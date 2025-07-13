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В Верхней Пышме в честь 170-летия города открыли стелу

16.13 Четверг, 17 июля 2025
Фото предоставлено администрацией Верхней Пышмы
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В череде событий, посвященных празднованию Дня металлурга в 2025 году, в Верхней Пышме в честь 170-летие города и другие памятные даты, связанные с развитием металлургического производства в Медной столице Урала, торжественно открыли стелу. Она появилась на улице Орджоникидзе.

Значимость минувшего года, когда отмечались юбилейные даты, отметил глава городского округа Верхней Пышмы Иван Зернов.

«Прошедший 2024 год стал значимым для нас: мы отметили 170-летие города, 90-летие градообразующего предприятия. Установленная стела является символом единства, олицетворяя совместные усилия для достижения поставленных целей, а также содействия развитию и процветанию нашего городского округа. Выражаю искреннюю благодарность металлургам за активное участие в жизни Верхней Пышмы и значительный вклад в реализацию различных проектов»,

– сказал Иван Зернов.



Фото предоставлено администрацией Верхней Пышмы


Монумент высотой 14 метров представляет собой вертикальную конструкцию, состоящую из двух опор, на которые «надето» кольцо барельефа из специального сплава. Подиум сделали из полированного гранита. Основой для каменного монумента, символизирующем руду, стала модель атома меди с 29 электронами на орбиталях. В вертикальной части стелы вмонтированы синие фонари подсветки, олицетворяющие кристаллы медного купороса.

Композиция скульптуры демонстрирует выплавленный металл, который из ковша в навершии стелы «льётся» вниз, образуя аллегорическое медное кольцо истории Верхней Пышмы.

Один из авторов проекта стелы член союза архитекторов России доцент УралГАХА Владимир Громада рассказал, что в памятном монументе они постарались воплотить путь от посёлка Медный рудник, основанного 170 лет назад, до города Верхняя Пышма – «от первой палатки старателя до статуса Медной столицы Урала, сердцем которой было и остается металлургическое производство».


Фото предоставлено администрацией Верхней Пышмы


В центре барельефа – герб Верхней Пышмы. Слева и справа от него даты – 1854 и 2024, символизирующие 170-летие города. Остальное пространство занимают важные этапы истории города – вывоз руды на лошадях, деревянные копры старых шахт, здания основных цехов градообразующего предприятия, дворец культуры, храм Успения, музей, театр, трамвай, многоэтажная застройка.

«Каждый найдет в барельефе что-то свое, разгадает в нем свою загадку. Я благодарен администрации Верхней Пышмы, строителям и металлургам за возможность увидеть, как воплощается в металле и граните авторский замысел»,

– отметил Владимир Громада.


В будущем прилегающую к стеле территорию хотят благоустроить, а также оборудовать рядом места отдыха и установить дополнительные элементы освещения.


Фото предоставлено администрацией Верхней Пышмы


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:03 Пьяная мать с ребёнком в машине въехала в опору ЛЭП в Камышловском районе
11:38 Из антисанитарных условий забрали приставы восьмимесячного малыша в Екатеринбурге
10:42 Очередного «бегунка» задержали в Екатеринбурге после хищения сбережений у горожанки
09:42 Заброшенные пашни обнаружил Россельхознадзор в Свердловской области
09:11 Социолог УрФУ Багирова предложила начислять пенсионные баллы за родительский труд
21:40 Открыт последний участок трассы Екатеринбург — Казань
21:05 Мутвалы Шыхлински поместили в СИЗО на два месяца
21:01 На трассе под Екатеринбургом введено реверсивное движение из-за серьёзного ДТП
20:31 Жительница Верхней Салды осуждена за убийство собутыльника
20:23 С начала лета в Свердловской области на воде погибли 17 человек
19:48 Госпрограмму по развитию ЖКХ обновили в Свердловской области
19:26 «Тёплое слово» прозвучит в Литературной гостиной Белинки
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