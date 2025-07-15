В Музее Миши Брусиловского откроется выставка Юрия Шерова

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В четверг, 24 июля, в Екатеринбурге стартует персональная выставка художника-примитивиста Юрия Шерова. Экспозиция расположится в Музее Миши Брусиловского, что на улице Энгельса.На выставке будут представлены 51 работа художника, каждая из которых — это своеобразный рассказ о жизни, наполненный запахами, звуками и воспоминаниями. Как говорит сам автор: «Идёшь по улице, видишь, и не надо ничего сочинять». Эти подсмотренные, непридуманные, образы Шеров переносит на полотна с детской непосредственностью и любопытством к окружающему миру, который он будто бы каждый раз открывает для себя заново. И зрителей своих картин приглашает взглянуть на городские улочки или деревенские пейзажи таким же искренне заинтересованным взглядом, а на забавные, но тёплые портреты жителей глубинки — ещё и с любовью, как на родителей или на соседей, с которыми прожил душа в душу много лет.Как отмечают организаторы выставки, работы Шерова наполнены живыми историями и ностальгией по российской провинции. В его картинах — мир, в котором нет случайных персонажей: каждый дом, дерево или кот имеют свою судьбу. Художник соединяет в миниатюрах правду и вымысел, точные детали и атмосферу тепла.Официальное открытие выставки запланировано на 18.30. Билеты можно приобрести по предварительной регистрации.Для справки: Юрий Шеров родился 21 мая 1976 года в Обнинске, окончил Обнинский институт искусств. С 2008 года он провел более 20 персональных выставок, став заметной фигурой в современном российском искусстве.