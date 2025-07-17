«Счастливая семья» появилась у родильного дома в Верхней Пышме

Фото предоставлено администрацией Верхней Пышмы





– рассказал автор скульптуры Александр Кокотеев. «У меня давно сложилось мнение, что российской семье нужно иметь троих детей. И когда я впервые услышал из уст Владимира Путина аналогичное мнение, родилась мысль о такой скульптурной композиции. Всё сложилось, эскизы понравились. В скульптуре есть энергетика и чувственность, я доволен результатом»,





– сказал Иван Зернов. «Новый арт-объект "Счастливая семья" стал настоящим украшением нашего современного роддома. Супружеская пара с двумя детьми и новорождённым младенцем, воплощенная в бронзе, – это символ традиционной крепкой семьи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Верхней Пышме перед родильным домом Центральной городской клинической больницы установили скульптурную композицию «Счастливая семья».Главные герои композиции – супружеская пара, двое её подросших детей и пятый член семьи, новорождённый малыш на руках у мамы. Над скульптурной группой работали восемь месяцев. Сделали её из бронзы. Высота композиции вместе с постаментом составляет 3 метра, ширина – 2,3 метра, вес – 4 тонны. Изготовленную литейным домом «Дубровин» конструкцию смонтировали всего за два часа.Как рассказал главный врач Верхнепышминской ЦГКБ Вячеслав Денисов, идея создания зародилась в 2024 году, который был объявлен Годом семьи, а воплотил её уральский скульптор-монументалист Александр Кокотеев.Открытие скульптуры приурочили к первому юбилею самого нового роддома Свердловской области – в 2025 году ему исполняется пять лет. Здесть 86 квалифицированных сотрудников помогают стать мамами жительницам Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Невьянска, Новоуральска, Берёзовского, Верхнего Тагила и других населённых пунктов.Важность появления монумента отметил глава городского округа Верхняя Пышма Иван Зернов.Также сообщается, что в рамках проекта «Охрана материнства и детства» в 2025 году перинатальным центрам Свердловской области передадут 170 единиц оборудования, и ещё 326 единиц оборудования закупят для женских консультаций в городах региона.