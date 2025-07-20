Искусству киномонтажа поучат в Ельцин-центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В следующий вторник, 29 июля, в Екатеринбурге на Театральной платформе «В Центре» состоится мастер-класс по киномонтажу. Проведёт его режиссёр, сценаристка, педагог и продюсер Алёна Тремазова.Алёна Тремазова — выпускница ВГИКа, ученица Николая Коляды и руководитель авторской мастерской «Kinolook». На вторничном мастер-классе она расскажет о классических законах монтажа и о том, как сознательно их нарушать во имя выразительности и авторского почерка. Участники узнают, как работать с монтажным звукозрительным образом, как управлять вниманием зрителей с помощью ритма, кадра и звука, как «переписать» сцену на монтажном столе и изменить её смысл. Особое внимание будет уделено понятию «монтажной фразы» — приёму, который позволяет выстраивать собственный визуальный язык и рассказывать истории в уникальной форме.В финале мастер-класса гостей ждёт участие в авторской настольной игре «Кино-мемы», которая в игровой форме поможет закрепить основные принципы монтажа и взглянуть на кино как на живую, многослойную структуру.Мероприятие входит в летнюю образовательную программу «Театр без театра», которая открывает закулисье театральной и экранной профессии для широкой аудитории.Начало мастер-класса Алёны Тремазовой в 19.00. Билеты (цены на которые довольно кусачие) приобрести можно уже сейчас.