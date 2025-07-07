В Екатеринбурге открывается выставка индустриальных фоторабот Владислава Ветлугина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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С 16 июля в выставочном пространстве «Дом Качки» в Екатеринбурге можно будет увидеть редкие индустриальные фотографии 1960-х годов. Выставка под названием «Человек и Машина. Образы эпохи в фотографиях Владислава Ветлугина» познакомит посетителей с архивными снимками фотокорреспондента газеты «Уральский рабочий», сделанными в середине 60-х годов.Экспозиция посвящена трудовому человеку советской эпохи и его взаимодействию с промышленным пространством. В объективе фотографа — сцены из повседневной жизни рабочих на ключевых уральских предприятиях: Заводе электромедицинской аппаратуры, Заводе пластмасс, фабрике «Уралобувь», «Уралкабеле», а также на гигантах машиностроения — Уралэлектротяжмаше и Турбомоторном заводе.Героями своего времени предстают на снимках Ветлугина мастер-турбинист, слесарь, токарь, сверловщик, а цеха, станки и детали становятся не фоном, а участниками визуального рассказа. Фотографии мастера, хоть и документировали рабочие будни советского работяги, обладают всеми достоинствами высокохудожественного изобразительного искусства и наверняка будут интересны ценителям светописи.Планируется, что выставка продлится до 24 августа.