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В Ельцин-центре покажут ещё один культовый фильм времён Перестройки

21.20 Четверг, 17 июля 2025
Кадр из фильма «Город Зеро»
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Когда режиссёр Карен Шахназаров был молод, он находил в себе смелости своими фильмами высказываться о недостатках общества и государственного строя. Благо, в конце 80-х и начале 90-х это было и модно, и безопасно.

Одно из самых смелых шахназаровских творений — абсурдистскую сатиру «Город Зеро» — предлагают освежить в памяти в Ельцин-центре. Показ фильма бесплатно состоится в ближайшее воскресенье, 20 июля, в рамках проекта «Перестройка-40».

Напомним, главный герой «Города Зеро» — инженер Алексей Варкин (в талантливом исполнении Леонида Филатова), — отправляется в командировку и неожиданно оказывается в фантастическом городе, где привычная логика перестает работать, а скрытая абсурдность повседневной жизни обретает реальные формы. Каждая новая встреча всё больше погружает героя в непонятный, лишённый твёрдых основ, мир, из которого, кажется, невозможно выбраться.

Помимо Леонида Филатова в «Городе Зеро» сыграло множество любимых отечественным зрителем актёров: Армен Джигарханян, Олег Басилашвили, Владимир Меньшов, Евгений Евстигнеев. Вместе с режиссёром они высмеяли, в частности, бюрократическое болото, с которым в СССР можно было встретиться на каждом шагу, а заодно — и весь период Застоя, который казался бесконечным.

Сеанс в кинозале Ельцин-центра начнётся в 16.30. Для посещения необходима предварительная регистрация.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:18 Посвящённый уральскому писателю гастро-литературный вечер проведут в Екатеринбурге
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19:36 Жителей Буланаша питьевой водой снабжали нелицензионно
19:20 В одном из 15 свердловских пожаров минувших суток пострадал человек
17:46 Жителя Камышлова обязали вернуть государству более 900 тысяч рублей за отказ от контракта с Минобороны
17:40 Из-за пьяного отца в Ирбите семилетний ребёнок выбежал на дорогу и попал под колёса
17:29 Бывшему начальник ГИБДД Полевского запросили 11 лет лишения свободы за взяточничество
17:01 Паслер заявил об отсутствии намерений массово расторгать действующие концессии
16:44 СМИ сообщают о возбуждении ещё одного уголовного дела в связи со взрывом газа в Нижнем Тагиле в 2024 году
16:13 В Верхней Пышме в честь 170-летия города открыли стелу
15:43 Дело заказавшей убийство экс-супруга екатеринбурженки передали в суд
14:10 Паслер анонсировал строительство жилья для медицинских работников
13:50 Известному криминальному авторитету Овчинникову огласили приговор в Екатеринбурге
12:51 Паслер обещал полное объявление троллейбусного парка в Екатеринбурге
12:03 Пьяная мать с ребёнком в машине въехала в опору ЛЭП в Камышловском районе
11:38 Из антисанитарных условий забрали приставы восьмимесячного малыша в Екатеринбурге
10:42 Очередного «бегунка» задержали в Екатеринбурге после хищения сбережений у горожанки
09:42 Заброшенные пашни обнаружил Россельхознадзор в Свердловской области
09:11 Социолог УрФУ Багирова предложила начислять пенсионные баллы за родительский труд
21:40 Открыт последний участок трассы Екатеринбург — Казань
21:05 Мутвалы Шыхлински поместили в СИЗО на два месяца
21:01 На трассе под Екатеринбургом введено реверсивное движение из-за серьёзного ДТП
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