В екатеринбургском Парке 50-летия ВЛКСМ выровняли «Портал»





рассказали в телеграм-канале парка. «Художник внимательно следит за состоянием своего творения. В прошлом году подкрашивали, в этом году команда Красила Макара восстановила эстетику и магические свойства знаменитой арки. Создатель сам оплачивает все расходы по уходу за порталом. Вот такое ответственное искусство»,





– пишут в канале. «Говоря о необычных свойствах и волшебных силах объекта, ребята из команды художника заметили, что после установки Портала на этом месте появилась ещё одна тропинка. Некоторые люди обходят его. Один из посетителей парка сообщил, что после того, как он прошёл через арку, его жизнь поменялась»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге команда художника Красила Макара откалибровала его арт-объект «Портал» в Парке 50-летия ВЛКСМ.Объект был установлен в парке в 2022 году, и поскольку его поставили в болотистой части парка, со временем из-за вязкости почвы он покосился.Для выравнивания стрит-арт-объекта потребовалось более 50 часов работы и один манипулятор.Вспоминая время, когда «Портал» только появился, команда парка призналась, что изначально арт-объект был для них «странной историей, совсем непривычной», но сейчас парк 50-летия ВЛКСМ без «Портала» трудно представить. Объект стал неотъемлемой частью парка и породил свои легенды.Арт-объект «Портал» символизирует переход от прошлого в будущее. Его создателю – Красилу Макару – 136 лет.