%.В целом спрос на услуги бьюти-мастеров, по данным площадки, в прошлом году вырос на 13%. А самыми востребованными по итогам 2024 года оказались мастера по бровям и ресницам, к ним записывались в два раза чаше, чем в 2023 году.В связи с растущим интересом к бьюти-сфере разработчики площадки решили обновить инструмент для онлайн-записи, который, как рассказали в Авито, позволит мастерам устанавливать индивидуальное расписание на каждый день, указывать перерывы и ставить ограничения по записям. По мнению представителей площадки, возможность более гибко управлять графиком позволит частным мастерам и салонам получить до 30% больше заказов.Новым функционалам уже начали пользоваться более 150 исполнителей, добавил Санников.Сейчас подключить онлайн-запись можно для всех объявлений в категории «Красота и здоровье». В будущем на Авито эту функцию планируют добавить и в другие разделы.Новую функцию Авито интегрируют в свою площадку в партнёрстве с YCLIENTS.