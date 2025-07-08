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«Тёплое слово» прозвучит в Литературной гостиной Белинки
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В субботу, 19 июля, театральное содружество «Игроки» устроит поэтический вечер «Тёплое слово». Местом встречи послужит Литературная гостиная Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского.
«Тёплое слово» — это камерный проект, позволяющий познакомиться с современной поэзией, а начинающим поэтам — заявить о себе и представить публике своё творчество. Каждый гость вечера может выйти на импровизированную сцену и прочитать любимые стихи — будь то классика, современная лирика или собственное творчество. Стихи читают и актёры театрального содружества.
На июльской встрече заявлены уже более десятка человек, многие из которых — именитые поэты. Среди тех, кто в субботу прочтёт стихи, Андрей Демидов, Евгений Морозов, Андрей Никулин, Елена Трана, Виктория Таубе, Владислав Истомин, Азат, Сергей Ивкин, Анна Петкевич.
Помимо стихов, «Игроки» готовят и театральную часть — короткие этюды, которые органично вплетаются в вечер и добавляют пластики, интонации и света в ткань поэтического слова.
Начало «Тёплого слова запланировано на два часа дня. Вход на литературно-театральное мероприятие свободный.
«Тёплое слово» — это камерный проект, позволяющий познакомиться с современной поэзией, а начинающим поэтам — заявить о себе и представить публике своё творчество. Каждый гость вечера может выйти на импровизированную сцену и прочитать любимые стихи — будь то классика, современная лирика или собственное творчество. Стихи читают и актёры театрального содружества.
На июльской встрече заявлены уже более десятка человек, многие из которых — именитые поэты. Среди тех, кто в субботу прочтёт стихи, Андрей Демидов, Евгений Морозов, Андрей Никулин, Елена Трана, Виктория Таубе, Владислав Истомин, Азат, Сергей Ивкин, Анна Петкевич.
Помимо стихов, «Игроки» готовят и театральную часть — короткие этюды, которые органично вплетаются в вечер и добавляют пластики, интонации и света в ткань поэтического слова.
Начало «Тёплого слова запланировано на два часа дня. Вход на литературно-театральное мероприятие свободный.
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