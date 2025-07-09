Уральская художница устроит в Ельцин-центре пленэр с собачками

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Любителям искусства и четвероногих друзей стоит отметить в календаре 19 июля. В этот выходной день внутри Ельцин-центра и на лужайке возле него собаки станут моделями для создания изобразительных произведений.В субботу в 15.00 в Арт-галерее Ельцин-центра состоится открытая творческая встреча с уральской художницей Натальей Пастуховой. Мероприятие с говорящим названием «Dog-friendly зарисовки» будет содержать рассказ об авторских проектах и совместный пленэр — с главными героями художественной вселенной Пастуховой, собаками. На лужайке возле известной екатеринбургской высотки участники под руководством художницы смогут создать собственные зарисовки. Присоединиться можно как с питомцем, так и без него, — в четвероногих моделях недостатка не будет. Мероприятие входит в событийную программу выставки «Станция Уральская». Все необходимые материалы для зарисовок будут предоставлены.Напомним, что выпускница УрГАХА Наталья Пастухова работает в разных жанрах и техниках — от объектного искусства до монументальной графики. В Екатеринбурге художница известна как участница стрит-арт сообщества и автор проектов, в которых смешиваются иллюстрация, ирония и любовь к животным.Участие в мероприятии платное. Билеты рекомендуется приобретать заранее.