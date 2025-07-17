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В екатеринбургском Парке 50-летия ВЛКСМ выровняли «Портал»

10.41 Среда, 23 июля 2025
Фото: «Сохраним Парк 50 лет ВЛКСМ/Парк на Ясной» / t.me/park50letlive
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В Екатеринбурге команда художника Красила Макара откалибровала его арт-объект «Портал» в Парке 50-летия ВЛКСМ.

Объект был установлен в парке в 2022 году, и поскольку его поставили в болотистой части парка, со временем из-за вязкости почвы он покосился.

«Художник внимательно следит за состоянием своего творения. В прошлом году подкрашивали, в этом году команда Красила Макара восстановила эстетику и магические свойства знаменитой арки. Создатель сам оплачивает все расходы по уходу за порталом. Вот такое ответственное искусство»,

рассказали в телеграм-канале парка.


Для выравнивания стрит-арт-объекта потребовалось более 50 часов работы и один манипулятор.

Вспоминая время, когда «Портал» только появился, команда парка призналась, что изначально арт-объект был для них «странной историей, совсем непривычной», но сейчас парк 50-летия ВЛКСМ без «Портала» трудно представить. Объект стал неотъемлемой частью парка и породил свои легенды.

«Говоря о необычных свойствах и волшебных силах объекта, ребята из команды художника заметили, что после установки Портала на этом месте появилась ещё одна тропинка. Некоторые люди обходят его. Один из посетителей парка сообщил, что после того, как он прошёл через арку, его жизнь поменялась»,

– пишут в канале.


Арт-объект «Портал» символизирует переход от прошлого в будущее. Его создателю – Красилу Макару – 136 лет.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:41 В екатеринбургском Парке 50-летия ВЛКСМ выровняли «Портал»
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09:50 На Серовском тракте разбился мужчина на Kia K5
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21:10 В Тугулымском районе погиб 15‑летний подросток
20:47 В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о смертоносных побоях
19:46 Писатель Алексей Иванов привезёт в Екатеринбург «храбрые» наклейки
19:12 Почти полтора миллиона будет стоить ДТП двухлетней давности екатеринбуржцу
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17:57 На пешеходном переходе на трассе под Асбестом под грузовиком попал мужчина
17:29 Кольцовские таможенники не разрешили стоматологу провезти рабочие инструменты и материалы
17:03 Облсуд увеличил сумму компенсации в пользу брата погибшего на стройплощадке в Ирбите мальчика
16:30 Свердловские хирурги спасли краснотурьинца от проросшей через кости черепа опухоли
15:42 Дело пытавшихся поджечь поезд пятерых подростков из Красноуральска передали в суд
15:10 СМИ: в метро Екатеринбурга девочке зажало голову
14:26 За неделю клещи «покусали» ещё около 500 жителей Свердловской области
13:55 В Сухом Логу под колёсами пассажирского автобуса погиб пенсионер
13:12 Экс-начальника РЭО ГИБДД Полевского приговорили к семи годам колонии за взяточничество
12:42 Травмирования пятилетней девочки электросамокатом в Нижнем Тагиле заинтересовался глава СК
12:26 В уральской столице задержали подозреваемого в нападении на трёх пенсионерок
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