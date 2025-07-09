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Пассажирам Екатеринбургского метрополитена рассказывают историю метро
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Поездки в екатеринбургском метро становятся познавательными: в вагонах начали звучать отрывки из нового аудиогида «50 лет под землей. История метро Екатеринбурга». Записи можно услышать прямо во время остановок поездов.
Аудиогид был создан при поддержке Администрации Екатеринбурга, компании «Атлас Девелопмент» и Музея истории города. Он включает 10 эпизодов длительностью до 10 минут и каждый посвящён отдельной станции метрополитена — от первой «Проспект Космонавтов» до новой «Бажовской».
Главный рассказчик — «Дух метрополитена», которого озвучил актёр театра «Центр современной драматургии» Григорий Ильин. Он не только делится фактами о строительстве и дизайне станций, но шутит, поёт и даже читает стихи, превращая обычный подкаст в увлекательный аудиоспектакль.
Полную версию путеводителя можно бесплатно послушать на популярных подкаст-платформах, — уточняет официальный портал Екатеринбург.рф.
Аудиогид был создан при поддержке Администрации Екатеринбурга, компании «Атлас Девелопмент» и Музея истории города. Он включает 10 эпизодов длительностью до 10 минут и каждый посвящён отдельной станции метрополитена — от первой «Проспект Космонавтов» до новой «Бажовской».
Главный рассказчик — «Дух метрополитена», которого озвучил актёр театра «Центр современной драматургии» Григорий Ильин. Он не только делится фактами о строительстве и дизайне станций, но шутит, поёт и даже читает стихи, превращая обычный подкаст в увлекательный аудиоспектакль.
Полную версию путеводителя можно бесплатно послушать на популярных подкаст-платформах, — уточняет официальный портал Екатеринбург.рф.
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