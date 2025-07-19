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Музыкальную школу в Екатеринбурге оснастили настоящим органом

20.13 Пятница, 25 июля 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
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В Екатеринбурге завершился монтаж первого в городе школьного акустического органа. Он будет звучать в новом здании детской музыкальной школы № 7 имени Сергея Рахманинова.

Как поясняет официальный портал Екатеринбурга, строительство нового корпуса музыкальной школы подходит к завершению. Рабочие занимаются отделкой помещений и на площадке площадью полторы тысячи квадратных метров создаются комфортные условия для занятий музыкой. В здании разместятся учебные классы, современная студия звукозаписи, а также актовый зал на 118 мест с эстрадной сценой. Под крайне редкий для музыкальных школ инструмент — акустический орган — оборудован отдельный зал на втором этаже учреждения. До сих пор единственным городом в России, где орган был установлен в детском образовательном учреждении, оставался Санкт-Петербург.

Первых учеников обновлённая школа примет уже 1 сентября текущего года. Музыкальные педагоги и администрация рассчитывают, что появление акустического органа станет стимулом для развития органной культуры в регионе и повысит интерес к классическому музыкальному образованию среди молодёжи.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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11:58 Сбившему человека и скрывшемуся с места ДТП водителю в Нижнем Тагиле грозит уголовное дело
11:24 Расследование дела об изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек 30 лет назад в Екатеринбурге завершили
10:42 В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка в светлых кроссовках
10:07 Под свердловским посёлком Верхнее Дуброво под колёса Volkswagen попал 14-летний велосипедист
09:45 Белоярская АЭС расширит запас резервного оборудования
20:52 Доцент одного из екатеринбургских вузов пойдёт под суд за вымогательство
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