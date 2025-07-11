Посвящённый уральскому писателю гастро-литературный вечер проведут в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Не самым обычным способом решили напомнить о творчестве Владислава Крапивина в Екатеринбурге. В одном из баров уральской столицы проведут гастро-литературный вечер, посвящённый прославленному писателю.Вечер «Лето кончится не завтра» в баре «Молодость» запланирован на 22 июля. Организаторы его обещают атмосферу романтики, приключений и мечтаний, которыми живет каждое поколение юных читателей уральского писателя. В программе — гастрономическое путешествие по страницам произведений Командора: четыре блюда от шеф-повара Артема Антошина и авторские коктейли с морским характером от бармена Фёдора Хрусталёва. Гостей ждут рассказы о жизни и творчестве Крапивина, мастер-классы по вязанию морских узлов и фехтованию от искусствоведа и фотографа Вероники Романовой, а также атмосфера заката над Верх-Исетским прудом, где много лет назад зарождался отряд «Каравелла».Начало вечера наметили на 20.00, а продлится он около двух часов. Количество мест ограничено — поучаствовать в мероприятии смогут всего 15 человек. Поэтому, о билетах рекомендуется побеспокоиться уже сейчас.