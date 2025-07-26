Почти пять сотен человек пожелали учиться в Школе кино Свердловской киностудии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Школе кино, работающей на базе Свердловской киностудии, завершился приём заявок на обучение на курсе семинаров для второго состава съёмочной группы. В этом году конкурс вызвал оживлённый отклик — поступило 483 анкеты со всей страны.Наибольший интерес у претендентов вызвало направление «Ассистент художника-постановщика», собравшее рекордное количество заявок. Также высокую активность продемонстрировали потенциальные ассистенты исполнительного продюсера и механики камеры.Из-за большого количества заявок конкурс на место получился от 5 до 10 человек в зависимости от специальности. Это позволяет говорить о повышенном интересе к курсам, но и о высокой конкуренции. В настоящее время заявки проходят экспертную оценку: специалисты внимательно изучают портфолио, мотивационные письма и профессиональные ориентиры соискателей.С 5 августа начнётся второй этап приёма на курсы — собеседования с мастерами. Первыми приглашения на интервью получат поступающие на направления ассистентов художника-постановщика, ассистентов исполнительного продюсера и механиков камеры. Со следующей недели — с 10 по 18 августа — начнут рассылку приглашений для ассистентов художника по костюмам.Тем, кто не прошёл во второй этап, организаторы обещают прислать индивидуальные письма на электронную почту — с благодарностью за участие и пожеланиями удачи.