Возрастное ограничение 18+
На фестивале растений в Екатеринбурге заговорит ДК ВИЗа
Фото: Юлия Кольтенберг
Завтра, 2 августа, во дворе Культурного центра «Верх-Исетский» в Екатеринбурге пройдёт фестиваль комнатных растений «Три Куста Фест». Участники мероприятия станут и первыми аудиоэкскурсантами по зданию ДК.
Фестиваль растениеводов начнётся в 11.00. Гостей ждут читальный зал под открытым небом, буккроссинг, обмен растениями, маркет с горшками и удобрениями, мастер-классы по уходу за комнатными растениями, а также уличный концерт. Аудиоэкскурсия, которую организаторы назвали «Голос ДК», стартует в 17.00. Это будет погружение в историю здания, которому в 2005 году исполняется 68 лет. Дворец культуры, предназначенный для рабочих Верх-Исетского завода, за десятилетия претерпел множество изменений, но его стены по-прежнему хранят память о людях, событиях и эпохах. Вот об исторических людях и значимых для ДК людях и расскажет аудиоэкскурсия.
Активности «Три Куста Феста» бесплатны для всех желающих. Билеты на «Голос ДК» можно приобрести онлайн (количество мест ограничено).
Фестиваль растениеводов начнётся в 11.00. Гостей ждут читальный зал под открытым небом, буккроссинг, обмен растениями, маркет с горшками и удобрениями, мастер-классы по уходу за комнатными растениями, а также уличный концерт. Аудиоэкскурсия, которую организаторы назвали «Голос ДК», стартует в 17.00. Это будет погружение в историю здания, которому в 2005 году исполняется 68 лет. Дворец культуры, предназначенный для рабочих Верх-Исетского завода, за десятилетия претерпел множество изменений, но его стены по-прежнему хранят память о людях, событиях и эпохах. Вот об исторических людях и значимых для ДК людях и расскажет аудиоэкскурсия.
Активности «Три Куста Феста» бесплатны для всех желающих. Билеты на «Голос ДК» можно приобрести онлайн (количество мест ограничено).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию