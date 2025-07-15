Писатель Алексей Иванов привезёт в Екатеринбург «храбрые» наклейки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ближайшую субботу, 26 июля, в Ельцин-центре Екатеринбурга поклонников современной прозы ждёт большая литературная программа. «Гвоздём» её станет творческая встреча с известным российским писателем Алексеем Ивановым.Встреча с автором популярных романов «Общага-На-Крови», «Пищеблок», «Географ глобус пропил» начнётся в 16.00. Беседу с писателем об Урале и уральской идентичности проведёт литературовед и модератор Ольга Новгородова. Гости смогут задать вопросы автору, поговорить о книгах и получить автограф.Но литературные активности в этот день начнутся значительно раньше. С 11:00 до 18:00 в атриуме Ельцин-центра будет работать книжная веранда издательства «Альпина». В течение всего дня на площадке выступят авторы издательства, а также развернётся книжная ярмарка. Отдельный большой стенд «Книги Алексея Иванова» подготовят организаторы: здесь можно будет приобрести практически все издания писателя и подписать их прямо на месте.Продюсер писателя Юлия Зайцева раскрыла небольшой сюрприз, который готовится на субботу. На стенде писателя желающие смогут выбрать термонаклейки из набора для одежды с фирменным слоганом «Город храбрых», который Иванов придумал для своей документальной книге «Ёбург». В набор вошли характерные цитаты автора и остроумные графические элементы, которые можно нанести на майки, толстовки, шоперы или любую ткань, принесённую с собой либо купленную на стенде.