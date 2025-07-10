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В Ельцин-центре покажут ещё один культовый фильм времён Перестройки
Кадр из фильма «Город Зеро»
Когда режиссёр Карен Шахназаров был молод, он находил в себе смелости своими фильмами высказываться о недостатках общества и государственного строя. Благо, в конце 80-х и начале 90-х это было и модно, и безопасно.
Одно из самых смелых шахназаровских творений — абсурдистскую сатиру «Город Зеро» — предлагают освежить в памяти в Ельцин-центре. Показ фильма бесплатно состоится в ближайшее воскресенье, 20 июля, в рамках проекта «Перестройка-40».
Напомним, главный герой «Города Зеро» — инженер Алексей Варкин (в талантливом исполнении Леонида Филатова), — отправляется в командировку и неожиданно оказывается в фантастическом городе, где привычная логика перестает работать, а скрытая абсурдность повседневной жизни обретает реальные формы. Каждая новая встреча всё больше погружает героя в непонятный, лишённый твёрдых основ, мир, из которого, кажется, невозможно выбраться.
Помимо Леонида Филатова в «Городе Зеро» сыграло множество любимых отечественным зрителем актёров: Армен Джигарханян, Олег Басилашвили, Владимир Меньшов, Евгений Евстигнеев. Вместе с режиссёром они высмеяли, в частности, бюрократическое болото, с которым в СССР можно было встретиться на каждом шагу, а заодно — и весь период Застоя, который казался бесконечным.
Сеанс в кинозале Ельцин-центра начнётся в 16.30. Для посещения необходима предварительная регистрация.
Одно из самых смелых шахназаровских творений — абсурдистскую сатиру «Город Зеро» — предлагают освежить в памяти в Ельцин-центре. Показ фильма бесплатно состоится в ближайшее воскресенье, 20 июля, в рамках проекта «Перестройка-40».
Напомним, главный герой «Города Зеро» — инженер Алексей Варкин (в талантливом исполнении Леонида Филатова), — отправляется в командировку и неожиданно оказывается в фантастическом городе, где привычная логика перестает работать, а скрытая абсурдность повседневной жизни обретает реальные формы. Каждая новая встреча всё больше погружает героя в непонятный, лишённый твёрдых основ, мир, из которого, кажется, невозможно выбраться.
Помимо Леонида Филатова в «Городе Зеро» сыграло множество любимых отечественным зрителем актёров: Армен Джигарханян, Олег Басилашвили, Владимир Меньшов, Евгений Евстигнеев. Вместе с режиссёром они высмеяли, в частности, бюрократическое болото, с которым в СССР можно было встретиться на каждом шагу, а заодно — и весь период Застоя, который казался бесконечным.
Сеанс в кинозале Ельцин-центра начнётся в 16.30. Для посещения необходима предварительная регистрация.
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