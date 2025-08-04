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Обожаемую советскую комедию можно будет увидеть на большом экране в Ельцин Центре

21.32 Вторник, 5 августа 2025
Кадр из фильма «Любовь и голуби»
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В субботу, 10 августа, в кинозале Ельцин Центра состоится бесплатный показ лирической комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Это один из самых любимых фильмов отечественного зрителя. Начало в 14:30. Вход свободный по предварительной регистрации.

Показ проходит в рамках кинопрограммы к проекту «Перестройка-40», приуроченного к 40-летию начала эпохи перемен в СССР. Цель проекта — не только напомнить о культуре и людях того времени, но и переосмыслить их значение в нашей сегодняшней жизни.

Фильм «Любовь и голуби» вышел на экраны в 1984 году, за год до начала перестройки, но уже предвосхитил многие черты новой эпохи. Это не просто комедия положений — это тонкий, человеческий рассказ о любви, верности, ошибках и возвращении домой. Главный герой, Василий Кузякин, после производственной травмы получает путевку на юг. На курорте он встречает утонченную, «городскую» Раису Захаровну и, поддавшись новому чувству, неожиданно для себя выбирает другую жизнь. Но вдали от родной деревни, жены, детей и голубей его ждёт не романтика, а чувство пустоты.

Картина, снятая с простотой и теплом, стала по-настоящему народной: цитаты из фильма мгновенно ушли в народ, а образы героев в исполнении Александра Михайлова, Нины Дорошиной, Людмилы Гурченко, Сергея Юрского и других актеров стали классикой.

Показ станет частью цикла «Кино перестройки», в рамках которого в Ельцин Центре также демонстрируются такие хиты 1980-х, как «Интердевочка», «Курьер», «Асса», «Прощание», «Холодное лето пятьдесят третьего…» и другие. Автор и куратор программы — Александра Биглер.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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21:32 Обожаемую советскую комедию можно будет увидеть на большом экране в Ельцин Центре
21:17 На железнодорожном переезде в Богдановиче грузовик столкнулся с поездом
21:15 Третий сезон всероссийского конкурса «Маркетолог года» стартует 12 августа
21:01 Непутёвая мать из Каменского района осуждена за злостное уклонение от уплаты алиментов
20:23 В Свердловской области за сутки ликвидированы 17 пожаров
17:38 Администрацию Краснотуриньского округа обязали сделать освещение на окраине посёлка Рудничный
17:22 В Полевском у иностранцев аннулировали семь водительских удостоверений
16:42 Для помощи диким животным в зимнее время в Свердловской области выращивают кормовые поля
16:14 В Свердловской области начали судить за реабилитацию нацизма 75-летнего пенсионера
15:38 В ГИБДД раскрыли подробности смертельного ДТП в посёлке Верхнее Дуброво
15:30 В Екатеринбурге сдали многоэтажку со встроенно-пристроенным детским садом
13:16 Водителю опрокинувшегося на строителя автокрана вынесли приговор в Екатеринбурге
12:25 На части улиц Юго-Западного района Екатеринбурга на два дня запретят парковку
11:52 Перегородившего дорогу реанимобилю водителя в Екатеринбурге нашли
11:39 Ещё 27 человек госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит в Свердловской области
11:04 Решение о ликвидации «Фонда Ройзмана*» осталось в силе
09:53 Свердловское УГИБДД сообщает о росте аварийности с участием мототранспорта
08:43 Ускоряющие заживление ран аппараты привезли в Свердловскую область
08:36 В связи с избиением школьницы в Екатеринбурге СК начал проверку
08:30 Юноша на питбайке погиб в посёлке Верхнее Дуброво
22:54 Роскомнадзор заблокировал трек свердловской группы АК-47
21:18 В аварии на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов погиб водитель легковушки
20:51 С экс-сотрудника свердловского Роспотребнадзора взыскали незаконно полученные больничные
20:22 Почти пять сотен человек пожелали учиться в Школе кино Свердловской киностудии
20:08 Больницей в Туринске закончила воскресная поездка для двух взрослых и ребёнка
19:24 В Кушве подрядчик вернёт в городской бюджет почти пять миллионов рублей
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