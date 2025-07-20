Известный уральский музыкант даст камерный концерт на яхте в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На следующей неделе в Екатеринбурге состоится особенное музыкальное событие. Известный уральский музыкант Миша Лузин даст концерт на ВИЗовском пруду, а сценой ему послужит палуба яхты.Концерт на яхте приурочен к выходу нового альбома Миши Лузина под названием «Океан или космос». Диск содержит композиции, написанные под влиянием трёх таких разных городов — Екатеринбурга, Тбилиси и Лондона. Часть песен в Лондоне и была записана, да не где-нибудь, а в легендарной студии «Abbey Road», навеки прославленной группой «The Beatles». Песни альбома посвящены путешествиям и внутренним открытиям.Концерт на воде будет состоять не только из новых песен. Но услышать их вживую можно будет только дюжине счастливчиков — всё же выступление Миши Лузина пройдёт не на яхте Абрамовича, а на обычной уральской яхточке, которая не слишком вместительна.Стоит отметить, что у музыканта уже был опыт выступления на палубе, но корабля значительно больше: во время плавания на борту барка «Крузенштерн» он давал концерт посреди Атлантики.Начало концерта на ВИЗовском пруду запланировано на восемь часов вечера. Забронировать билет можно попытаться успеть через Telegram-бота: https://t.me/storiesbar_bot (в поиске нужно ввести «Лузин»).