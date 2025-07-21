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Свердловская киностудия продолжает приём на курсы «киношных» профессий
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В этом месяце Свердловская киностудия открыла приём заявок на пятый поток Школы кино. Программы курсов ориентированы на подготовку специалистов второго состава съёмочной группы, которые востребованы в современной киноиндустрии.
В 2025 году киностудия набирает на курсы следующих специальностей: ассистент художника-постановщика, ассистент исполнительного продюсера по работе с документацией, ассистент художника по костюмам, механик камеры и ассистент осветителя. Для мечтающих о работе в кино освоение этих — прямо скажем, не самых творческих, — профессий может стать ступенькой к более желанным видам «киношной» деятельности.
Условия поступления просты. Кандидатам должно быть не менее 18 лет, требуется средне-специальное или высшее образование, проживание в регионах УрФО и готовность к интенсивному обучению, включая занятия в будние дни. Обязательны стремление к работе в кино, готовность к ненормированному графику и экспедициям.
Как отмечают в Школе кино, курсы ведут практикующие специалисты киноиндустрии. Обучение проводится по программам дополнительного профессионального образования, а после завершения курса студенты участвуют в съёмках игрового короткометражного фильма и получают удостоверение о повышении квалификации. Тем самым им будет открыт путь к стажировке на проектах Свердловской киностудии. Подать заявку можно до 31 июля 2025 года на официальном сайте Школы кино.
С 2021 года Школа кино выпустила десятки специалистов, среди которых ассистенты по актёрам, монтажёры на площадке, директора кинопроизводства, ассистенты гаффера и бригадиры массовых сцен. В 2024 году выпускниками курсов стали 87 человек.
В 2025 году киностудия набирает на курсы следующих специальностей: ассистент художника-постановщика, ассистент исполнительного продюсера по работе с документацией, ассистент художника по костюмам, механик камеры и ассистент осветителя. Для мечтающих о работе в кино освоение этих — прямо скажем, не самых творческих, — профессий может стать ступенькой к более желанным видам «киношной» деятельности.
Условия поступления просты. Кандидатам должно быть не менее 18 лет, требуется средне-специальное или высшее образование, проживание в регионах УрФО и готовность к интенсивному обучению, включая занятия в будние дни. Обязательны стремление к работе в кино, готовность к ненормированному графику и экспедициям.
Как отмечают в Школе кино, курсы ведут практикующие специалисты киноиндустрии. Обучение проводится по программам дополнительного профессионального образования, а после завершения курса студенты участвуют в съёмках игрового короткометражного фильма и получают удостоверение о повышении квалификации. Тем самым им будет открыт путь к стажировке на проектах Свердловской киностудии. Подать заявку можно до 31 июля 2025 года на официальном сайте Школы кино.
С 2021 года Школа кино выпустила десятки специалистов, среди которых ассистенты по актёрам, монтажёры на площадке, директора кинопроизводства, ассистенты гаффера и бригадиры массовых сцен. В 2024 году выпускниками курсов стали 87 человек.
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