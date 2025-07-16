В Белинке появилась возможность полюбоваться на портреты облаков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Этим вечером, 23 июля, в галерейном пространстве Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского открывается выставка «Облачный атлас». В экспозиции собраны «портреты» облаков, написанные екатеринбургским художником Александром Елизаровым.Творчество Елизарова — это мир облаков, облачков и туч, превращенных в воздушные скульптуры и причудливые композиции. Художник словно лепит из облаков сложные фигуры, возводит башни и формирует сцены, напоминающие античные сюжеты, но при этом его картины далеки от абстракции, — отмечают в библиотеке. Все произведения написаны на фоне изысканных «световых шоу» природы, что придаёт им особую живописную глубину.К открытию выставки «Облачный атлас» был подготовлен художественно-поэтический перформанс «Только про облака». Он заключается в том, что литераторы Екатеринбурга декламируют собственные произведения, вдохновленные небесными пейзажами, а также читают классические стихи о «небесных странниках» — от Гавриила Державина до Иосифа Бродского.Вход на выставку свободный. Экспозиция будет работать до 27 сентября.