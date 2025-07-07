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В Екатеринбурге открывается выставка индустриальных фоторабот Владислава Ветлугина

19.39 Вторник, 15 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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С 16 июля в выставочном пространстве «Дом Качки» в Екатеринбурге можно будет увидеть редкие индустриальные фотографии 1960-х годов. Выставка под названием «Человек и Машина. Образы эпохи в фотографиях Владислава Ветлугина» познакомит посетителей с архивными снимками фотокорреспондента газеты «Уральский рабочий», сделанными в середине 60-х годов.

Экспозиция посвящена трудовому человеку советской эпохи и его взаимодействию с промышленным пространством. В объективе фотографа — сцены из повседневной жизни рабочих на ключевых уральских предприятиях: Заводе электромедицинской аппаратуры, Заводе пластмасс, фабрике «Уралобувь», «Уралкабеле», а также на гигантах машиностроения — Уралэлектротяжмаше и Турбомоторном заводе.

Героями своего времени предстают на снимках Ветлугина мастер-турбинист, слесарь, токарь, сверловщик, а цеха, станки и детали становятся не фоном, а участниками визуального рассказа. Фотографии мастера, хоть и документировали рабочие будни советского работяги, обладают всеми достоинствами высокохудожественного изобразительного искусства и наверняка будут интересны ценителям светописи.

Планируется, что выставка продлится до 24 августа.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:39 В Екатеринбурге открывается выставка индустриальных фоторабот Владислава Ветлугина
19:08 Электричество в Екатеринбург, Ревду и Первоуральск поставляли неисправные подстанции
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16:38 Екатеринбурге врачи провели десять операций, чтобы спасти пострадавшую в ДТП девушку
16:08 СМИ сообщают о получении перелома четырёхлетней девочкой в детском саду Екатеринбурга
15:53 С начала сезона клещи «покусали» 27,3 тысячи жителей Свердловской области
15:21 Бывшего министра ЖКХ Николая Смирнова выпустили из-под стражи
14:39 В Артинском округе ликвидировали крупную свалку
14:10 До 19 сентября в Екатеринбурге закроют движение на улице Новоозёрной
14:00 Роспотребнадзор сообщил о 21 случае отправления после празднования выпускного в Екатеринбурге
13:34 Актриса из Екатеринбурга назвала режиссера Ашота Кещяна машиной и оценила работу с Кологривым
13:13 После отравления выпускников вуза в Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело
12:54 Мать избивших одноклассницу братьев-школьников будут судить в Нижнем Тагиле
11:57 На шесть гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
11:23 12 человек госпитализировали после посещения кафе «Версаль» в Екатеринбурге
11:18 За расправу над собаками родственницы будут судить брата и сестру из Байкалвоского района
11:02 166 школьников освоили профессию в Екатеринбурге
10:04 Отец из Новоуральска под угрозой уголовной ответственности погасил «миллионный» долг по алиментам
09:54 Верхотурскую администрацию обязали расселить аварийный дом до декабря 2025 года
21:15 Облпрокуратура выявила сотни нарушений трудовых прав свердловских педагогов
20:40 За драку охранника с покупателем расплатится екатеринбургский магазин
19:59 Почти семью сотнями свердловчан пополнилась область за прошлую неделю
19:31 В Заречном раскрыто убийство 14-летней давности
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