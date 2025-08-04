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Обожаемую советскую комедию можно будет увидеть на большом экране в Ельцин Центре
Кадр из фильма «Любовь и голуби»
В субботу, 10 августа, в кинозале Ельцин Центра состоится бесплатный показ лирической комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Это один из самых любимых фильмов отечественного зрителя. Начало в 14:30. Вход свободный по предварительной регистрации.
Показ проходит в рамках кинопрограммы к проекту «Перестройка-40», приуроченного к 40-летию начала эпохи перемен в СССР. Цель проекта — не только напомнить о культуре и людях того времени, но и переосмыслить их значение в нашей сегодняшней жизни.
Фильм «Любовь и голуби» вышел на экраны в 1984 году, за год до начала перестройки, но уже предвосхитил многие черты новой эпохи. Это не просто комедия положений — это тонкий, человеческий рассказ о любви, верности, ошибках и возвращении домой. Главный герой, Василий Кузякин, после производственной травмы получает путевку на юг. На курорте он встречает утонченную, «городскую» Раису Захаровну и, поддавшись новому чувству, неожиданно для себя выбирает другую жизнь. Но вдали от родной деревни, жены, детей и голубей его ждёт не романтика, а чувство пустоты.
Картина, снятая с простотой и теплом, стала по-настоящему народной: цитаты из фильма мгновенно ушли в народ, а образы героев в исполнении Александра Михайлова, Нины Дорошиной, Людмилы Гурченко, Сергея Юрского и других актеров стали классикой.
Показ станет частью цикла «Кино перестройки», в рамках которого в Ельцин Центре также демонстрируются такие хиты 1980-х, как «Интердевочка», «Курьер», «Асса», «Прощание», «Холодное лето пятьдесят третьего…» и другие. Автор и куратор программы — Александра Биглер.
Показ проходит в рамках кинопрограммы к проекту «Перестройка-40», приуроченного к 40-летию начала эпохи перемен в СССР. Цель проекта — не только напомнить о культуре и людях того времени, но и переосмыслить их значение в нашей сегодняшней жизни.
Фильм «Любовь и голуби» вышел на экраны в 1984 году, за год до начала перестройки, но уже предвосхитил многие черты новой эпохи. Это не просто комедия положений — это тонкий, человеческий рассказ о любви, верности, ошибках и возвращении домой. Главный герой, Василий Кузякин, после производственной травмы получает путевку на юг. На курорте он встречает утонченную, «городскую» Раису Захаровну и, поддавшись новому чувству, неожиданно для себя выбирает другую жизнь. Но вдали от родной деревни, жены, детей и голубей его ждёт не романтика, а чувство пустоты.
Картина, снятая с простотой и теплом, стала по-настоящему народной: цитаты из фильма мгновенно ушли в народ, а образы героев в исполнении Александра Михайлова, Нины Дорошиной, Людмилы Гурченко, Сергея Юрского и других актеров стали классикой.
Показ станет частью цикла «Кино перестройки», в рамках которого в Ельцин Центре также демонстрируются такие хиты 1980-х, как «Интердевочка», «Курьер», «Асса», «Прощание», «Холодное лето пятьдесят третьего…» и другие. Автор и куратор программы — Александра Биглер.
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