В екатеринбургском музее рассказывают про четвероногих героев войны

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Лекция на неоднозначную и печальную тему «Животные и война» пройдёт в последний июля в Музее природы Урала. Из неё слушатели узнают, что подвиги на фронтах Великой Отечественной войны совершали не только люди.Лектор — ведущий научный сотрудник Музея природы Урала Марья Морозова — расскажет о том, как звери и птицы стали незаменимыми союзниками человека в военные годы. Она напомнит (а кто-то узнает об этом впервые), что различные боевые и прочие задачи на фронте выполняли собаки, лошади, олени и даже верблюды. Их участие тоже был ценным вкладом в освобождение территории СССР от оккупантов и в победу над фашистской Германией.Собаки сопровождали связистов, искали мины, выносили раненых с поля боя и даже подрывали вражеские танки. Лошади и олени перевозили боеприпасы, провизию и медикаменты по труднопроходимой местности, где техника была бессильна. В северных регионах и пустынях свою службу несли верблюды — выносливые и надежные.Начнётся лекция под названием «Животные и война» в четверг, в 16.30. Билеты на неё можно будет приобрести на месте, в музее, который расположен по адресу «улица Горького, 4».